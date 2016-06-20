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Xiaomi telefonlarında neden su geçirmezlik özelliği yok?

Adeta peynir ekmek gibi satılan Xiaomi’nin akıllı telefonlarında neden su geçirmezlik özelliğine yer verilmiyor? Firmanın patronu Lei Jun, bu soruya cevap veriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,1b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında ilk 5 sırayı zorlayan ve kendi ülkesinde de Huawei ile liderlik mücadelesi veren Xiaomi, çok beğenilen fiyat-performans telefonlarına sahip. Bununla birlikte amiral gemi seviyesinde dahi bir dayanıklılık sertifikasına sahip olmadığını görüyoruz. Peki bunun sebebi ne?

Firmanın patronu Lei Jun, bir soruya verdiği cevapta, neden dayanıklılık sertifikası konusuna girmediğini net bir şekilde anlatıyor. İlk olarak, fiyat-performans dengesini iyi tutturmaya çalışan Xiaomi, bileşenleri de buna göre seçmek zorunda. Jun, suya dayanıklılık sertifikasının maliyetlere yüzde 20-30 civarında yük bindirdiğini ifade ediyor zira telefonun her noktasının dikkatli bir şekilde lehimlenmesi ve kontrol edilmesi gerekiyor. Yani 400$ fiyata sahip en iyi Xiaomi Mi 5 versiyonu, suya dayanıklılık özelliği nedeniyle 520$ seviyesine kadar çıkabilecek. Bu da rekabette ciddi bir kan kaybı anlamına geliyor.

Diğer taraftan, suya dayanıklılık sertifikası olsa bile, telefona gelecek bir darbe neticesinde duruma göre bu dayanıklılık özelliği kaybolabiliyor. Jun, bu konuya vurgu yaparken, telefonlarının istem dışı bir şekilde bu özelliği kaybetmesini istemediklerini zira bu şekilde bir anlam ifade etmeyeceğini dile getiriyor.

Ayrıca Bkz. "Apple’a Çin’de patent ihlali suçlaması"

Elbette Jun, dayanıklılık konusunda tamamen kapıları kapatmış değil. Eğer tüketicilerden daha fazla para ödeyebileceklerine yönelik bir garanti gelirse, IP sertifikası taşıyan versiyonlar da piyasaya sürebileceklerini sözlerine ekliyor.

Çinli tüketicilerin alım gücü Batılı ülkelere göre çok daha düşük ve yüzden Xiaomi, Meizu gibi yerli firmaların ucuz telefonları kapış kapış gidiyor. Gelir modellerini sürümden kazanma üzerine inşa etmiş bu tip firmaların, daha yüksek maliyet getirecek işlere girmeleri büyük sıkıntılara yol açabilir. Bu bakımdan, Xiaomi’nin daha uzun bir süre suya dayanıklılık özelliğine yer vermeyeceğini söyleyebiliriz. 

 

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-founder-Lei-Jun-explains-why-the-manufacturer-doesnt-waterproof-its-phones_id82357 Yorum Yaz
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JoeyBane 3 yıl en beğenilen
nazara dayanikli olsun gerisi bos
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Master_Evil 3 yıl
su geçirse de kullanıcı hatası diyorlar zaten
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V4LKyR 3 yıl
2014'den beri kullandığım Xperia™ Z2 telefonum binlerce kere yere düştü, halen daha muslukta sabunla yıkarım.
İşte SONY böyledir.
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DH Misafiri 3 yıl
"Sen istiyor dujj verecek yüz dularr"
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9unkarekoku 3 yıl
Bi soruya daha cevap vermesini bekliyoruz Türkiye'ye neden girmiyor?
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kadirirdem 3 yıl
adam haklı bence de doğru söylüyor...
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optimux 3 yıl
Teşekkürler sayın Jun, geceleri "Xiaomi telefonlarında neden su geçirmezlik özelliği yok?" diyerek kan ter içinde uyanıyordum. Neden yok, neden? Artık rahat rahat uyuyabileceğim.
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wolf silver 3 yıl
Büyük ihtimalle editör Arkadaş yanlış yazmış.O yüzde 20-30 değil. Yüzde 2-3 olacaktı. Dün bunu SDN de okumuştum. Gerçekten 100 dolar pahalı.. Bir telefonun parça birleştirilmesi 10-15 dolar tutuyorsa Yüzde 20-30 çok mantıksız geliyor. Şimdi Xaomi büyük ihtimalle 150 dolara su geçirmeyen telefon Yapacak. 100 dolar olursa telefonun toplam maliyeti 50 dolara mi olacak??? Kaldıki tüm Telefonlarda su geçirmezlik özelliği hemen hemen aynıdır.. Her Telefona farklı bir su geçirmezlik uygulamıyorlar..
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Public_Enemy 3 yıl
bizim millet suyu çok sevmez zaten, dujjda iken telefonla konuşmayıversin.
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anldrms34 3 yıl
haber7.com/...
birde bu haberi okuyun hangi lei jun haklı sizce :)
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DH Misafiri 3 yıl
Parası olan iPhone alsın demiş yani.
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Pi 3 yıl
Gerek yok boyle şeylere zaten. Simdiye kadar kac telefonunuz suya düştü? Ha beceriksizler ozellikle alabilir
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mskblt 3 yıl
İsterse aleve dayanıklı olsun kullanıcı hatası der geçerler.Telefonumda ekran sararması oldu kenarı çizik diye bahane edip darbe almış bu abi garanti dışı kalır vs dediler yapmadılar diğerlerininde farklı olacağını sanmıyorum.
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LastShip 3 yıl mskblt
mskblt
İsterse aleve dayanıklı olsun kullanıcı hatası der geçerler.Telefonumda ekran sararması oldu kenarı çizik diye bahane edip darbe almış bu abi garanti dışı kalır vs dediler yapmadılar diğerlerininde farklı olacağını sanmıyorum.

Apple olsa degisim yapardida seninki samsung herhalde hic yabanci gelmedi bu servis politikasi cunku :)
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