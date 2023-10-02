Xiaomi 14 Pro'nun ekran özellikleri sızdırıldı: 3.000 nit parlaklık, 1 mm çerçeve

Geçtiğimiz aylarda Xiaomi 14 Pro'nun piyasadaki en ince çerçeveli akıllı telefon olacağına dair söylentiler çıkmıştı. Şimdi ise cihazın ekran özellikleri sızdırıldı. İnternete düşen bilgilere bakılırsa Xiaomi 14 Pro etkileyici özelliklere sahip bir panelle karşımıza çıkacak.

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Yakın zamanda akıllı telefonun 120W hızlı şarj desteği sunacağını öğrenmiştik. Yeni sızıtı cihazdaki ekranın her iki yanında sadece 1 mm'lik çerçeve bulunacağını gösteriyor. Hintli kaynak ayrıca amiral gemisinin ekranıyla ilgili daha fazla detay da paylaştı.

Xiaomi 14 Pro'nun 3.000 nit maksimum parlaklığa sahip bir ekran taşıyacağı bildiriliyor. Bu değer teorik olarak Xiaomi'nin parlaklık rekoru kırmasını sağlayacak olsa da günlük kullanımda nasıl bir performans sergileyeceğini görmemiz gerekecek.

Snapdragon 8 Gen 3 ile geliyor

Çinli üreticinin Pro varyantında Samsung üretimi ekran yerine TCL CSOT'un C8 olarak adlandırılan en yeni AMOLED panelini kullanacağı söyleniyor. İçeriden alınan bilgilere göre cihaz 2K çözünürlükte dört kenarı kavisli 6.7 inç ekranla piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör Panelin diğer özellikleri 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızları sunan LTPO teknolojisi, Gorilla Glass Victus 2 koruması, HDR10+ ve Dolby Vision olarak sıralanıyor. Xiaomi 14'ün kaputunun altında Qualcomm'un bu ay tanıtacağı Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti görev yapacak. Cihazın bir diğer öne çıkan özelliği de Leica ile ortaklaşa geliştirilen kamera sistemi olacak.

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Xiaomi 14 Pro'nun ekran özellikleri sızdırıldı: 1 mm çerçeve