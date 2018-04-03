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Xiaomi'den Siri ve Bixby'e rakip dijital asistan: Xiao Ai

Çinli teknoloji devi, Xiaomi imzalı akıllı telefonlarda kullanıma sunacağı Xiao Ai dijital asistanının yetenekleriyle ilgili İngilizce altyazılı bir video paylaştı. Siri ve Bixby'e rakip geliyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Xiaomi'den Siri ve Bixby'e rakip dijital asistan: Xiao Ai
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Çinli teknoloji devi Xiaomi, dün ilk kez yeni Xiao Ai dijital asistanının İngilizce altyazılı resmi bir videosunu paylaştı. Xiao Ai, ilk çıkışını geçtiğimiz ay Çin’de düzenlenen Xiaomi Mi MIX 2S etkinliğinde gerçekleştirmişti. Paylaşılan video Çince odaklı ses komutlarından oluşsa da, altyazı sayesinde Google Assistant, Siri ve Bixby benzeri bir hizmet sunabileceği anlaşılabiliyor.

Xiaomi’nin Youtube kanalında paylaşılan videoya göre, Xiao Ai dijital asistanı müzik kontrollerini sağlamak, saat ve hava durumu bilgisini sunmak, alarm ve hatırlatma oluşturmak, sıcaklığı kontrol etmek, trafik bilgisini güncellemek, mesaj uygulamalarını yönetmek, ve hatta Mi Robot gibi akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için sesli komutları kullanacak. Kısacası Xiao Ai, pazardaki diğer pek çok dijital asistan gibi çalışacak.

Diğer Xiaomi telefonlara da gelecek

Xiaomi imzalı akıllı telefonlara özel olan dijital asistan, kutusundan çıkarılan Mi MIX 2S cihazında hazır bir şekilde gelecek. Şirket sözcüsünün açıklamasına göre, yapılacak yazılım güncellemeleriyle birlikte diğer Xiaomi telefonlarına da yavaş yavaş eklenecek. Ancak, yakın bir gelecekte Çin pazarının dışına çıkarılmayacak gibi görünüyor.

Çinli şirket, düzenlediği etkinlikte Mi MIX 2S’in yanı sıra yapay zeka destekli akıllı hoparlörünü de tanıtmıştı. Mi AI Speaker Mini adındaki bu cihaz, üzerindeki Play, Pause ve Next gibi düğmeler sayesinde kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Ancak, bu cihazın Xiao Ai dijital asistan ile kontrol edilip edilmeyeceği henüz onaylanmadı.


https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/xiaomi-xiao-ai-digital-assistant-debuts-with-mi-mix-2s-in-china-1832253 Yorum Yaz
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hareketliperde 1 yıl en beğenilen
Parti kur oy verelim Xiaomi
2 Yanıt Yanıtla +42
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ozmenakif 1 yıl hareketliperde
hareketliperde
Parti kur oy verelim Xiaomi

Şayominin g..ünün kılıyım
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kımyasal 1 yıl
Xiaomi de global pazarda söylemesi rahat isimler kullansa,söylerken insan felç geçiriyor.
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DH Misafiri 4 ay
Arkadaşlar mi8 kullanmaya başladım ama telefonun çoğu hatta hiçbir özelliğini bilmiyorum istediklerimi bana mail den yazacak bir arkadaş var mı mail adresim 61bordo.blue61@gmail.com
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mbs02 1 yıl
videonun sonu



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x2yk 1 yıl
Güzel olmuş daha tatlı ve şirin duruyor uygulamanın görselleri renkleri.. Eğer sistemde kararlı çalışıyorsa bu iş tutar.. Ben beğendim..
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darkhair 1 yıl
Xiaomş, şu yazılımdaki stabilliği de kurtarsa, telefon pazarında zirveye yükselir. Birkaç arkadaşım mi5 kullanırken yazılımsal kaynaklı birçok sorunla karşılaşmıştı (telefonun durduk yere titremesi, kulaklığın çıkarıldığını anlamaması gibi)
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zolzauza 1 yıl
Fukara dostu SuperXiaomi :)
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obsesoz 1 yıl
Çin malı Siri..
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Çin pazarının dışına çıkacağını sanmıyorum, çıksa çıksa en fazla Hindistan'a gider her halde. Çin'de Google bağlantısı kapalı olduğu için adamlar kendi ürünlerini üretip hayatlarına devam ediyorlar...
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ymhaslaman 1 yıl
eşşek kim oluyor🧐
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HAŞMETLİi 1 yıl
Vallahi helal olsun videodan güzele benziyor ucuz yollu telefonlarda kaliteli asistan görebilicez sanırım
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kımyasal 1 yıl
Xiaomi de global pazarda söylemesi rahat isimler kullansa,söylerken insan felç geçiriyor.
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