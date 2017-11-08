IO Interactive'in Türk CEO'su açıkladı: Yeni Hitman oyunu geliyor!

Square Enix, IO Interactive ile yollarını ayırdığında -her ne kadar daha sonra IO Interactive'in oyunun haklarını elinde bulundurduğu ortaya çıksa da- Hitman serisinin geleceği belirsiz bir hal almıştı. Oyun severlere iyi haberler var, şirket elinde bulundurduğu hakların boşa gitmesine kesinlikle izin vermeyecek.

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IO Interactive web sitesinde yayınlanan bir yazıda, şirketin yeni bir Hitman oyunu hazırlandığı duyuruldu. Şu an için oyunla ilgili çok az detay var ancak görünüşe bakılırsa IO Interactive'in Türk CEO'su Hakan Abrak, fanlara serinin unutulmadığını ve yeni bir oyun üzerinde çalıştıklarını müjdelemek istemiş.

Blog yazısına göre yeni oyunla ilgili büyük bir ilerleme kaydedilmiş durumda. Ayrıca şirket yeni Hitman'in heyecan verici yeni özellikler ve ilklere sahip olduğunu da belirtmiş durumda. Ancak bu konuda resmi bilgilere sahip olmak için biraz daha beklememiz gerekecek. Şirket üzerinde çalışılan oyunla ilgili detaylı bilgiyi 2018 yılında vermeyi planlıyor.

https://www.ioi.dk/goty-launch/