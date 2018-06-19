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Xperia XZ2 Premium kamera çekim örnekleri paylaşıldı

Sony'nin çiçeği burnunda amiral gemisi Xperia XZ2 Premium'un kamerasıyla çekilmiş ilk fotoğraflar internete düştü. İşte o fotoğraflar ve Xperia XZ2 Premium'un kamera özellikleri:
11 ay
6,3b
1
27
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Nisan ayında sessiz sedasız duyurulan Sony Xperia XZ2 Premium'un kamerası ile çekilmiş ilk fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Sony'nin ilk çift arka kameralı telefonu unvanına sahip Xperia XZ2 Premium, 4K HDR ekranıyla dikkat çekiyor. Dilerseniz bu bağlantıya tıklayarak Xperia XZ2 Premium'un özellikleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Xperia XZ2 Premium kamera özellikleri

Çift kamera paketine ev sahipliği yapan Xperia XZ2 Premium'un ana kamerası 19 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip, 1/2.3” büyüklüğünde Exmor RS sensör ile birlikte geliyor. 12 MP çözünürlüklü yardımcı kameranın diyafram değeri f/1.6 olarak belirlenirken, ikincil sensörün yalnızca monokrom çekim özelliğine sahip olduğunu unutmamak gerek. 
Video için ISO 12800 ve fotoğraflar için ISO 51200 ışık duyarlılığına sahip Xperia XZ2 Premium, düşük ışık koşulları altında başarılı çekimler vaat ediyor. Ayrıca yeniden tasarlanan 7 parçalı lens ve AUBE füzyon görüntü sinyal işlemcisi de fotoğrafların hassasiyeti arttırıyor. 
4K HDR video çekim yeteneğiyle donatılan Xperia XZ2 Premium'un arka kamerasıyla HD veya Full HD çözünürlüğünde 960 fps süper ağır çekim videoları çekebilmek mümkün olduğu gibi fotoğraflara Bokeh efekti de uygulayabilirsiniz. Son olarak Xperia XZ2 Premium'un arka kamerasıyla 8 kata kadar dijital zoom yapılabildiğini ekleyelim. 
Ön tarafta ise geniş açı özellikli 13 MP (f/2.0) kamera sensörü bizleri karşıladığını söyleyelim ve sizleri Xperia XZ2 Premium ile çekilmiş fotoğraflarla baş başa bırakalım.

Sony Xperia XZ2 Premium kamera örnekleri 


https://m.mobile01.com/topicdetail.php?f=569&t=5488420&p=1 Yorum Yaz
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terimer 11 ay en beğenilen OverClocK1ng
Kimse sana zorlan Sony kullan demiyor ki. Eger cervelerinden memnun degilsen git baska sey kullan. Dandik Kore telefonlarini mesela. Cercevenin olmamasi bir telefonu iyi yapmaz. Telefonu iyi yapan sey ozellikleri ve sundugu kullanici deneyimidir.
Kimse sana zorlan Sony kullan demiyor ki. Eger cervelerinden memnun degilsen git baska sey kullan. Dandik Kore telefonlarini mesela. Cercevenin olmamasi bir te...
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olağan_şüpheli 11 ay
rezil bir galeriniz olduğunu tekrardan dile getireyim.
resimlerin tam boyutu yok varsa da göremedim. Bu şekilde yorum yapılmaz.
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terimer 11 ay
Aşağıdaki adresten tam boyutlu olarak görebilirsiniz:
gsmarena.com/...
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 ay
iPhone ne malı? Amerikan mı sanıyorsunuz? Apple ait tüm ürünleri Çin Faxcon fason olarak üretiyor henüz Apple denen çakma teknoloji devinin üretebildiği bir led bile yok. Toplama telefon :)
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sabremetric 7 ay
Bugün her iki telefondan birinde Sony kamera var.
Ayrıca iki kameralı telefon yeni değil geçmişte iki kameralı 3D telefonlarda üretildi. Hatta bir çok marka yıllardır oval telefon üretiyor sanki tek iphone veya samsung üretiyor gibi yazanlar var. Aldığınızda satarken zarar edeceğinizi düşünüyorsanız, zaten Sony ve diğer teknoloji dolu markalara yaklaşmayın. iPhone alın ayarlar konusunda zorlanmazsınız çünkü gerizekalı bile kullansın diye tasarlanmış.
Açıkçası dünya da koyun gibi yaşayan, ne yaygınsa onu kullanan hangisini elden çıkarması kolaysa ona yönelen zerre kadar ses kalitesi, görüntü ve fotoğraftan anlamayanların dışında bu işi bilen, akıllı olanlara ve daha fazlasını bekleyenlere de ürün birileri üretmeli.Buraya yazanların çoğu ticari kaygı içinde yazıyor hatta DH misafirlarinin çoğu Samsung satıcısı veya kompleksli gerçeği gördüğü halde kabul etmek istemeyen sorunlu kişiler. Sony'yi yıllardır hazmedemiyorlar ama günümüzde kullandığımız bir çok teknoloji Sony'ye ait. www.sonypremiumhome.com burada 3000 dolarlık walkmanleri, 60.000 dolarlık sinema projektörleri ve 27.000 dolarlık stereo hoparlörler görebilirsiniz.
Bazıları yazılımla Sony bu ISO oranlarına çıkıyor sanıyor, Sony XZ2 Premium da gerçek zamanlı bir AUBE görüntü işlemcisi var. Işık hassasiyetini 51.000 ISO ya getiriyor, fotoğrafı çektikten sonra değil... çekmeden bile ekranda bu değeri görebiliyorsunuz. Sony IMX586 48MP kamera sensörüyle tanıştınız mı? çünkü piyasadaki en iyi kamera sensörü ve testler onun en iyisi olduğunu gösteriyor. Ayrıca Sony'nin ödüllü G lens teknolojisi Sony Z ve XZ serisi telefonları piyasadaki en geniş açı çekebilen telefonu yapıyor. Elinize bir Sony XZ alın diğer elinize Samsung S9 veya iPhone X alın, Sony'nin daha derin daha keskin ve daha geniş açı gösterdiğini görebilirsiniz. Daha geniş açı daha fazla detay demektir.
Ayrıca Sony 4K IPS 3 alt pikselli RGB yani 3 X 3840X2160 4K HDR ekranlı telefon üretmesinin dışında 4K HDR video çekebilen S-MASTER dijital ses çıkışlı, en geniş açılı ve uzun pil ömürlü telefonuda üretiyor... açıkçası bir telefonun 2mm daha ince 40 gram daha hafif olması kimin umurunda.. Samsung AMOLED Ekranlar Pentile, pentile ekran ne bilmiyorsanız isterseniz bir araştırın. VR da en kötü ekran diyebiliriz canınız sıkıldığında pikselleri sayabilirsiniz.
Dünya Sony kamera sensörlerini kullanıyor ama diğer markalar hep bir gömlek geride olmaya devam edecekler. Sony A7S 409600 yanlış yazmadım dört yüz binin üzerinde... 409600 ISO 4K video çeken dünyanın ilk fotoğraf makinesi. XZ2 Premium'un sahip olduğu donanım diğer telefonlarda yok. Buna ekranı ve AEBU görüntü işlemcisi, dijital ses çıkışı ve diğer özellikler dahil.
Sony XZ serisine 5 eksenli titreşim engelleyici bile eklemişti. Titreşimi neredeyse yok ediyor. Lazer odaklama ve RGBW kızıl ötesi sayesinde her kuşulda beyaz dengesi ayarlama var.
Diğerleri her zaman bir adım geriden gelmeye devam ediyor. F/P açısından baktığımızda öve öve bitiremediğiniz Samsung ve Iphone en pahalı ürünleri üretiyor. Zaten Apple'ın henüz kendine ait bir fabrikası bile yok tüm ürünlerini fason olarak çin Faxconn üretiyor. Yıllar sonra bu iki firma Sony'den bakarak su geçirmeyen telefon üretmeyi akıl edebildiler. Bir kaç ezik eline iphone alınca kendini statü atladı sanıyor ve elindeki telefonu dünyanın en iyisi sanıyor. Tutunabileceği başka hiç bir şey yok. Bazıları da hem öğrenmek istemiyor hem de gerçekten anlamıyor. Ortada bir pazar var ve bu pazarda ekmek yiyen kimse bunu başkasına kaptırmak istemez. Bırakın Sony'yi çünkü ne yazsanız da Sony'nin Dünya'nın en iyi kamera ve profesyonel ürünler ürettiği gerçeğini değiştirmeyecek.
Bu telefona rakip iPhone X m? yoksa Samsung S9 mu? bu iki firmada yıllardır kamera işini Sony'ye bırakıyorlar ve sensörü almadan telefon yapamıyorlar. Hem pahalılar hem de hep geriden geliyorlar. Buna kameralarının pikselleri ve ekran çözünürlükleri dahil. Acaba ne zaman 4K HDR video çekip bunu gerçek 4K HDR ekranı olan bir telefonda göreceğiz? Bu sadece Sony'de mümkün. Çektiğinizi hemen görebilirsiniz. Samsung ve iPhone'un Kısa pil ömürlerine zaten diyecek söz yok. Oled değil, ÖZOLED gibi Amoled ama pili akşamı zor çıkarıyor ve beyazları gri gibi veren güneşte zar zor görünen bir ekranı var.
Samsung İphone muadili üreten korea firması olarak hayata adımlarını atmıştı ve tasarım çalmaktan 1 milyar dolar ödemişti. Burada ahlaki değerler söz konusu.. anlayana diyeceğim ama anlayan yok. Samsung ve iPhone diğer telefon üreticilerinin kamera ve ekran teknolojilerinin çok gerisinde kaldı. iPhone'un tasarımına diyecek yok tüm modellerde aynı kasa. İsterse kalınlığı kağıttan ince olsun. Şarj aletiyle herkes geziyor ve bu ilk modelinden beri böyle..
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serkan1216 11 ay
Fiyat ne kadar olacak hangi ulkeden alabiliriz arkadasa getirtiriz olmadi . Kamera olarak . Ozellikle dusuk isik cekimi gece performansi . Renk dogrulugu ve zoom konusunda bu 3 telefondan hangisi dersiniz . S9 plus - p20pro - xz2 pre ?
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terimer 10 ay serkan1216
Fiyat muhtemelen 800-900 € civarinda olacaktir. Kamera ve ozellikle de dusuk isik cekimleri icin XZ2 Premium derim. Zira diger 2 telefondan sadece p20 pro ISO 51200'e cikabiliyor. Ancak huawei'in dezavantajlari renklerinin cok abarti ve gercek disi olmasi, EMUI denen iphone taklidi bir arayuze sahip olmasi, son olarak da Cin mali olmasi diyebilirim.
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fbyram 11 ay
Bu telefon turkiyeye gelmeyecek. Iphone x ve xz2 premium platformlarinda rakipsiz bence, keske gelseydi.
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Esteban C 11 ay
Şimdi Huawei mi Sony mi diye soruyorum ? Bence Huawei
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Zeen 11 ay
1 kere z2 aldım 2 3 ay sonra sattım pişman oldum telefonu elımde bıle tutamıyordum çerceveden dolayı elimden düşüyordu. bir daha töbe
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isakoc 11 ay
Acaba Türkiye de tam satış tarihleri hakkında bir bilgi var mı?
Duyuru yapılalı baya oldu.
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terimer 11 ay
Aşağıdaki adresten tam boyutlu olarak görebilirsiniz:
gsmarena.com/...
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olağan_şüpheli 11 ay terimer
eyvallah
cdn.gsmarena.com/...
cdn.gsmarena.com/...
cdn.gsmarena.com/...
cdn.gsmarena.com/...
bunlarda tam çözünürlük değil ama gece çekimleri güzel olmuş. zaten 3 mp de yeter. Kşeke porte veya çok güneşli ya da çok loş ortanlarda da çekim örnekleri olsaymış.
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aycibin 11 ay
8x dijital zoom demek saçma.3 yıllık z5'te de 8x var.bir üretici zoom var diyecekse optik konuşmalı
sony son 1 yılda ancak rekabetçi kameralar çıkarmaya aşladı ama bence biraz geç kaldı.misal s9'dan 6 ay sonra telefon piyasaya sürüyorsan kamerası daha güçlü olmalı.onun kadar iyi olması yetmez.
çerçeve olayı çift hoparlör için gerekli.htc'de de kalın aynı sebepten.bunu çok dert etmemeli bence.
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olağan_şüpheli 11 ay
rezil bir galeriniz olduğunu tekrardan dile getireyim.
resimlerin tam boyutu yok varsa da göremedim. Bu şekilde yorum yapılmaz.
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