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Xiaomi'den bütçe dostu aksiyon kamerası

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,2b
1
65
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'den bütçe dostu aksiyon kamerası

MWC 2015 etkinliği tüm hızıyla devam ederken, aylık lansmanlarını aksatmayan Xiaomi, Çin'de yeni bir aksiyon kamerası duyurdu. Yi Action Camera adındaki ürün fiyatı ile dikkat çekiyor.
Oldukça kompakt bir tasarıma sahip olan Yi kamera Çin'de internet üzerinden satılacak. 16MP çözünürlüğünde Sony imzalı bir Exmor R CMOS sensör barındıran ürün 60 kare/saniye hızında Full HD, 120 kare/saniye hızında 720p video kaydı yapabiliyor. Bu bakımdan Yi giriş seviyesi Hero kameralarına rakip olacak tarzda.
Modele gücünü Ambarella A7LS görüntü işlemcisi sağlıyor. Hero ürünlerinden hatırlayacağımız Ambarella'nın bu yongası daha çok orta seviyeye hitap ediyor. 32nm üretim sürecine sahip olan yonga üst düzey performansı düşük güç tüketiminde veriyor.
64GB depolama kapasitesi bulunan model 40 metreye kadar da su altında çalışabiliyor. 72gr ağırlığa sahip olan Yi, entegre WiFi bağlantısı ile de beğeni topluyor. Modelin temel versiyonu 64$, özçekim çubuğu içeren seyahat paketi ise 80$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.



http://techcrunch.com/2015/03/01/xiaomi-yi-action-camera/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
8 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 4 yıl
Gearbest.com isimli siteden satın aldığım kameramın inceleme ve kutu açılım videosunu merak eden arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla paylaşıyorum buyrun linki: youtube.com/...
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aycibin 4 yıl
Sj4000'in ses kalitesi cok kotu.bunda oyle sikintilar yoktur umarim.bir de yaygin aksesuar olmadan aksiyon kamerasi olmaz.
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kenya64 4 yıl
Ben de siparişi verdim gearbeast den.
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culcu82 4 yıl
beyler bangooddan alan oldumu gümrüğe takılır mı ona göre almak istiyorum.
Teşekkürler
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ozal126 4 yıl
Bende Gearbest'den 54 dolara 16 gb hafıza karti dahil aldım.
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Nemaho 4 yıl
Şu dolar düşsede alsak ya harika bu kameralar
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DH Misafiri 4 yıl
BU SİTEDE ŞU AN KAMPANYA VAR! Sadece 69.89$ a alabilirsiniz. Kargo ücretsiz. 20-35 günde geliyor.LİNK: gearbest.com/...
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mstyvz91 4 yıl
Arkadaşlar kamera elime ulaştı :) Kutu açılış videosunu atıyorum. incelemeyi de haftaya çekeceğim bir aksilik olmazsa :)
youtu.be/...
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adamın1i 4 yıl mstyvz91
hayırlı olsun
tam olarak hangi siteden aldınız link verebilir misiniz ?

genel olarak nasıl tatmin edicimi şarjı ne kadar gidiyor acaba ?

birde aksesuar olarak ne almak gerekiyor belli başlı sizce ?

epey almaya niyetlendim de


yardımlarınız rica ediyorum

teşekkürler

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adamın1i 4 yıl mstyvz91
hayırlı olsun
tam olarak hangi siteden aldınız link verebilir misiniz ?

genel olarak nasıl tatmin edicimi şarjı ne kadar gidiyor acaba ?

birde aksesuar olarak ne almak gerekiyor belli başlı sizce ?

epey almaya niyetlendim de


yardımlarınız rica ediyorum

teşekkürler

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stone2003 4 yıl
camera case en ucuz banggood.com/...



aksesuar olarak :

m.aliexpress.com/...
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Staree 4 yıl
teşekkürler hocam
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war3z 4 yıl stone2003
stone2003

camera case en ucuz banggood.com/...



aksesuar olarak :

m.aliexpress.com/...

eyvallah hocam yedek batarya mevcutmu
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laplace60d 4 yıl
Hocam cihazınız hayırlı olsun. Bu cihazın hafızası dahili 64gb mi? Yoksa 64 gb kartmı destekliyor onu tam anlayamadım teşekkürler
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war3z 4 yıl
hocam ürününüz hayırlı olsun su altı kılıfı aldınızmı oda ayrı satılıyor galiba aliexpresde 26$ civarıymış
yedek batarya ve cihaza uyan aksesuarları almayı düşünüyormusunuz bulursanız linklerini verebilirmisiniz
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stone2003 4 yıl
benim şayomi yarın inşallah elime geçecek. ptt yamuk yapmzsa.

edit:16 gün gibi çabuk ve hızlı geldi sayılır.
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swat882 4 yıl stone2003
stone2003
benim şayomi yarın inşallah elime geçecek. ptt yamuk yapmzsa.

edit:16 gün gibi çabuk ve hızlı geldi sayılır.

Sample ları bekliyoruz hocam
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