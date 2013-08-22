Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi'nin 8 çekirdekli akıllı telefonu 2013'ün sonunda geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
889
1
19
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi'nin 8 çekirdekli akıllı telefonu 2013'ün sonunda geliyor

MediaTek’in kısa bir süre önce duyurduğu ve gerçek 8 çekirdekli yapısıyla dikkat çeken MT-6592 yongada sistem çözümünü tercih eden üreticiler arasına Xiaomi de katılıyor.

Çin’de yayınlanan Economic Daily News’in haberine göre Xiaomi’nin gücünü MT-6592’den alan akıllı telefonu 2013 bitmeden raflardaki yerini alacak. Firmanın 4 çekirdekli MT6589T’den gücünü alan ve 130 dolarlık satış etiketi ile 90 saniyede 100,000'den fazla satarak tarihe geçen Hongmi’nin üzerinde konumlandırılacak olan telefonun, diğer teknik detaylarıyla ilgili herhangi bir bilgi şimdilik aktarılmış değil.

Exynos 5 Octa gibi 8 çekirdekli bir yapıya sahip olan MediaTek’in MT6592 yongaseti, rakibinden farklı olarak 8 çekirdeğin tamamı Cortex-A7 tabanlı ve hepsi aynı anda çalışıyor. 28nm fabrikasyon sürecinin eseri olan MT-6592’nın çalışma hızı 2GHz’e kadar çıkabiliyor.

Öte yandan gelen diğer haberlere göre Xiaomi, 5 Eylül’de düzenleyeceği etkinlik ile 3.nesil amiral gemisi Mi-3 akıllı telefonu ile televizyonunu kamuoyuna tanıtacak. 47 ve 55 inçlik iki farklı boyutta olacağı belirtilen Xiaomi TV’nin sırasıyla 816 ve 980 dolardan satışa sunulması bekleniyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130822PB200.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JohnRambo55 6 yıl en beğenilen
Vay be . Keşke ülkemize de gelse böyle modeller. Gerçi fiyat yine fahiş olur ama 130 dolara satılıyorsa bu telefon Türkiye'ye 1000 lira altında gelmesi lazım. Bu fiyata böyle telefonu alma imkanından mahrumuz malesef.
Vay be . Keşke ülkemize de gelse böyle modeller. Gerçi fiyat yine fahiş olur ama 130 dolara satılıyorsa bu telefon Türkiye'ye 1000 lira altında gelmesi lazım. B...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 6 yıl
Çekirdekler... Çekirdekler her yerde.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 6 yıl
metebyr
sol üstteki miui nin simgesi, kilit ekranı da miui romlarda ilk kurulan kilit ekranı. keşke daha detay verilseydi acaba içinde miui romla mı gelecek. sonuçta adamlar her hafta update yayınlıyor ve miui 5 şuan harika bir rom. kilit ekranından uygulama simgelerine arama tuşlarını arayüzünü bile değiştiren çok kaliteli ve online çalışan bir tema uygulaması var. telefonu belki göremeyiz fakat içindeki işletim sistemini android cihazlara kurabilmek mümkün. miuiyi rom yükleme işinden anlayan herkes denemeli

xiaomi zaten telefonlarında miui romlarını kullanıyor tel miui rom yüklü geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
speederly 6 yıl
16 çekirdek yoksa bende yokum hadi bakalım şimdi onlar düşünsün ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metebyr 6 yıl
sol üstteki miui nin simgesi, kilit ekranı da miui romlarda ilk kurulan kilit ekranı. keşke daha detay verilseydi acaba içinde miui romla mı gelecek. sonuçta adamlar her hafta update yayınlıyor ve miui 5 şuan harika bir rom. kilit ekranından uygulama simgelerine arama tuşlarını arayüzünü bile değiştiren çok kaliteli ve online çalışan bir tema uygulaması var.
telefonu belki göremeyiz fakat içindeki işletim sistemini android cihazlara kurabilmek mümkün. miuiyi rom yükleme işinden anlayan herkes denemeli
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 6 yıl metebyr
metebyr
sol üstteki miui nin simgesi, kilit ekranı da miui romlarda ilk kurulan kilit ekranı. keşke daha detay verilseydi acaba içinde miui romla mı gelecek. sonuçta adamlar her hafta update yayınlıyor ve miui 5 şuan harika bir rom. kilit ekranından uygulama simgelerine arama tuşlarını arayüzünü bile değiştiren çok kaliteli ve online çalışan bir tema uygulaması var.
telefonu belki göremeyiz fakat içindeki işletim sistemini android cihazlara kurabilmek mümkün. miuiyi rom yükleme işinden anlayan herkes denemeli

miuimüthiş ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl
Gerçekten kaliteli ve performanslı bir ürün.Aslında Xaomi TR pazarı ile ilgilense herhangi bir dağıtıcı ile anlaşıp iyi bir kar elde edebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tyler Durden 6 yıl
Samsung killer ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 6 yıl
130 dolarlık olan model hongmi , bu xiaomi ler iyi telefon da ben getirtsem şimdi çinden topluca üstüne ciddi bi vergi eklicen üstüne kâr koycan o fiyata satmaz türkiyede örneğin mi2s getirsen 320dolar=640tl %18 kdv = 755tl %20 ötv = 883tl kâr koy 1000tl 32gb lik getirsen 1000tl nin de üzerine çıkıcak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaDMaxiBo 6 yıl
çinliler yapmasa samsung ile nokia 2018 e ertelerdi herhalde 8 çekirdekli telefonu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShafakCool 6 yıl
Çitleriz işte ne güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 6 yıl
Çekirdekler... Çekirdekler her yerde.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SıradanÇinkoKarbonPil 6 yıl
gelmezmi bu türkiyeye :( bende oyunları telefonda oynamak istiyorum artık :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnRambo55 6 yıl en beğenilen
Vay be . Keşke ülkemize de gelse böyle modeller. Gerçi fiyat yine fahiş olur ama 130 dolara satılıyorsa bu telefon Türkiye'ye 1000 lira altında gelmesi lazım. Bu fiyata böyle telefonu alma imkanından mahrumuz malesef.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
889 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, akıllı telefon ve
5 etiket daha xiaomi android çin zte mediatek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Turkcell T40 video inceleme "Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim