Xperia XZ2 Premium kamera çekim örnekleri paylaşıldı

ilk çift arka kameralı telefonu unvanına sahip Xperia XZ2 Premium, 4K HDR ekranıyla dikkat çekiyor. Dilerseniz Nisan ayında sessiz sedasız duyurulan Sony Xperia XZ2 Premium'un kamerası ile çekilmiş ilk fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Sony'ninDilerseniz bu bağlantıya tıklayarak Xperia XZ2 Premium'un özellikleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Xperia XZ2 Premium kamera özellikleri

Çift kamera paketine ev sahipliği yapan Xperia XZ2 Premium'un ana kamerası 19 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip, 1/2.3” büyüklüğünde Exmor RS sensör ile birlikte geliyor. 12 MP çözünürlüklü yardımcı kameranın diyafram değeri f/1.6 olarak belirlenirken, ikincil sensörün yalnızca monokrom çekim özelliğine sahip olduğunu unutmamak gerek.

Video için ISO 12800 ve fotoğraflar için ISO 51200 ışık duyarlılığına sahip Xperia XZ2 Premium, düşük ışık koşulları altında başarılı çekimler vaat ediyor. Ayrıca yeniden tasarlanan 7 parçalı lens ve AUBE füzyon görüntü sinyal işlemcisi de fotoğrafların hassasiyeti arttırıyor.

4K HDR video çekim yeteneğiyle donatılan Xperia XZ2 Premium'un arka kamerasıyla HD veya Full HD çözünürlüğünde 960 fps süper ağır çekim videoları çekebilmek mümkün olduğu gibi fotoğraflara Bokeh efekti de uygulayabilirsiniz. Son olarak Xperia XZ2 Premium'un arka kamerasıyla 8 kata kadar dijital zoom yapılabildiğini ekleyelim.

Ön tarafta ise geniş açı özellikli 13 MP (f/2.0) kamera sensörü bizleri karşıladığını söyleyelim ve sizleri Xperia XZ2 Premium ile çekilmiş fotoğraflarla baş başa bırakalım.

Sony Xperia XZ2 Premium kamera örnekleri

https://m.mobile01.com/topicdetail.php?f=569&t=5488420&p=1