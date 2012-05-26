Xperia Play, Android 4.0.x Ice Cream Sandwich güncelleme listesinden çıkarıldı

Sony'nin, Android 4.0.x Ice Cream Sandwich güncellemesi yayımlamayı planladığı akıllı telefonları arasında PlayStation sertifikalı Xperia Play de bulunuyordu. Ancak Xperia Play'in kısa bir süre önce sessiz sedasız güncelleme listesinden çıkarılması akıllarda soru işaretleri bırakmıştı. Akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına Sony'nin resmi ağ günlüğünde bu konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre yazılım geliştiricilerin kapsamlı testlerinin ardından, Xperia Play'in Android 4.0.x güncellemesiyle özellikle oyunlarda stabil deneyim sunamayacağı kanaatine varılmış ve güncelleme planından vazgeçilmiş.



Peki Sony'nin Xperia Play dışındaki akıllı telefonlarının akıbeti ne olacak?



Xperia Arc, Xperia Neo, Xperia Mini, Xperia Mini Pro, Xperia Pro, Xperia Active ve Live with Walkman için önümüzdeki haftadan itibaren Android 4.0.4 güncellemesi yayımlanmaya başlacak. Xperia S kullanıcılarının haziran sonunu, Xperia U kullanıcılarının ise 2012 yılının üçüncü çeyreğini beklemesi gerekiyor. Xperia P'nin ise Xperia S'i takiben güncellemeye kavuşacağı bildiriliyor.



http://blogs.sonymobile.com/products/2012/05/25/update-on-ice-cream-sandwich-rollout-for-xperia-smartphones/