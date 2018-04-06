Xiaomi’den 36 Wattlık hızlı şarj adaptörü

Hızlı şarj bugün akıllı telefonlarda aranan bir özellik haline geldi. Bataryaların daha hızlı dolmasını sağlayan bu teknolojide artık güç ve süre öne çıkmaya başladı. Üreticiler en güçlü adaptör için yarış halinde.

Xiaomi Dual Port USB Fast Charger özellikleri ve fiyatı

Hızlı şarj konusunda üçüncü taraf firmaların çözümlerini kullanan Xiaomi, oldukça uygun fiyata yüksek güçte çıkış veren yeni bir şarj adaptörü tanıttı. Xiaomi Dual Port USB Fast Charger dolu dolu geliyor.

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İlk olarak adaptörün 36W gücünde olduğunu belirtelim. Böylece daha hızlı dolum imkanı sağlıyor. Diğer taraftan Quick Charge 3.0 teknolojisini desteklemesi dikkat çekici. Ayrıca özel bir yonga güç akışını dengeleyerek olası risklerin önüne geçiyor. Son olarak çift USB çıkış sayesinde iki cihazı aynı anda 18W şarj edebiliyor.

55 x 55 x 28mm ölçülere sahip olan adaptör oldukça kompakt. Gövdesi ise yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve alevlenmeyi geciktirici materyalle kaplanmış. Uluslararası AC 100-240V standardını kullanan adaptör 10$ civarında bir fiyat etiketine sahip.