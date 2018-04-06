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Xiaomi’den 36 Wattlık hızlı şarj adaptörü

Quick Charge 3.0 uyumlu birden fazla mobil cihazınız varsa Xiaomi’nin yeni çift port USB şarj adaptörü tam size göre. Xiaomi Dual Port USB Fast Charger özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’den 36 Wattlık hızlı şarj adaptörü

Hızlı şarj bugün akıllı telefonlarda aranan bir özellik haline geldi. Bataryaların daha hızlı dolmasını sağlayan bu teknolojide artık güç ve süre öne çıkmaya başladı. Üreticiler en güçlü adaptör için yarış halinde.

Xiaomi Dual Port USB Fast Charger özellikleri ve fiyatı

Hızlı şarj konusunda üçüncü taraf firmaların çözümlerini kullanan Xiaomi, oldukça uygun fiyata yüksek güçte çıkış veren yeni bir şarj adaptörü tanıttı. Xiaomi Dual Port USB Fast Charger dolu dolu geliyor.

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İlk olarak adaptörün 36W gücünde olduğunu belirtelim. Böylece daha hızlı dolum imkanı sağlıyor. Diğer taraftan Quick Charge 3.0 teknolojisini desteklemesi dikkat çekici. Ayrıca özel bir yonga güç akışını dengeleyerek olası risklerin önüne geçiyor. Son olarak çift USB çıkış sayesinde iki cihazı aynı anda 18W şarj edebiliyor.

55 x 55 x 28mm ölçülere sahip olan adaptör oldukça kompakt. Gövdesi ise yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve alevlenmeyi geciktirici materyalle kaplanmış. Uluslararası AC 100-240V standardını kullanan adaptör 10$ civarında bir fiyat etiketine sahip.

 

https://www.gizmochina.com/2018/04/04/xiaomi-36w-dual-port-usb-fast-charger-with-quick-charge-3-0-released/ Yorum Yaz
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10ff 1 yıl en beğenilen
10 dolar diyor...
apple yapsa 99 dolar olurdu. bize gelişi de atv otv kdv mtv ttv ptv derken 599tl olurdu.
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Freeline 1 yıl
bu hızlı şarz olayı lityum bataryanın canını okuyor ömrünü çok çabuk bitiriyor. Pil teknolojisini geliştirsinler önce.
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mabovski 1 yıl
yani bu hızlı sarj olayı zararlı mı telefonun orjinal sarj cihazı ile yapıyorum yanlış mı yapıyoruz.
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ufo 1 yıl mabovski
doğrusunu yapıyorsun dostum. Şarj devreleri ona göre. Biran önce doldurup şarjı kesiyor pil daha sağlıklı kalıyor.
Uzun süre yanlış akımla şarj edersen (örn dandik araç şarjı) eline alırsın telefonu. Kutusundan ne çıktıysa onla şarj et.
Gerçi bizim millet 200 bin TL'lik arabaya spoiler takıp "araba viraja daha iyi giriyo ağğbi " çeken millettir. O arabayı üreten mühendisin beyni olduğuna inanmaz, üretici hep yanlış biliyordur, sanayideki usta, tuvaletten çıkınca elini yıkamayı bilmeyen telefoncu daha iyi biliyordur, gider ona inanır.
Sene olmuş 2018 ama hala "telefonu alınca 1 gece full şarjda tut iyice dolsun" derler. 1997'de nikel kadmiyum piller varken doğruydu bu ama nesilden nesile taşındı. Yalan mı? Dolunca şarjı kesiyor artık telefonlar ne kadar takılı bırakırsanız bırakın
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Rachsuchtig 1 yıl
Vinsic marka hızlı şarj adaptörü kullanıyorum iki portlu ikiside quick charge 3.0lu
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the_hornet 1 yıl
Dahili batarya üretenler bunu beğendi :D
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Freeline 1 yıl
bu hızlı şarz olayı lityum bataryanın canını okuyor ömrünü çok çabuk bitiriyor. Pil teknolojisini geliştirsinler önce.
1 Yanıt Yanıtla +6
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ipli jeton 1 yıl Freeline
Pilin çabuk ölmesi şart. O pil ölecek, sonra servise vereceksin, sana 10 dolarlık pili 99 dolara iteleyebilecek.

Acele durumlarda kullanılabilir. Onun dışında yavaş şarj.
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Hasan07-36 1 yıl
Telefonumu değiştirirsem yeni telefonumu şarj etmek için 5 Volt 1 Amper kaliteli bir adaptör almayı düşünüyorum. Zaten gece şarja takıyorum. Sabaha kadar yavaş yavaş şarj olsun. Bu sayede aşırı akım ya da ısıya maruz kalmayan batarya daha uzun ömürlü olacaktır. Acelem olduğunda da kendi kutusundan çıkan adaptörüyle şarj ederim.
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ufo 1 yıl Hasan07-36
Üreticinin önermediği şarj aletlerini kullanırsanız -hele de düşük gerilimle şarj ederseniz- uzun sürelerde çok düşük gerilimlerde şarj ederseniz pilin anasını ağlatırsınız.
Üretici kutuya ne koyuyorsa, ne veriyorsa onla şarj edin
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mcx 1 yıl
Hızlı şarj son zamanlarda en çok işime yarayan olay.
10 dolar gayet ekonomik.
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10ff 1 yıl en beğenilen
10 dolar diyor...
apple yapsa 99 dolar olurdu. bize gelişi de atv otv kdv mtv ttv ptv derken 599tl olurdu.
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Brky 1 yıl
Bu kadar hızlı sarj etmek istemenin gayesi nedir anlamadım.
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JQKER 1 yıl Brky
bu nasıl bir soru?
okurken yanlış anlamışımdır "9 kelimelik" cümleyi dedim tekrar okudum ama yok inanamıyorum
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AI Programmer 1 yıl Brky
Evden acilen çıkman lazım ve şarj %1,sence?
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