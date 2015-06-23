Xiaomi yılın ilk yarısında 35 milyon akıllı telefon sattı

İlk kurulduğu günden bu yana akıllı telefon pazarındaki fiyat-performans çizgisini başarılı bir şekilde devam ettiren Xiaomi, bunun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Firmanın yılın yarısındaki rakamları dikkat çekici.





Sektörden gelen bilgilere göre Xiaomi, yılın ilk yarısında 35 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 26 milyondu. Firma yıllık yüzde 30 artış yakaladı.





Elde edilen rakamda 10 milyon satış rakamını geçen Mi4 ve 13 milyon satan Redmi 2 serisinin katkısı büyük. Firmanın yıl sonundaki hedefi ise 80-100 milyon arasında akıllı telefon satışı gerçekleştirmek.





Xiaomi'nin önümüzdeki dönemde Mi5, Mi5 Pro ve Redmi Note 2 modellerini lanse etmesi bekleniyor. Bu modellerin satış rakamları ile birlikte firmanın hedefine varması kuvvetle muhtemel. Pazarda ise bu rakamlarla üçüncü Lenovo'yu zorlamaya başlaması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/06/report-xiaomi-sold-over-35-million-handsets-in-h1-2015.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter