Xiaomi'den iPhone X'a benzer bir telefon mu geliyor?

Çerçevesiz akıllı telefon denildiğinde ilk akla gelen telefonlardan biri şüphesiz ki muazzam bir ekran-gövde oranına sahip olan Xiaomi Mi Mix 2 oluyor. Görünüşe bakılırsa Çinli şirket telefonun, üst kısmında iPhone X tarzı bir çentik bulunan yeni bir varyantı üzerinde çalışıyor. Xiaomi Mi MIX 2s olarak adlandırılacağı söylenen akıllı telefonun birkaç görüntüsü sızdırılmış durumda.

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Öncelikle yayınlanan görüntülerin resmen doğrulanmadığını belirtelim. Ancak eğer doğru olduğunu düşünürsek cihazın üst kısmında selfie kamerası ve diğer sensörleri barındıracak ve böylelikle alt çerçevenin küçülmesini sağlayacak bir çentik veya sensör çubuğunun yer alacağını söyleyebiliriz.

Bu tarz ekranlarda uygulamalar sıkıntı yaratıyor

Öte yandan Android uygulamalarının bu tür çentikli ekranlarda sıkıntı yararttığı bir gerçek. Benzer bir tasarıma sahip olan Essential Phone'un ekranının üst kısmında da buna benzer bir bölüm var. Android uygulamalarının çoğu bu çentiğin ötesine geçemediği için bir anlamda ekranın üst kısmında bir ölü alan yer almış oluyor.

Dolayısıyla geliştiricilerin bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için ekranın tamamını kullanmak üzere özelleştirilmiş uygulamalar geliştirmeleri gerek. Xiaomi Mi MIX 2s modelinin varlığı henüz doğrulanmış değil. Akıllı telefonla ilgili detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_mix_2s_with_iphone_x_like_cut_out-news-28152.php