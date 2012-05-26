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Xperia Play, Android 4.0.x Ice Cream Sandwich güncelleme listesinden çıkarıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
27,7b
1
56
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Sony'nin, Android 4.0.x Ice Cream Sandwich güncellemesi yayımlamayı planladığı akıllı telefonları arasında PlayStation sertifikalı Xperia Play de bulunuyordu. Ancak Xperia Play'in kısa bir süre önce sessiz sedasız güncelleme listesinden çıkarılması akıllarda soru işaretleri bırakmıştı. Akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına Sony'nin resmi ağ günlüğünde bu konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre yazılım geliştiricilerin kapsamlı testlerinin ardından, Xperia Play'in Android 4.0.x güncellemesiyle özellikle oyunlarda stabil deneyim sunamayacağı kanaatine varılmış ve güncelleme planından vazgeçilmiş.
Peki Sony'nin Xperia Play dışındaki akıllı telefonlarının akıbeti ne olacak?
Xperia Arc, Xperia Neo, Xperia Mini, Xperia Mini Pro, Xperia Pro, Xperia Active ve Live with Walkman için önümüzdeki haftadan itibaren Android 4.0.4 güncellemesi yayımlanmaya başlacak. Xperia S kullanıcılarının haziran sonunu, Xperia U kullanıcılarının ise 2012 yılının üçüncü çeyreğini beklemesi gerekiyor. Xperia P'nin ise Xperia S'i takiben güncellemeye kavuşacağı bildiriliyor.

http://blogs.sonymobile.com/products/2012/05/25/update-on-ice-cream-sandwich-rollout-for-xperia-smartphones/ Yorum Yaz
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Imaginaerum 7 yıl en beğenilen
Güncelleme geldikten sonra oyunlar düzgün açılmıyor diye ağlasaydınız ne olacaktı. Stabil olmuyorsa hiç güncellemesinler.
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acmtncy 7 yıl
xperia serisi şu an piyasadaki telefon serileri arasında en kalitelilerinden biridir. fakat oyun oynamak için çıkarılmış olan xperia play için diğerleri ile aynı donanımı kullanmak büyük hataydı sony için. zaten bu yüzden satış rakamları da düşük. en azından çift çkirdek işlemci falan olmalıydı çıktığında.
xperia serisi şu an piyasadaki telefon serileri arasında en kalitelilerinden biridir. fakat oyun oynamak için çıkarılmış olan xperia play için diğerleri ile ayn...
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Onurmsq 7 yıl
Xperia play e dusuk donanım diyorsunuz ama calıstırmadıgı oyun yok. Amacda bu degil mi zaten. Tüm oyunlar kasmadan oynanabiliyor.
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BeRkoo123 7 yıl
benim telefonum xperia pro 4.0.4 e güncellemelimiyim telefonumu ?
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DH Misafiri 7 yıl
sen ver güncellemeyi üreticiler nasıl olsa seve seve uyduracak. bence bu bi bahne değil bende xperia mini pro var ics den sonra %99 başka güncelleme almayacağını biliyorum androit cihazların en büyük eksisi
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NuKe_MaNia 7 yıl
play için ics romu sertifikalandı. ptcrb.com/...

geliyor galiba
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zazian_12 7 yıl
caglet
xperiaların hiç biri ics hak etmiyor.. Telefon dünyasının en kötü serisi ..ki play telefonuda çok kötü kasardı.İCSnin en önemli özelliği hiç bir telefonda kasmadan çalışacak olması.Buna yaparlarsa güncelleme kasmaktan menü değişmez.Yinede play sahiplerine geçmiş olsun..

Hocam hiç xperia telefon kullandın mı ? Özellikle bahsi geçen Xperia Play kullandın mı hiç? Bence saçmalıyorsun. Xperia play, Xperia x10 mini, xperia mini pro, xperia ray, xperia neo telefonlarını kullandım. Android 2.3, android 2.1, android 2.3.5 yüklüydü modele göre. Hiç birinde kasma görmedim.
Kasmadan kastın 600mhz lik cihaza yüksek gta 3 falan kurup oynamaya çalışmak ise, bir zahmet o kassın arkadaş.
Xperia play telefonu samsung galaxy S'ten daha üstün bir telefondur. Galaxy S'te 15 dakika anca oynayabildiğin oyunu ( ısınmadan dolayı kapanıyor galaxy s ), xperia play'de saatlerce oynayabiliyorsun.
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maxmania 7 yıl
benim beklentim PS Vita'yı da telefon özellikli çıkartmalarıydı ama yapmayıp üstüne ilginç kısıtlama ve değişiklikler yaptılar.
eğer telefon özellikli olsaydı; sony oyun desteğiyle piyasadan baya pay koparabilirdi.
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XperiaTM 7 yıl
Almaması iyi olmuş arkadaşlar üzülmeyin. Çünkü Ics Arc S de bile bazen çekilmez hal alıyordu.
Üzülecek bir durum yok. Sizin için daha hayırlı olmuş bence. Çünkü yükleyen siliyor GB ye geri dönüyor.
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl maxmania
maxmania
benim beklentim PS Vita'yı da telefon özellikli çıkartmalarıydı ama yapmayıp üstüne ilginç kısıtlama ve değişiklikler yaptılar.
eğer telefon özellikli olsaydı; sony oyun desteğiyle piyasadan baya pay koparabilirdi.

ps vitanın telefon halini yaparlarsa eger piyasayı alt üst eder sony ama bu kezde ps vita satışları durur.
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make.believe 7 yıl
Oyunda tek sorun yaşamayan benim galiba
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Tinúviel 7 yıl
Play gibi bir fikri böyle bir donanıma hapsetmek bırakın Sony'yi küçük çaplı firmalardan bile beklenmezdi ama Sony yaptı.

Playstation lisansı böyle bir proje için HTC,Samsung gibi firmalarda olsa atıyorum Tegra 3 altyapısıyla gerçek bir "Play" harika olurdu.
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wuhsing1955 7 yıl
en azından çift çkirdek işlemci falan olmalıydı çıktığında.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Sony'nin 1 yıl sonradan geldiği doğru ama çok sağlam donanım yazılım uyumu var. Örneğin son çıkardığı telefon xperia s. HTC nin Sensation XL ile aynı donanımı kullanmasına rağmen bu telefona fark atıyor. Çift çekirdekli en iyi telefon olan Samsung Galaxy S2 yi bile geçebiliyor. Sony kullandığı donanımın neler yapabileceğini en iyi bilen firma. Yazılım/donanım uyumu çok önemli. Xperia play'da da bunu görmüş olacaklar ki ICS güncellemesinden vazgeçmişler. Bu Xperia play kullananlar için güzel haber bence, çünkü stabil çalışan cihazı bozmayacaklar...
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Sistemin Kurbanlarıyız 7 yıl
Sadece Play'de değil ki tüm Xperia serilerinde oyunlar ICS'de sıkıntı yapıyor. Bırakın optimizasyonu keyfine göre kapatıp, açmıyor. İleride stabil olunca gelir belki ama Xperia serisi neredeyse yeni çıkacak modeller hariç donanım olarak birbirine benziyor. Play'e çıkmamasındaki sorun aslında tüm Xperia modellerinde var..
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DH Misafiri 7 yıl
bunu XPERİA play ı alanlara anlatmak gerekli ! hele de 1000 TL falan civarında iken ! sanırım 400TL ye kadar düştü fiyatı W995 gibi oldu sonu DONANIM DEĞERİ olarak !! o donanıma KİM OYUN KONSOLU diye bakıyordu ben bunu bilmiyorum
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DantesAwakening 7 yıl
tam sövmelik....
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