Xiaomi'nin özelleştirdiği Android arayüzü MIUI'ın yeni sürümü 27 Ekimde yayınlanacak

Xiaomi'nin kendi akıllı telefonları için geliştirdiği MIUI arayüzü Android'e göre oldukça farklılaşan özellikleri ve görünümüyle dikkat çekiyor. Custom ROM'ları deneyen kullanıcıların bir çoğu en az bir kez olsun MIUI arayüzüne sahip ROM kullanmıştır. Çin menşeili üretici ise bugün yaptığı bir açıklamada MIUI 7'nin 27 Ekimden itibaren indirilebileceğini açıkladı.

Android 5.1.1 üzerine geliştirilen MIUI 7'de en çok dikkat çeken geliştirmeler ; Performans geliştirmeleri, batarya tüketiminde optimizasyon ve %50 seviyesinde veri tasarrufu şeklinde. Veri tasarrufu olarak bahsedilen özellik daha önce Opera Max'da gördüğümüze benzer bir şekilde uygulamanın daha az veri kullanmasını sağlıyor. Yayınlanan görsele göre sık kullanılan bir çok uygulamada önemli oranlar elde edilmiş.

27 Ekimde OTA üzerinden yayınlanacak güncellemeyi alacak modellerin listesi ; 27 Ekimde OTA üzerinden yayınlanacak güncellemeyi alacak modellerin listesi ;

Redmi Note 2

Mi 4c

Mi 4

Mi Note

Mi Pad

Mi Note Pro

Mi Redmi 2

Mi Mi 4i

Mi Redmi Note

Mi Mi 3

Mi Redmi 1S

Mi Redmi 1

Mi Mi 2/2S şeklinde.



http://www.gsmarena.com/miui_7_will_start_rolling_out_on_supported_devices_on_october_27-news-14595.php