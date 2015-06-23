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Xiaomi yılın ilk yarısında 35 milyon akıllı telefon sattı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi yılın ilk yarısında 35 milyon akıllı telefon sattı

İlk kurulduğu günden bu yana akıllı telefon pazarındaki fiyat-performans çizgisini başarılı bir şekilde devam ettiren Xiaomi, bunun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Firmanın yılın yarısındaki rakamları dikkat çekici. 

Sektörden gelen bilgilere göre Xiaomi, yılın ilk yarısında 35 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 26 milyondu. Firma yıllık yüzde 30 artış yakaladı. 

Elde edilen rakamda 10 milyon satış rakamını geçen Mi4 ve 13 milyon satan Redmi 2 serisinin katkısı büyük. Firmanın yıl sonundaki hedefi ise 80-100 milyon arasında akıllı telefon satışı gerçekleştirmek.

Xiaomi'nin önümüzdeki dönemde Mi5, Mi5 Pro ve Redmi Note 2 modellerini lanse etmesi bekleniyor. Bu modellerin satış rakamları ile birlikte firmanın hedefine varması kuvvetle muhtemel. Pazarda ise bu rakamlarla üçüncü Lenovo'yu zorlamaya başlaması bekleniyor.  

http://www.androidheadlines.com/2015/06/report-xiaomi-sold-over-35-million-handsets-in-h1-2015.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
silver0021 4 yıl
Rekabet iyidir. Samsung androidde kafasini estiği kadar rahat değil artık. Bu samsungun kalitesini arttirmaya zorlar. Applela zaten yillardir cekisiyorlar ancak meuzi gibi cinli istilası beklenmiyordu en sonunda oda oldu. Ne diyelim kaliteli urunler dolsun doluşsun. Sonucta androidin yeri halen bu değil. Mükemmel bir sistem diyemiyorum umarim daha iyi yerlere gelir.
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Xiaomii 4 yıl
Güzel haber.Fakat Hedefleri 100 Milyon.Unutmasınlar.Bu rakamlar 50 milyona yükseltilebilirdi.Kısacası firmanının hedefine,refaha ulaşması ve yeni rekorlar için Mi5 doğru düzgün çıkmalı
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BekirTemel 4 yıl
yok mu memnun olmayan biri bu marka ürünlerinden.
tebrik etmek lazım.
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doctor_bey 4 yıl
Gelin artık Türkiye'ye loan
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Legend. 4 yıl
yeni mi note Pro aldım. şahane.
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emre1393 4 yıl
Ayın sonunda brezilya pazarına girecekler
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Akbaba89 4 yıl
Gözünüz kapalı ürünlerini kullanabilirsiniz.Uygun ve kaliteli ürün yapıyorlar.En son piston 3 kulaklık aldım harika
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paldov 4 yıl
xiaomi hayran oldugum firma. yakindan takip ediyorum. sessiz ve derinden geliyorlar bence.
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