Sony Xperia XZ3 yenilenen tasarımıyla karşınızda

2013 yılında lanse ettiği Xperia Z amiral gemisi modeliyle OmniBalance tasarım felsefesini benimseyen Sony, dört yıl boyunca aynı tasarım dilini kullandı. Zaman içerisinde OmniBalance adını taşıyan tasarım diline küçük dokunuşlar yapan Sony, değişen trendler karşısında daha fazla dayanamadı ve bu yıl MWC 2018'de tanıtılan Xperia XZ2 ailesiyle birlikte ilk defa Ambient Flow adındaki yeni tasarım diline geçiş yaptı.

Ünlü sızdırman Steve Hemmerstoffer'ın (@OnLeaks) Xperia XZ3'e dair paylaştığı render görselleri ise Ambient Flow tasarım anlayışının yenilenmiş halini ortaya koyuyor. İşte yenilenen tasarımıyla Sony Xperia XZ3:

Xperia XZ3 tasarımı

Xperia XZ2 üzerinde küçük dokunuşlar yapan Sony, Xperia XZ3 isimli yeni amiral gemisinde yan çerçeveleri tamamen ortadan kaldırıyor. Üst tarafta ahize, sensörler ve ön kamera için bir alan ayıran Sony, alt çerçeveye ise kendi logosunu yerleştirmiş ve hemen altına da hoparlör ızgarasını konumlandırmış. Ses açma kısma, güç ve denklanşör butonu ise her zamanki yerinde. Ayrıca tasarım noktasında 3.5 mm kulaklık girişi için bir alan ayrılmadığı da dikkatimizden kaçmıyor.

Köşeleri yuvarlatılmış kavisli bir ekranla ile gelecek olan Xperia XZ3'ün %76.1 ekran/kasa oranına sahip Xperia XZ2'den çok daha iyi bir ekran/gövde oranı sunacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Arka tarafa geçiş yapacak olursak, cam arka panel tasarımının Xperia XZ2'den çok da farklı olmadığını söyleyebiliriz. Ancak dikkat çeken bir detay var ki Xperia XZ3'ü selefinden ayrıştırıyor. Bahsettiğimiz detay ise cam panelin, şarj soketi için resmen çentikli bir yapıya bürünmüş olması.

Xperia XZ3 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

Daha önce sızan bilgiler neticesinde Sony Xperia XZ3'ün özelliklerini derleyecek olursak; 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip, 18: 9 formatlı 5.7 inç Full HD + ekrana sahip olacağı söylenen Xperia XZ3, her zaman olduğu gibi suya ve toza karşı dayanıklı (IP68 onaylı) olacak. Xperia XZ3'ün ebatları ise şu şekilde olacak: 158,3 x 73,08 x 9,9 / 10,1 mm.

6 GB RAM ile desteklenen Snapdragon 845 çipseti ile güçlendirilecek Xperia XZ3, microSD kart desteğine sahip 64 ve 128 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. USB Type-C üzerinden şarj olabilen 3,240 mAh boyutundaki (Qualcomm Quick Charge 3 destekli) bir bataryadan beslenecek Xperia XZ3, kutudan Android 9.0 P işletim sistemi yüklü bir şekilde çıkacak.

Kamera tarafı ise tam bir muallak zira, daha önce çift arka kamera paketi ile geleceği söylenen Xperia XZ3'ün sızdırılan render görselleri, telefonun tek arka kameraya sahip olacağını gösteriyor. Ön tarafta ise 13 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip bir kamera yer alabilir.

Teknik detayları tamamladıktan sonra gelelim Xperia XZ3'ün fiyatına ve çıkış tarihine. 30 Ağustos günü Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan IFA 2018'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyuran Sony'nin bu etkinlikte Xperia XZ3 Compact, Xperia XZ3 ve Xperia XZ3 Premium ile sahneye çıkacağı tahmin ediliyor. Xperia XZ3'ün sızdırılan fiyat etiketi ise 850 Euro.

https://www.compareraja.in/blog/compareraja-exclusive-sony-xperia-xz3-leaked-cad-renders-and-360-degree-video/