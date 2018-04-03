Xiaomi'den Siri ve Bixby'e rakip dijital asistan: Xiao Ai

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, dün ilk kez yeni Xiao Ai dijital asistanının İngilizce altyazılı resmi bir videosunu paylaştı. Xiao Ai, ilk çıkışını geçtiğimiz ay Çin’de düzenlenen Xiaomi Mi MIX 2S etkinliğinde gerçekleştirmişti. Paylaşılan video Çince odaklı ses komutlarından oluşsa da, altyazı sayesinde Google Assistant, Siri ve Bixby benzeri bir hizmet sunabileceği anlaşılabiliyor.

Xiaomi’nin Youtube kanalında paylaşılan videoya göre, Xiao Ai dijital asistanı müzik kontrollerini sağlamak, saat ve hava durumu bilgisini sunmak, alarm ve hatırlatma oluşturmak, sıcaklığı kontrol etmek, trafik bilgisini güncellemek, mesaj uygulamalarını yönetmek, ve hatta Mi Robot gibi akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için sesli komutları kullanacak. Kısacası Xiao Ai, pazardaki diğer pek çok dijital asistan gibi çalışacak.

Diğer Xiaomi telefonlara da gelecek

Xiaomi imzalı akıllı telefonlara özel olan dijital asistan, kutusundan çıkarılan Mi MIX 2S cihazında hazır bir şekilde gelecek. Şirket sözcüsünün açıklamasına göre, yapılacak yazılım güncellemeleriyle birlikte diğer Xiaomi telefonlarına da yavaş yavaş eklenecek. Ancak, yakın bir gelecekte Çin pazarının dışına çıkarılmayacak gibi görünüyor.

Çinli şirket, düzenlediği etkinlikte Mi MIX 2S’in yanı sıra yapay zeka destekli akıllı hoparlörünü de tanıtmıştı. Mi AI Speaker Mini adındaki bu cihaz, üzerindeki Play, Pause ve Next gibi düğmeler sayesinde kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Ancak, bu cihazın Xiao Ai dijital asistan ile kontrol edilip edilmeyeceği henüz onaylanmadı.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/xiaomi-xiao-ai-digital-assistant-debuts-with-mi-mix-2s-in-china-1832253