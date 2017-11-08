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Xiaomi'den iPhone X'a benzer bir telefon mu geliyor?

İnternete sızdırılan yeni görüntülerin Xiaomi'nin Mi MIX 2s olarak adlandırılan yeni telefonuna ait olduğu iddia ediliyor. Cihazın iPhone X gibi çentikli ekrana sahip olması dikkat çekiyor.
1 yıl
12,4b
1
46
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çerçevesiz akıllı telefon denildiğinde ilk akla gelen telefonlardan biri şüphesiz ki muazzam bir ekran-gövde oranına sahip olan Xiaomi Mi Mix 2 oluyor. Görünüşe bakılırsa Çinli şirket telefonun, üst kısmında iPhone X tarzı bir çentik bulunan yeni bir varyantı üzerinde çalışıyor. Xiaomi Mi MIX 2s olarak adlandırılacağı söylenen akıllı telefonun birkaç görüntüsü sızdırılmış durumda.
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Öncelikle yayınlanan görüntülerin resmen doğrulanmadığını belirtelim. Ancak eğer doğru olduğunu düşünürsek cihazın üst kısmında selfie kamerası ve diğer sensörleri barındıracak ve böylelikle alt çerçevenin küçülmesini sağlayacak bir çentik veya sensör çubuğunun yer alacağını söyleyebiliriz.
Xiaomi'den iPhone X'a benzer bir telefon mu geliyor?

Bu tarz ekranlarda uygulamalar sıkıntı yaratıyor

Öte yandan Android uygulamalarının bu tür çentikli ekranlarda sıkıntı yararttığı bir gerçek. Benzer bir tasarıma sahip olan Essential Phone'un ekranının üst kısmında da buna benzer bir bölüm var. Android uygulamalarının çoğu bu çentiğin ötesine geçemediği için bir anlamda ekranın üst kısmında bir ölü alan yer almış oluyor.
Xiaomi'den iPhone X'a benzer bir telefon mu geliyor?
Dolayısıyla geliştiricilerin bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için ekranın tamamını kullanmak üzere özelleştirilmiş uygulamalar geliştirmeleri gerek. Xiaomi Mi MIX 2s modelinin varlığı henüz doğrulanmış değil. Akıllı telefonla ilgili detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_mix_2s_with_iphone_x_like_cut_out-news-28152.php Yorum Yaz
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eP_362 1 yıl en beğenilen
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3 Yanıt Yanıtla +82
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Cosster 1 yıl
Orasını sıfır yapabilen bir firmanın geri adım atıp böyle bir ucubeliği taklit etmesi...
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Infinitum 1 yıl
Lütfen böyle bir akım başlamasın :(
Çentiği özellik diye yutturacaklarsa vah halimize. Hadi Apple oraya 50 tane şey sığdırdım diyor da Android cephesinde neyle dolduracaklar orayı? Bu iğrenç görünümlü çentiktense üst kısımda düz bir çerçeveyi tercih ederim.
Lütfen böyle bir akım başlamasın :(Çentiği özellik diye yutturacaklarsa vah halimize. Hadi Apple oraya 50 tane şey sığdırdım diyor da Android cephesinde ney...
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denizci535 1 yıl
Yav bari bu tipsiz pinponu taklit etmeseniz. Parasi olmayan garibalar gibi ekrandan calmislar gibi duruyo.
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Proprietor 1 yıl
mi zaten sadece herkesi taklit ediyor .çıkan bütün modeller taklit biraz yaratıcı olması lazım
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herkezisyan 1 yıl
saçma sapan şeyler bunlar model model çıkıyor hergün yahu sanki sihirli pantolon giyiyoruz, sanki elimizi cebimize atınca 100 dolar çıkıyor herseferinde bu rekabet işinin suyu çıktı buna bi el atsalar keşke her firmaya kota konulsa senede 2 model çıkarabilirsin diye :D ne güzel olur
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drjacob 1 yıl
gelsin gelsin :)
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Umutcan 1 yıl
Böyle bir tasarımla gelirse geri adım atmış olurlar, zaten iphone x'ten çok önce daha iyi ve çentiksiz ince çerçeveli tasarım yaptılar.
Sırf iphone x'e benzesin diye çentik ekleme girişiminde bulunurlarsa olağanüstü saçma olur.
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Kerim5100 1 yıl
Ya gidin Samsung gibi simetrik çerçeve yapın ne gerek var bu kadar aksiyona :/
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ezimuse 1 yıl
arkadaş şu çentiği yukarıda yapmak bu kadar mı zor ?
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huseyincarnege 1 yıl
şimdide çentik modası geliyor :)
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lansker 1 yıl
xiaomi bu tasarımla telefon yaparsa çentikli kısmın yanındaki ekran bölümlerini sadece göstergelere ayırmalı, uygulamaları o bölüme taşırmamalı. video izlerken o bölüm kararıp, dikkati dağıtmamayı da sağlayabilir. telefonu yan çevirince de simgeler dönmelidir. güzel bir telefon da olur.
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Mianfei 1 yıl
Leş oğlu Leş
Iphoneda kide leş.
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