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IO Interactive'in Türk CEO'su açıkladı: Yeni Hitman oyunu geliyor!

IO Interactive'in Türk CEO'su Hakan Abrak, yeni bir Hitman oyunu üzerine çalıştıklarını söyledi. Serinin yeni oyununda heyecan verici özellikler ve ilkler olacak.
1 yıl
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6
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Square Enix, IO Interactive ile yollarını ayırdığında -her ne kadar daha sonra IO Interactive'in oyunun haklarını elinde bulundurduğu ortaya çıksa da- Hitman serisinin geleceği belirsiz bir hal almıştı. Oyun severlere iyi haberler var, şirket elinde bulundurduğu hakların boşa gitmesine kesinlikle izin vermeyecek.
Ayrıca Bkz. "Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games’in bir bölümünü satın aldı"
IO Interactive web sitesinde yayınlanan bir yazıda, şirketin yeni bir Hitman oyunu hazırlandığı duyuruldu. Şu an için oyunla ilgili çok az detay var ancak görünüşe bakılırsa IO Interactive'in Türk CEO'su Hakan Abrak, fanlara serinin unutulmadığını ve yeni bir oyun üzerinde çalıştıklarını müjdelemek istemiş.
Blog yazısına göre yeni oyunla ilgili büyük bir ilerleme kaydedilmiş durumda. Ayrıca şirket yeni Hitman'in heyecan verici yeni özellikler ve ilklere sahip olduğunu da belirtmiş durumda. Ancak bu konuda resmi bilgilere sahip olmak için biraz daha beklememiz gerekecek. Şirket üzerinde çalışılan oyunla ilgili detaylı bilgiyi 2018 yılında vermeyi planlıyor.

https://www.ioi.dk/goty-launch/ Yorum Yaz
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atheet 1 yıl en beğenilen
Şuanki hitmani complete edition yaparak sattıktan sonra üstüne dlc çıkarıp sürümü goty yaptılar. Ne anladım ben complete edition dan o zaman, istedikleri parada oyunun indirimli hali kadar. Oyuna verdiğim kadar bir dlc ye para veremem. Bu firmaya artık daha temkinli yaklaşmak gerekiyor, zaten son oyunda türkçede kalkmıştı.
Şuanki hitmani complete edition yaparak sattıktan sonra üstüne dlc çıkarıp sürümü goty yaptılar. Ne anladım ben complete edition dan o zaman, istedikleri parada...
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Rindaman 11 ay
hitman 2 ve 3 gerisini oynayamadım çünkü çok farklı geldiler.
contracts süperdi ama.
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Hümiyettin 1 yıl
Hitman Absolution güzel bir oyundu. Onun gibi Türkçe desteği olan ve ülkemizde de geçen bölümleri olan bir oyun iyi olabilir.
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DH Misafiri 1 yıl
Oyunda Türkçe dil seçeneği olmalı kesinlikle...
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atheet 1 yıl en beğenilen
Şuanki hitmani complete edition yaparak sattıktan sonra üstüne dlc çıkarıp sürümü goty yaptılar. Ne anladım ben complete edition dan o zaman, istedikleri parada oyunun indirimli hali kadar. Oyuna verdiğim kadar bir dlc ye para veremem. Bu firmaya artık daha temkinli yaklaşmak gerekiyor, zaten son oyunda türkçede kalkmıştı.
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keremec 1 yıl
Bağımsız bir Hitman nasıl olucak acaba?
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mementopolis 1 yıl keremec
keremec

Bağımsız bir Hitman nasıl olucak acaba?

Bir öncekinin aynisi :D . Tabii görmek lazim.
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