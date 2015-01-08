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Xiaomi'nin yeni amiral gemisinin RAM miktarı ortaya çıkmış olabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'nin yeni amiral gemisinin RAM miktarı ortaya çıkmış olabilir

15 Ocak itibariyle iddialı bir inceliğe sahip yeni amiral gemi akıllı telefon modelini tanıtacak olan Xiaomi, henüz net bilgiler vermiş değil. Ancak CES 2015 fuarında bellek üreticisi Micron'un patronu yaptığı bazı açıklamalarla kafalarda soru işareti bıraktı. 

Micron tepe yöneticisi Mark Durcan, yaptığı açıklamada Galaxy Note 4 modelinin 3GB RAM ile geldiğini ve tüketicilerin büyük RAM kapasitelerine olan ilgisinin arttığını belirtirken, Xiaomi gibi Çinli üreticilerin daha büyük RAM kapasiteleri ile farklılaşacağını da sözlerine ekliyor. 

Bu sözler Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli ile ilgili kesin olarak bilgiler vermese de en azından cihazın 4GB RAM ile gelebileceği konusunda ihtimalleri de güçlendirmeye başladı. Bilindiği gibi 4GB RAM ilk olarak Asus ZenFone 2 modelinde kullanılmıştı. Xiaomi bu açıdan ikinci sırayı alabilir. 

Bu yıl akıllı telefon pazarına ağırlığını koymak isteyen Çinli üreticinin dikkat çekecek donanımlar ile tüketicinin karşısına çıkacağı açık. İki taraftan kavisli ekran, çok ince ekran çerçevesi veya 4GB RAM firmanın kullanabileceği silahları olabilir.  

http://www.phonearena.com/news/Did-Microns-CEO-spill-the-beans-about-the-amount-of-RAM-inside-Xiaomis-new-flagship-phone_id64521 Yorum Yaz
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ø 4 yıl
Şaomi gel artık TR pazarına. Ne idüğü belirsizlere pabuç bırakma Android alanında.
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Xiaomii 4 yıl ø
İnşAllah ya.Doğru düzgün içimime sinecek bir şekilde ucuz ve servis sorunu olmadan gelir İnşAllah.


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Das Boot 4 yıl
Evet o kadar ram e ihtiyaç yok fakat koyuyorlarsa da cihazin fiyatına fazla yansitmamalari gerekir.
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JessieJ 4 yıl
Bu Çinli firmalarda olmasa rekabet ortami olmayacak ve sozde dev firmalar ufak degisikliklerle sozde yeni model surecekler piyasaya... Gerci Apple hala yeni midellerinde ya boyut degistirip yada isletim sistemini yenileyip yeni model kakaliyor.
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doctor_bey 4 yıl
Lpddr4 ve 4gb ram ile geldiğini düşünsenize





(dusunemedıler)
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destinati0n 4 yıl
İnceliyor ama bükülmesin yeter.
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DH Misafiri 4 yıl
Çinliler donanımıyla ve fiyatıyla etiket markalara kafa tutyorken Vestelde s200 işlemcili telefonları fahiş fiyattan Türkiyenin beklediği telefon diye kaktırmaya çalışsın satamayıncada ek vergi koydurtsun önce elin Çinlisi gibi rekabet etmeyi öğrenin yaptığınız kaliteli işlerle ürününüzü sattırın üçkağıtçılıkla değil.
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Xiaomii 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Çinliler donanımıyla ve fiyatıyla etiket markalara kafa tutyorken Vestelde s200 işlemcili telefonları fahiş fiyattan Türkiyenin beklediği telefon diye kaktırmaya çalışsın satamayıncada ek vergi koydurtsun önce elin Çinlisi gibi rekabet etmeyi öğrenin yaptığınız kaliteli işlerle ürününüzü sattırın üçkağıtçılıkla değil.

+10000000000000
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koyunsavar 4 yıl
Çin çopu
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crazy585858 4 yıl
arkadaş bıktım valla ya xiaomi haberlerinden.. hani Türkiyeye geliyordu bunlar ? neredeler yoklar ! alamayacağım markanın sürekli haberleri yapılması insanı sinirlendiriyor telefonları güzel ama alabilecekmiyim.. yok..

asus zenfone 2 ile ilgilide o kadar konuştuk ettikde bizim ülkemize 4 gb ramli versiyonumu gelecek ? hayır...
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Gereksiz enerji israfı yapacak.Sırf göz boyamak için konulmuş
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MrKemal17 4 yıl crazy585858
crazy585858
arkadaş bıktım valla ya xiaomi haberlerinden.. hani Türkiyeye geliyordu bunlar ? neredeler yoklar ! alamayacağım markanın sürekli haberleri yapılması insanı sinirlendiriyor telefonları güzel ama alabilecekmiyim.. yok..

asus zenfone 2 ile ilgilide o kadar konuştuk ettikde bizim ülkemize 4 gb ramli versiyonumu gelecek ? hayır...

4GB RAM'li modelin gelmeyeceği açıklandı mı?
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alemburda34 4 yıl
Mi4 gibi ısınmasında
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Grkwnxs 4 yıl
Tamam android rami seviyor ama 4gb kesinlikle gereksiz göz boyamadan başka bir şey değil
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Xiaomii 4 yıl Grkwnxs
Grkwnxs
Tamam android rami seviyor ama 4gb kesinlikle gereksiz göz boyamadan başka bir şey değil

Neden gereksiz ya! Saçmalama bi.
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