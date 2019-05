Fiyat/performans canavarı Xiaomi Mi A2 ve "çentikli" Xiaomi Mi A2 Lite tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Xiaomi’nin Google Android One kapsamındaki telefonlarından Xiaomi Mi A serisinin yeni üyeleri tanıtıldı. Bugün yapılan lansmanla Xiaomi Mi A2 ve Xiaomi Mi A2 Lite, kullanıcıların beğenesine sunuldu. Her iki telefon da Ağustos ayında Xiaomi Türkiye tarafından resmi olarak ülkemizde satışa çıkacak.

Geçen Xiaomi Mi A1 modeli ile Android One işbirliğine adım atan Xiaomi, bu sene iki model ile Android One programına üyeliğini devam ettiriyor. İki telefondan Xiaomi Mi A2, Android One telefonlara göre çok daha üstün özelliklere sahipken Xiaomi Mi A2 Lite giriş seviyesine çentikli ekran ve orta seviye özellikler getiriyor.





Xiaomi Mi A2 özellikleri

Xiaomi Mi 6X modeli baz alınarak hazırlanan Xiaomi Mi A2, aynı tasarımla geliyor. Alüminyum materyalden oluşan gövdenin yanında telefonun çentiksiz ön camı Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor. Siyah, altın ve mavi renk seçenekleri sunuluyor.

Xiaomi Mi A2 ile birlikte Mi A serisi 18:9 ekran formu ile tanışıyor. 6 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğündeki ekranın çerçeveleri çentikli telefonlara göre kalın olsa da, 16:9 formundaki 6 inç ekranlı telefonlardan çok daha küçük boyuta sahip.

Çift arka kameraya sahip Xiaomi Mi A2’nin birincil arka kamerasında 12 MP çözünürlüğünde Sony IMX486 sensör kullanılıyor. İkincil arka kamerası ise 20 MP çözünürlüğünde Sony IMX376 sensörü, 2µm piksel boyutu ve f/1.75 diyafram açıklığı değerlerine sahip. Xiaomi, birincil arka kameranın gün ışığı koşullarında, ikincil kameranın ise düşük ışık koşullarında efektif olduğunu iddia ediyor. Lansmanın büyük bölümünde gece geçimlerine odaklanıldı ve Samsung Galaxy A8 ile sık sık kıyaslamalar yapıldı. Lansmanda gördüğümüz kadarıyla telefonun düşük ışık performansı, segmentine göre başarılı.

Ön kısımda 20 MP çözünürlüğünde Sony IMX376 sensöre yer verilmiş ve AI yetenekleri ile desteklenmiş. Yapay zekâ burada da 12 farklı sahneyi algılayarak en iyi yüz tonlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca Face Unlock yüz tanıma sistemi de mevcut.

Android 8.1 ile kutudan çıkan Xiaomi Mi A2’ye Snapdragon 660 yonga seti güç veriyor. Üç farklı kombinasyonla satılan telefonu 4 GB RAM + 32 GB hafıza, 4 GB RAM + 64 GB hafıza ve 6 GB RAM + 128 GB hafıza seçenekleriyle alabilmek mümkün. Telefonun dahili hafızasını Micro SD kart ile arttırabiliyoruz. Mi A2’de 3000 mAh batarya bulunurken ve bu bataryayı şarj etmek için kutudan 10 W gücünde adaptör çıkıyor.

Xiaomi Mi A2 fiyatı ve çıkış tarihi

Android One desteği, kamera özellikleri, işlemcisi ve tasarımı ile dikkat çeken Xiaomi Mi A2’nin 32 GB hafızalı versiyonu 250 euro, 64 GB hafızalı versiyonu 280 euroya ve 128 GB hafızalı modeli ise 350 euroya satılacak. Xiaomi Mi A2, Ağustos ayında Xiaomi Türkiye tarafından satışa sunulacak.

Telefonun özellikleri fena değil fakat ekranın çentiksiz olması, Mi A2 Lite'ın yanında bu telefonu daha düşük seviye bir telefon gibi gösteriyor. Ancak çentik sevmiyorsanız ve güçlü özelliklere sahip orta seviye bir cihaz arıyorsanız Mi A2 doğru bir seçim olabilir.

Xiaomi Mi A2 Lite özellikleri

Xiaomi’nin Redmi 6 Pro modeli baz alınarak elden geçirilen Xiaomi A2 Lite, çentikli ekranıyla dikkat çekiyor. Xiaomi Mi A2 Lite, Android One kapsamındaki ilk çentikli telefon olma özelliği taşıyor.

Xiaomi Mi A2 Lite modeli her ne kadar özellikleri ana modelden düşük bir model olsa da çentikli ekranı ve ince çerçevesinden dolayı üst seviye bir telefon izlenimi bırakıyor.





Mi A2 Lite, 5.8 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğünde 19:9 formunda bir ekran ile geliyor. Snapdragon 625 yonga setinden güç alan telefon, 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB olarak iki farklı versiyonuyla kullanıcıya sunuluyor.

Çift arka kameranın ana sensörü 12 MP çözünürlüğe, ikinci sensörü ise 5 MP çözünürlüğe sahip. Her iki kamera da f/2.2 . 4000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Redmi 6 Pro, Micro USB bağlantı noktası üzerinden şarj edilebiliyor. Günümüze ayak uydurması adına Type-C girişinin olması daha doğru bir seçim olurdu.

Xiaomi Mi A2 Lite fiyatı ve çıkış tarihi

Xiaomi Mi A2 Lite’ın 3 GB RAM’li versiyonu 180 euroya, 4 GB RAM’li versiyonu iste 230 euroya satılacak. Xiaomi Mi A2 Lite, Ağustos ayında Xiaomi Türkiye tarafından satışa sunulacak.