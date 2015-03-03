Xiaomi'den bütçe dostu aksiyon kamerası





MWC 2015 etkinliği tüm hızıyla devam ederken, aylık lansmanlarını aksatmayan Xiaomi, Çin'de yeni bir aksiyon kamerası duyurdu. Yi Action Camera adındaki ürün fiyatı ile dikkat çekiyor.

Oldukça kompakt bir tasarıma sahip olan Yi kamera Çin'de internet üzerinden satılacak. 16MP çözünürlüğünde Sony imzalı bir Exmor R CMOS sensör barındıran ürün 60 kare/saniye hızında Full HD, 120 kare/saniye hızında 720p video kaydı yapabiliyor. Bu bakımdan Yi giriş seviyesi Hero kameralarına rakip olacak tarzda.

Modele gücünü Ambarella A7LS görüntü işlemcisi sağlıyor. Hero ürünlerinden hatırlayacağımız Ambarella'nın bu yongası daha çok orta seviyeye hitap ediyor. 32nm üretim sürecine sahip olan yonga üst düzey performansı düşük güç tüketiminde veriyor.

64GB depolama kapasitesi bulunan model 40 metreye kadar da su altında çalışabiliyor. 72gr ağırlığa sahip olan Yi, entegre WiFi bağlantısı ile de beğeni topluyor. Modelin temel versiyonu 64$, özçekim çubuğu içeren seyahat paketi ise 80$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.









http://techcrunch.com/2015/03/01/xiaomi-yi-action-camera/?ncid=txtlnkusaolp00000595