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Xiaomi'nin özelleştirdiği Android arayüzü MIUI'ın yeni sürümü 27 Ekimde yayınlanacak

Xiaomi arayüzünün yenilenmiş versiyonu MIUI 7'yi 27 Ekimden itibaren yayınlanacak. Custom ROM'lar arasında da oldukça popüler olan arayüzde ne gibi değişiklikler bizleri bekliyor?
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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11
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi'nin özelleştirdiği Android arayüzü MIUI'ın yeni sürümü 27 Ekimde yayınlanacak
 
Xiaomi'nin kendi akıllı telefonları için geliştirdiği MIUI arayüzü Android'e göre oldukça farklılaşan özellikleri ve görünümüyle dikkat çekiyor. Custom ROM'ları deneyen kullanıcıların bir çoğu en az bir kez olsun MIUI arayüzüne sahip ROM kullanmıştır. Çin menşeili üretici ise bugün yaptığı bir açıklamada MIUI 7'nin 27 Ekimden itibaren indirilebileceğini açıkladı.
Xiaomi'nin özelleştirdiği Android arayüzü MIUI'ın yeni sürümü 27 Ekimde yayınlanacak
 
Android 5.1.1 üzerine geliştirilen MIUI 7'de en çok dikkat çeken geliştirmeler ; Performans geliştirmeleri, batarya tüketiminde optimizasyon ve %50 seviyesinde veri tasarrufu şeklinde. Veri tasarrufu olarak bahsedilen özellik daha önce Opera Max'da gördüğümüze benzer bir şekilde uygulamanın daha az veri kullanmasını sağlıyor. Yayınlanan görsele göre sık kullanılan bir çok uygulamada önemli oranlar elde edilmiş.
Xiaomi'nin özelleştirdiği Android arayüzü MIUI'ın yeni sürümü 27 Ekimde yayınlanacak
 

27 Ekimde OTA üzerinden yayınlanacak güncellemeyi alacak modellerin listesi ;
  • Redmi Note 2
  • Mi 4c
  • Mi 4
  • Mi Note
  • Mi Pad
  • Mi Note Pro
  • Mi Redmi 2
  • Mi Mi 4i
  • Mi Redmi Note
  • Mi Mi 3
  • Mi Redmi 1S
  • Mi Redmi 1
  • Mi Mi 2/2S  
şeklinde. 


http://www.gsmarena.com/miui_7_will_start_rolling_out_on_supported_devices_on_october_27-news-14595.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
Samsung cihazlar da touchwizden iyi çalışıyor...
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wolf silver 4 yıl
Xaomi red mi note 2 istedim 665 Tl ye getirecekler. İnşallah xaomi Türkiye ye gelirde herkes ulaşır.. Gerçekten fiyat performans telefonları..
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matmuhendisi 4 yıl
Tr desteği olsa stabil de o önemli bizim için
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darknesss45 4 yıl
Miui berbat bir arayuz, os.
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Patren 4 yıl
android orjinal arayüzüne benziyor
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spenx01 4 yıl
mi 3 ve mi4e lollipop vermedi xiaomi. miui 7 bu cihazlar için kitkat.
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interwap 4 yıl
MIUI 7'ye geçiş çok kolay oldu. Demekki görsel ve uygulama tarafında tarafında yenilikler çok.
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xxSpecter 4 yıl
Bu güncelleme stabil rom için. Zaten hali hazırda telefonlar MIUI 7 alıyordu.
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Delikli Nane 4 yıl
iMiui7
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emre1393 4 yıl
İyi de miui 7 Ağustos gibi çıkmıştı, muhtemelen stable rom için o tarih.
Cihazlar Android güncellemesi almadı, sadece arayüz yeni sürüme yükseltildi.
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