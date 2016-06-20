Xiaomi telefonlarında neden su geçirmezlik özelliği yok?

Akıllı telefon pazarında ilk 5 sırayı zorlayan ve kendi ülkesinde de Huawei ile liderlik mücadelesi veren Xiaomi, çok beğenilen fiyat-performans telefonlarına sahip. Bununla birlikte amiral gemi seviyesinde dahi bir dayanıklılık sertifikasına sahip olmadığını görüyoruz. Peki bunun sebebi ne?

Firmanın patronu Lei Jun, bir soruya verdiği cevapta, neden dayanıklılık sertifikası konusuna girmediğini net bir şekilde anlatıyor. İlk olarak, fiyat-performans dengesini iyi tutturmaya çalışan Xiaomi, bileşenleri de buna göre seçmek zorunda. Jun, suya dayanıklılık sertifikasının maliyetlere yüzde 20-30 civarında yük bindirdiğini ifade ediyor zira telefonun her noktasının dikkatli bir şekilde lehimlenmesi ve kontrol edilmesi gerekiyor. Yani 400$ fiyata sahip en iyi Xiaomi Mi 5 versiyonu, suya dayanıklılık özelliği nedeniyle 520$ seviyesine kadar çıkabilecek. Bu da rekabette ciddi bir kan kaybı anlamına geliyor.

Diğer taraftan, suya dayanıklılık sertifikası olsa bile, telefona gelecek bir darbe neticesinde duruma göre bu dayanıklılık özelliği kaybolabiliyor. Jun, bu konuya vurgu yaparken, telefonlarının istem dışı bir şekilde bu özelliği kaybetmesini istemediklerini zira bu şekilde bir anlam ifade etmeyeceğini dile getiriyor.

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Elbette Jun, dayanıklılık konusunda tamamen kapıları kapatmış değil. Eğer tüketicilerden daha fazla para ödeyebileceklerine yönelik bir garanti gelirse, IP sertifikası taşıyan versiyonlar da piyasaya sürebileceklerini sözlerine ekliyor.

Çinli tüketicilerin alım gücü Batılı ülkelere göre çok daha düşük ve yüzden Xiaomi, Meizu gibi yerli firmaların ucuz telefonları kapış kapış gidiyor. Gelir modellerini sürümden kazanma üzerine inşa etmiş bu tip firmaların, daha yüksek maliyet getirecek işlere girmeleri büyük sıkıntılara yol açabilir. Bu bakımdan, Xiaomi’nin daha uzun bir süre suya dayanıklılık özelliğine yer vermeyeceğini söyleyebiliriz.