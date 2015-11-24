Xiaomi'den 3 ayda 6 milyon Redmi Note 2 satışı

16 Ağustos itibariyle piyasaya sürülen Redmi Note 2 modeli ilk ayda 2.15 milyon satış adedine ulaşmıştı. Firmanın gelecek yıl ortalarına kadar 10 milyon Redmi Note 2 beklentisi mevcuttu. İlk 3 aylık performans beklentilerin aşılacağını gösteriyor.





23 Kasım 2015 itibariyle Redmi Note 2 modeli 6.09 milyon adet satış yaptı. Bu da aylık 2 milyon civarında bir ortalamaya işaret ediyor. Bu ivmeyi korursa Redmi Note 2 modeli gelecek yılın başlarında 10 milyon barajını geçebilir. Tabii Redmi Note 3 modelinin etkisi de bu noktada baltalayıcı olabilir.





11 Kasım'daki Bekarlar Günü'nde en çok satılan akıllı telefon Redmi Note 2 oldu. Satışlara en büyük etki bu özel günde geldi. Satışlardan ise toplamda 750 milyon dolar gelir elde edildi. Xiaomi, akıllı telefonlarında belirli bir süre için çevrimiçi olarak satış kanalı açıp tüketici ilgisini çekme stratejisini iyi bir şekilde uyguluyor. Asya ülkelerinde bu tarz Redmi Note 2 satışlarıyla toplam rakamı daha da artıracaktır.





Xiaomi Redmi Note 2 modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran, 8 çekirdekli 64-bitlik Helio X10 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB kapasite, 13MP çözünürlüğünde faz algılamalı otomatik odaklama yapabilen arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3060mAh gücünde batarya, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor ve başlangıç fiyatı da 126$ seviyesinde.



