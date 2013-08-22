Xiaomi'nin 8 çekirdekli akıllı telefonu 2013'ün sonunda geliyor

MediaTek’in kısa bir süre önce duyurduğu ve gerçek 8 çekirdekli yapısıyla dikkat çeken MT-6592 yongada sistem çözümünü tercih eden üreticiler arasına Xiaomi de katılıyor.

Çin’de yayınlanan Economic Daily News’in haberine göre Xiaomi’nin gücünü MT-6592’den alan akıllı telefonu 2013 bitmeden raflardaki yerini alacak. Firmanın 4 çekirdekli MT6589T’den gücünü alan ve 130 dolarlık satış etiketi ile 90 saniyede 100,000'den fazla satarak tarihe geçen Hongmi’nin üzerinde konumlandırılacak olan telefonun, diğer teknik detaylarıyla ilgili herhangi bir bilgi şimdilik aktarılmış değil.

Exynos 5 Octa gibi 8 çekirdekli bir yapıya sahip olan MediaTek’in MT6592 yongaseti, rakibinden farklı olarak 8 çekirdeğin tamamı Cortex-A7 tabanlı ve hepsi aynı anda çalışıyor. 28nm fabrikasyon sürecinin eseri olan MT-6592’nın çalışma hızı 2GHz’e kadar çıkabiliyor.

Öte yandan gelen diğer haberlere göre Xiaomi, 5 Eylül’de düzenleyeceği etkinlik ile 3.nesil amiral gemisi Mi-3 akıllı telefonu ile televizyonunu kamuoyuna tanıtacak. 47 ve 55 inçlik iki farklı boyutta olacağı belirtilen Xiaomi TV’nin sırasıyla 816 ve 980 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130822PB200.html