Xperia Play, Android 4.0.x Ice Cream Sandwich güncelleme listesinden çıkarıldı

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Sony'nin, Android 4.0.x Ice Cream Sandwich güncellemesi yayımlamayı planladığı akıllı telefonları arasında PlayStation sertifikalı Xperia Play de bulunuyordu. Ancak Xperia Play'in kısa bir süre önce sessiz sedasız güncelleme listesinden çıkarılması akıllarda soru işaretleri bırakmıştı. Akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına Sony'nin resmi ağ günlüğünde bu konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre yazılım geliştiricilerin kapsamlı testlerinin ardından, Xperia Play'in Android 4.0.x güncellemesiyle özellikle oyunlarda stabil deneyim sunamayacağı kanaatine varılmış ve güncelleme planından vazgeçilmiş.
Peki Sony'nin Xperia Play dışındaki akıllı telefonlarının akıbeti ne olacak?
Xperia Arc, Xperia Neo, Xperia Mini, Xperia Mini Pro, Xperia Pro, Xperia Active ve Live with Walkman için önümüzdeki haftadan itibaren Android 4.0.4 güncellemesi yayımlanmaya başlacak. Xperia S kullanıcılarının haziran sonunu, Xperia U kullanıcılarının ise 2012 yılının üçüncü çeyreğini beklemesi gerekiyor. Xperia P'nin ise Xperia S'i takiben güncellemeye kavuşacağı bildiriliyor.
http://blogs.sonymobile.com/products/2012/05/25/update-on-ice-cream-sandwich-rollout-for-xperia-smartphones/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
geliyor galiba
Hocam hiç xperia telefon kullandın mı ? Özellikle bahsi geçen Xperia Play kullandın mı hiç? Bence saçmalıyorsun. Xperia play, Xperia x10 mini, xperia mini pro, xperia ray, xperia neo telefonlarını kullandım. Android 2.3, android 2.1, android 2.3.5 yüklüydü modele göre. Hiç birinde kasma görmedim.
Kasmadan kastın 600mhz lik cihaza yüksek gta 3 falan kurup oynamaya çalışmak ise, bir zahmet o kassın arkadaş.
Xperia play telefonu samsung galaxy S'ten daha üstün bir telefondur. Galaxy S'te 15 dakika anca oynayabildiğin oyunu ( ısınmadan dolayı kapanıyor galaxy s ), xperia play'de saatlerce oynayabiliyorsun.
eğer telefon özellikli olsaydı; sony oyun desteğiyle piyasadan baya pay koparabilirdi.
Üzülecek bir durum yok. Sizin için daha hayırlı olmuş bence. Çünkü yükleyen siliyor GB ye geri dönüyor.
ps vitanın telefon halini yaparlarsa eger piyasayı alt üst eder sony ama bu kezde ps vita satışları durur.
Playstation lisansı böyle bir proje için HTC,Samsung gibi firmalarda olsa atıyorum Tegra 3 altyapısıyla gerçek bir "Play" harika olurdu.
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