Xperia GX ve Xperia SX, Japonya'da satışa sunuluyor

Sony Mobile'ın mayıs ayında tanıttığı Xperia GX ve Xperia SX, gelecek hafta içerisinde Japonya pazarında satışa sunuluyor.

Japonya'nın önde gelen servis sağlayıcılarından NTT Docomo'nun aracılığıyla kullanıcıyla buluşacak olan telefonlardan 4,6 inçlik Xperia GX 9 Ağustos'ta 920 dolarlık fiyat etiketi, 3,7 inçlik Xperia SX ise 10 Ağustos'ta 750 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini almış olacak.

İşlem güçlerini 1,5GHz frekansında çalışan Snapdragon S4 platformundan, grafik güçlerini ise Andreno 225 grafik yongasından alan her iki telefon da Android 4.0 ile geliyor. Telefonlar birbirinden ayrıldığı en önemli teknik nokta ise ekranları. Xperia GX'in 4,6 inçlik ekranı 720p çözünürlük sunarken; Xperia SX ise 3,7 inçlik ekranında yaklaşık 300 ppi'lık net bir görüntü sunmakta. Öte yandan Xperia SX'in 95 gramlık ağırlığıyla dünyanın en hafif akıllı telefon olarak lanse edildiğini hatırlatalım.

http://www.theverge.com/2012/7/31/3205640/sony-xperia-sx-gx-japan-docomo-release-date