Huawei Honor 7X ve Honor 9 Lite Türkiye’de: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei merakla beklenen Honor Türkiye lansmanını gerçekleştirdi ve iki iddialı modelini pazara sundu. Honor 7X ve Honor 9 Lite bugüne özel indirimli fiyattan piyasaya girmiş durumda.

Huawei Honor 7X özellikleri ve fiyatı

18:9 geniş görüntü oranına sahip olan Honor 7X modeli orta seviye segmentte mücadele ediyor. 5.93 inçlik ekranında 1080x2160 piksel çözünürlük barındıran modele 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T830 grafik birimli Kirin 659 yonga seti güç veriyor.

4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde microSD yuvası da unutulmamış. Arka tarafta 16 MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera, ön tarafta ise 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. 3340mAh kapasiteli batarya ise microUSB ile şarj oluyor.

Oyun tarafına geçecek olursak Modern Combat Versus'un Honor 7x için özel olarak geliştirilmiş versiyonu ön yüklü olarak geliyor. Gameloft, 18:9 geniş ekranı kullanarak oyun deneyimini FPS oyuncularına özel avantajlarla zenginleştiriyor.

Huawei Honor 7X modeli 1899TL fiyat etiketine sahip ancak bugüne özel Teknosa internet mağazasında indirimli 1699TL seviyesinden satışa sunuldu.

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Huawei Honor 9 Lite özellikleri ve fiyatı

Huawei Honor 9 Lite modeli aslında Mate 10 Lite modelinde sunulan özelliklerin biraz daha giriş seviyesine doğru yaklaştırıldığı bir telefon olmuş. Modelde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış.

Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Ayrıca kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkması da dikkat çeken bir yönü. Telefon 1499TL fiyat etiketine sahip ancak bugüne özel Teknosa internet sayfasında 1299TL seviyesinden sahip olabilirsiniz.