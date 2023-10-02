Xiaomi 14 Pro'nun ekran özellikleri sızdırıldı: 3.000 nit parlaklık, 1 mm çerçeve

Yakın zamanda akıllı telefonun 120W hızlı şarj desteği sunacağını öğrenmiştik. Yeni sızıtı cihazdaki ekranın her iki yanında sadece 1 mm'lik çerçeve bulunacağını gösteriyor. Hintli kaynak ayrıca amiral gemisinin ekranıyla ilgili daha fazla detay da paylaştı.
Xiaomi 14 Pro'nun 3.000 nit maksimum parlaklığa sahip bir ekran taşıyacağı bildiriliyor. Bu değer teorik olarak Xiaomi'nin parlaklık rekoru kırmasını sağlayacak olsa da günlük kullanımda nasıl bir performans sergileyeceğini görmemiz gerekecek.
Snapdragon 8 Gen 3 ile geliyor
Çinli üreticinin Pro varyantında Samsung üretimi ekran yerine TCL CSOT'un C8 olarak adlandırılan en yeni AMOLED panelini kullanacağı söyleniyor. İçeriden alınan bilgilere göre cihaz 2K çözünürlükte dört kenarı kavisli 6.7 inç ekranla piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.