Xiaomi'nin yeni amiral gemisinin RAM miktarı ortaya çıkmış olabilir





15 Ocak itibariyle iddialı bir inceliğe sahip yeni amiral gemi akıllı telefon modelini tanıtacak olan Xiaomi, henüz net bilgiler vermiş değil. Ancak CES 2015 fuarında bellek üreticisi Micron'un patronu yaptığı bazı açıklamalarla kafalarda soru işareti bıraktı.





Micron tepe yöneticisi Mark Durcan, yaptığı açıklamada Galaxy Note 4 modelinin 3GB RAM ile geldiğini ve tüketicilerin büyük RAM kapasitelerine olan ilgisinin arttığını belirtirken, Xiaomi gibi Çinli üreticilerin daha büyük RAM kapasiteleri ile farklılaşacağını da sözlerine ekliyor.





Bu sözler Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli ile ilgili kesin olarak bilgiler vermese de en azından cihazın 4GB RAM ile gelebileceği konusunda ihtimalleri de güçlendirmeye başladı. Bilindiği gibi 4GB RAM ilk olarak Asus ZenFone 2 modelinde kullanılmıştı. Xiaomi bu açıdan ikinci sırayı alabilir.





Bu yıl akıllı telefon pazarına ağırlığını koymak isteyen Çinli üreticinin dikkat çekecek donanımlar ile tüketicinin karşısına çıkacağı açık. İki taraftan kavisli ekran, çok ince ekran çerçevesi veya 4GB RAM firmanın kullanabileceği silahları olabilir.

http://www.phonearena.com/news/Did-Microns-CEO-spill-the-beans-about-the-amount-of-RAM-inside-Xiaomis-new-flagship-phone_id64521