Xiaomi’den 36 Wattlık hızlı şarj adaptörü

Hızlı şarj bugün akıllı telefonlarda aranan bir özellik haline geldi. Bataryaların daha hızlı dolmasını sağlayan bu teknolojide artık güç ve süre öne çıkmaya başladı. Üreticiler en güçlü adaptör için yarış halinde.
Xiaomi Dual Port USB Fast Charger özellikleri ve fiyatı
Hızlı şarj konusunda üçüncü taraf firmaların çözümlerini kullanan Xiaomi, oldukça uygun fiyata yüksek güçte çıkış veren yeni bir şarj adaptörü tanıttı. Xiaomi Dual Port USB Fast Charger dolu dolu geliyor.Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"
İlk olarak adaptörün 36W gücünde olduğunu belirtelim. Böylece daha hızlı dolum imkanı sağlıyor. Diğer taraftan Quick Charge 3.0 teknolojisini desteklemesi dikkat çekici. Ayrıca özel bir yonga güç akışını dengeleyerek olası risklerin önüne geçiyor. Son olarak çift USB çıkış sayesinde iki cihazı aynı anda 18W şarj edebiliyor.
55 x 55 x 28mm ölçülere sahip olan adaptör oldukça kompakt. Gövdesi ise yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve alevlenmeyi geciktirici materyalle kaplanmış. Uluslararası AC 100-240V standardını kullanan adaptör 10$ civarında bir fiyat etiketine sahip.
https://www.gizmochina.com/2018/04/04/xiaomi-36w-dual-port-usb-fast-charger-with-quick-charge-3-0-released/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Uzun süre yanlış akımla şarj edersen (örn dandik araç şarjı) eline alırsın telefonu. Kutusundan ne çıktıysa onla şarj et.
Gerçi bizim millet 200 bin TL'lik arabaya spoiler takıp "araba viraja daha iyi giriyo ağğbi " çeken millettir. O arabayı üreten mühendisin beyni olduğuna inanmaz, üretici hep yanlış biliyordur, sanayideki usta, tuvaletten çıkınca elini yıkamayı bilmeyen telefoncu daha iyi biliyordur, gider ona inanır.
Sene olmuş 2018 ama hala "telefonu alınca 1 gece full şarjda tut iyice dolsun" derler. 1997'de nikel kadmiyum piller varken doğruydu bu ama nesilden nesile taşındı. Yalan mı? Dolunca şarjı kesiyor artık telefonlar ne kadar takılı bırakırsanız bırakın
Acele durumlarda kullanılabilir. Onun dışında yavaş şarj.
Üretici kutuya ne koyuyorsa, ne veriyorsa onla şarj edin
10 dolar gayet ekonomik.
okurken yanlış anlamışımdır "9 kelimelik" cümleyi dedim tekrar okudum ama yok inanamıyorum
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