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Huawei Honor 7X ve Honor 9 Lite Türkiye’de: İşte özellikleri ve fiyatı

Henüz Huawei’nin amiral gemi serisi P20 için bir lansman haberi yok ancak Honor markası altındaki iki iddialı model Honor 7X ve Honor 9 Lite ülkemizde satışa sunuldu.
1 yıl
11,9b
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28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Honor 7X ve Honor 9 Lite Türkiye’de: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei merakla beklenen Honor Türkiye lansmanını gerçekleştirdi ve iki iddialı modelini pazara sundu. Honor 7X ve Honor 9 Lite bugüne özel indirimli fiyattan piyasaya girmiş durumda.

Huawei Honor 7X özellikleri ve fiyatı

18:9 geniş görüntü oranına sahip olan Honor 7X modeli orta seviye segmentte mücadele ediyor. 5.93 inçlik ekranında 1080x2160 piksel çözünürlük barındıran modele 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T830 grafik birimli Kirin 659 yonga seti güç veriyor.

4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde microSD yuvası da unutulmamış. Arka tarafta 16 MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera, ön tarafta ise 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. 3340mAh kapasiteli batarya ise microUSB ile şarj oluyor.

Oyun tarafına geçecek olursak Modern Combat Versus'un Honor 7x için özel olarak geliştirilmiş versiyonu ön yüklü olarak geliyor. Gameloft, 18:9 geniş ekranı kullanarak oyun deneyimini FPS oyuncularına özel avantajlarla zenginleştiriyor.

Huawei Honor 7X modeli 1899TL fiyat etiketine sahip ancak bugüne özel Teknosa internet mağazasında indirimli 1699TL seviyesinden satışa sunuldu.

 

Huawei Honor 7X ve Honor 9 Lite Türkiye’de: İşte özellikleri ve fiyatı
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Huawei Honor 9 Lite özellikleri ve fiyatı

Huawei Honor 9 Lite modeli aslında Mate 10 Lite modelinde sunulan özelliklerin biraz daha giriş seviyesine doğru yaklaştırıldığı bir telefon olmuş. Modelde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış.

Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Ayrıca kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkması da dikkat çeken bir yönü. Telefon 1499TL fiyat etiketine sahip ancak bugüne özel Teknosa internet sayfasında 1299TL seviyesinden sahip olabilirsiniz.

 

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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Fiyatlar Türkiye piyasası için iyi gibi gözüküyor ama şu kısa süreliğine şu kadar ucuz muhabbeti kadar deli olduğum bir şey yok. Koy o fiyattan hep alalım bizde. Bu ne kısa süreliğine bu kadar sonra şu kadar falan...
Fiyatlar Türkiye piyasası için iyi gibi gözüküyor ama şu kısa süreliğine şu kadar ucuz muhabbeti kadar deli olduğum bir şey yok. Koy o fiyattan hep alalım bizde...
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Yanıtla +21
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LacWer 1 yıl
Bu fiyata hiçbir şekilde tutunamaz Honor Türkiyede. Zaten bilindik marka değilsin insanlar marka algısı ile alsın seni. Fiyat Performans oranında kötü teknolojiden anlayanlarda almaz. Kısacası bu fiyatlara bu özellikler Satmaz. Bunlara bu fiyatları vereceğinize Xiaomi Mi6 yada Mi Note 3 alabiliyorsunuz. Ki her Xiaomi ler bunlardan çok daha üstün cihazlar. Honor sözde Huaweinin alt düşük bütçeye hitap eden markası fakat Türkiye Fiyatları Huaweinin aynı düzey cihazlarından daha fazla. Örneğin bunlara en yakın olan huawei p smart modeli 1400 liraya çok rahat bulunmakta
Bu fiyata hiçbir şekilde tutunamaz Honor Türkiyede. Zaten bilindik marka değilsin insanlar marka algısı ile alsın seni. Fiyat Performans oranında kötü teknoloji...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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buraoca2 1 yıl LacWer
Aynen hocam, Honor markasını Huawei'den daha yüksek fiyatlara getireceklermiş utanmasalar...
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DH Misafiri 1 yıl
kimse beğenmiyor ama fiyatlar uygun bence bizim millet almaz gider iphone alır
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TearsForFears 1 yıl
Adı honor ama honor un h si yok.
Honor 7x şuan amazonda 200 dolar. Türkiye fiyatı 1899 TL. Lan 800 lira olan telefon nasıl 1899 tl yapıyor? Geldikleri gibi giderler umarım.
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Infinitum 1 yıl
View 10 bekliyordum, bu zekayla o da Mate 10 Pro fiyatına gelecekse ne anladık ki bu işten?
Neyse Android sonuçta, birkaç ayda fiyatlar toparlanır.
Paralel ithalatçı fiyatı önemli benim için.
Edit: Merve Özbey jingle yapmış ve TeknoSA var işin içinde. TeknoSA gibi kazıklamakta dünya markası bir firmayla anlaştıkları için Honor zarar ediyor bile olabilir
TeknoSA bizden bile ölücüdür sonuçta
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_RaGoN_ 1 yıl
Utanmasanız bedaya dağıtsınlar alalım diyeceksiniz. Fiyatlar şuanki Türkiye ekonomisi için gayet uygun. Döviz'in durumundan haberiniz yok galiba. Ben de isterim 2000 TL civarı fiyatlara amiral gemisi telefonlar almak ama burası Türkiye işte.
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astegon 1 yıl
Huawei Honor markasına bu kadar değer biçti. Nokia 7 Plus için 8'den fazla fiyata getirirse diye korkuyorum.
Ne biçim bi ülke olduk ya
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Ray Kurzweil 1 yıl
Fiyatlar saçmalık. İş yapmaz. Bu telefonun rakibi xiaomi mi a1 1000 TL civarına satılırken kimse 600 lira fazla verip bunu almaz. Ek olarak 2000 seviyelerine Honor view 10 ya da nova 2s getirselermiş daha mantıklı iş yaparlardı.
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kntrli 1 yıl
Birisi fiyat performans mı dedi??? Oğlum bak git yaw:)
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inexo 1 yıl
Resmi gelmese 1000tl olurmuş
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atilasat 1 yıl
fiyatıyla öne çıkan bir telefon teknosa gibi en yüksek fiyatlardan satış yapan bir firmayla anlaşır ki zaten
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kırmızı panda 1 yıl
Cat4 modem, kamerada ois yok, wifi üzerinde de 802.11 ac yok.. 1200' den fazla verilmez bu cihazlara.
1900 lira verceksin, wifi hızı çöp ve diğer bir yandan cat4 modem... Resmen ölü doğmuş cihazlar.
Ekran view tanıtımı var ama cihazın kendisi yok, tek işe yarar cihazları da o.
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