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Xperia GX ve Xperia SX, Japonya'da satışa sunuluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Xperia GX ve Xperia SX, Japonya'da satışa sunuluyor
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Sony Mobile'ın mayıs ayında tanıttığı Xperia GX ve Xperia SX, gelecek hafta içerisinde Japonya pazarında satışa sunuluyor.

Japonya'nın önde gelen servis sağlayıcılarından NTT Docomo'nun aracılığıyla kullanıcıyla buluşacak olan telefonlardan 4,6 inçlik Xperia GX 9 Ağustos'ta 920 dolarlık fiyat etiketi, 3,7 inçlik Xperia SX ise 10 Ağustos'ta 750 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini almış olacak.

İşlem güçlerini 1,5GHz frekansında çalışan Snapdragon S4 platformundan, grafik güçlerini ise Andreno 225 grafik yongasından alan her iki telefon da Android 4.0 ile geliyor. Telefonlar birbirinden ayrıldığı en önemli teknik nokta ise ekranları. Xperia GX'in 4,6 inçlik ekranı 720p çözünürlük sunarken; Xperia SX ise 3,7 inçlik ekranında yaklaşık 300 ppi'lık net bir görüntü sunmakta. Öte yandan Xperia SX'in 95 gramlık ağırlığıyla dünyanın en hafif akıllı telefon olarak lanse edildiğini hatırlatalım.

Xperia GX ve Xperia SX, Japonya'da satışa sunuluyor
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http://www.theverge.com/2012/7/31/3205640/sony-xperia-sx-gx-japan-docomo-release-date Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Amedra 7 yıl
varak vural misali gidek alak bari.
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Sagelocanda 7 yıl
Harika
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anilkaranfil 7 yıl
güzelllll kısa sürede burdada görmek istiyouz :D
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nurettinaz 7 yıl
Japonya da satilan telefonlar avrupa ve amerika vizesi alabilse inanilmaz seyler olur su dunya da ama adamlar sokmuyorlar iste
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
HTC ye döndüler. habire model pompalıyolar.
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl
Tasarım harika uygun fiyata türkiye ye de gelse keske
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istanbul2007 7 yıl
altı dutucak sonunda ısıtıp ısıtıp verıyorsunuz
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balomer 7 yıl istanbul2007
istanbul2007

altı dutucak sonunda ısıtıp ısıtıp verıyorsunuz

o alt tarafın olması bence güzel çünkü bütün antenler orada olması lazım yani ellerimiz temas edip sinyal kaybı yaşamamak için
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Stanislas Xavier 7 yıl
Sx in tasarımı güzelmiş değişik renkler de güzel duruyor..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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