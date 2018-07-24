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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fiyat/performans canavarı Xiaomi Mi A2 ve "çentikli" Xiaomi Mi A2 Lite tanıtıldı

Xiaomi'nin yeni fiyat performans canavarı telefon modellerini tanıttı. Xiaomi Mi A2 ve Xiaomi Mi A2 Lite modelleri fiyatına göre yüksek özelliklere sahip. Önümüzdeki ay Türkiye'de satışa çıkacak.
10 ay
26,3b
1
49
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Fiyat/performans canavarı Xiaomi Mi A2 ve
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Xiaomi’nin Google Android One kapsamındaki telefonlarından Xiaomi Mi A serisinin yeni üyeleri tanıtıldı. Bugün yapılan lansmanla Xiaomi Mi A2 ve Xiaomi Mi A2 Lite, kullanıcıların beğenesine sunuldu. Her iki telefon da Ağustos ayında Xiaomi Türkiye tarafından resmi olarak ülkemizde satışa çıkacak.

Geçen Xiaomi Mi A1 modeli ile Android One işbirliğine adım atan Xiaomi, bu sene iki model ile Android One programına üyeliğini devam ettiriyor. İki telefondan Xiaomi Mi A2, Android One telefonlara göre çok daha üstün özelliklere sahipken Xiaomi Mi A2 Lite giriş seviyesine çentikli ekran ve orta seviye özellikler getiriyor.


Xiaomi Mi A2 özellikleri

Xiaomi Mi 6X modeli baz alınarak hazırlanan Xiaomi Mi A2, aynı tasarımla geliyor. Alüminyum materyalden oluşan gövdenin yanında telefonun çentiksiz ön camı Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor. Siyah, altın ve mavi renk seçenekleri sunuluyor.

Xiaomi Mi A2 ile birlikte Mi A serisi 18:9 ekran formu ile tanışıyor. 6 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğündeki ekranın çerçeveleri çentikli telefonlara göre kalın olsa da, 16:9 formundaki 6 inç ekranlı telefonlardan çok daha küçük boyuta sahip.

 

Fiyat/performans canavarı Xiaomi Mi A2 ve
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Çift arka kameraya sahip Xiaomi Mi A2’nin birincil arka kamerasında 12 MP çözünürlüğünde Sony IMX486 sensör kullanılıyor. İkincil arka kamerası ise 20 MP çözünürlüğünde Sony IMX376 sensörü, 2µm piksel boyutu ve f/1.75 diyafram açıklığı değerlerine sahip. Xiaomi, birincil arka kameranın gün ışığı koşullarında, ikincil kameranın ise düşük ışık koşullarında efektif olduğunu iddia ediyor. Lansmanın büyük bölümünde gece geçimlerine odaklanıldı ve Samsung Galaxy A8 ile sık sık kıyaslamalar yapıldı. Lansmanda gördüğümüz kadarıyla telefonun düşük ışık performansı, segmentine göre başarılı.


Ön kısımda 20 MP çözünürlüğünde Sony IMX376 sensöre yer verilmiş ve AI yetenekleri ile desteklenmiş. Yapay zekâ burada da 12 farklı sahneyi algılayarak en iyi yüz tonlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca Face Unlock yüz tanıma sistemi de mevcut.


Android 8.1 ile kutudan çıkan Xiaomi Mi A2’ye Snapdragon 660 yonga seti güç veriyor. Üç farklı kombinasyonla satılan telefonu 4 GB RAM + 32 GB hafıza, 4 GB RAM + 64 GB hafıza ve 6 GB RAM + 128 GB hafıza seçenekleriyle alabilmek mümkün. Telefonun dahili hafızasını Micro SD kart ile arttırabiliyoruz. Mi A2’de 3000 mAh batarya bulunurken ve bu bataryayı şarj etmek için kutudan 10 W gücünde adaptör çıkıyor.

Xiaomi Mi A2 fiyatı ve çıkış tarihi

Android One desteği, kamera özellikleri, işlemcisi ve tasarımı ile dikkat çeken Xiaomi Mi A2’nin 32 GB hafızalı versiyonu 250 euro, 64 GB hafızalı versiyonu 280 euroya ve 128 GB hafızalı modeli ise 350 euroya satılacak. Xiaomi Mi A2, Ağustos ayında Xiaomi Türkiye tarafından satışa sunulacak.

Telefonun özellikleri fena değil fakat ekranın çentiksiz olması, Mi A2 Lite'ın yanında bu telefonu daha düşük seviye bir telefon gibi gösteriyor. Ancak çentik sevmiyorsanız ve güçlü özelliklere sahip orta seviye bir cihaz arıyorsanız Mi A2 doğru bir seçim olabilir.

Xiaomi Mi A2 Lite özellikleri 

Xiaomi’nin Redmi 6 Pro modeli baz alınarak elden geçirilen Xiaomi A2 Lite, çentikli ekranıyla dikkat çekiyor. Xiaomi Mi A2 Lite, Android One kapsamındaki ilk çentikli telefon olma özelliği taşıyor.


Xiaomi Mi A2 Lite modeli her ne kadar özellikleri ana modelden düşük bir model olsa da çentikli ekranı ve ince çerçevesinden dolayı üst seviye bir telefon izlenimi bırakıyor.


Mi A2 Lite, 5.8 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğünde 19:9 formunda bir ekran ile geliyor. Snapdragon 625 yonga setinden güç alan telefon, 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB olarak iki farklı versiyonuyla kullanıcıya sunuluyor.


Çift arka kameranın ana sensörü 12 MP çözünürlüğe, ikinci sensörü ise 5 MP çözünürlüğe sahip. Her iki kamera da f/2.2 . 4000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Redmi 6 Pro, Micro USB bağlantı noktası üzerinden şarj edilebiliyor. Günümüze ayak uydurması adına Type-C girişinin olması daha doğru bir seçim olurdu.

Xiaomi Mi A2 Lite fiyatı ve çıkış tarihi

Xiaomi Mi A2 Lite’ın 3 GB RAM’li versiyonu 180 euroya, 4 GB RAM’li versiyonu iste 230 euroya satılacak. Xiaomi Mi A2 Lite, Ağustos ayında Xiaomi Türkiye tarafından satışa sunulacak.



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mehmedaltair 10 ay en beğenilen
Xiaomi yine yalan yanlış bilgilerle tanıtım yapmaya devam ediyor. 20 MP kamerada kullandıkları IMX376 sensörü 1 um piksel boyutuna sahip 2 um yazmışlar. 2 um dedikleri de 4 pikselin tek piksel gibi davrandığı bir dalga o zaman da 20 MP olmuyor doğal haliyle. Bundan önce de Mi Mix'i tanıtım slaytlarına %91 ekran kasa oranı yazmışlardı incelemelerde millet %82 hesaplayınca kıvırıp sonraki versiyonunda arttırdık diyip %84 mü ne yazmışlardı slayta. Artık pek fiyat avantajları da kalmadı çöp marka olma yolunda hızla ilerliyorlar.
Xiaomi yine yalan yanlış bilgilerle tanıtım yapmaya devam ediyor. 20 MP kamerada kullandıkları IMX376 sensörü 1 um piksel boyutuna sahip 2 um yazmışlar. 2 um d...
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Kefelon 10 ay
Şu Mi A2'ye 4000 mah batarya koysaydınız ve aklımızda soru işareti kalmasaydı keşke. Mi Max 3 almaya kalksan Snapdragon 636 frenliyor, Mi A2 almaya kalksan 3000 mah batarya frenliyor.
İşin kötüsü mesela ben Mi 5 kullanıyorum 2 sene olacak neredeyse ve sıkıldım cihazdan. Yeni bir cihaza geçmek istiyorum. O zamanlar 1000 TL'ye almıştım Mi 5'i. Şimdi bütçemi 2000 TL'lere kadar yükseltmeme rağmen Mi A2, Mi Max 3 gibi cihazlar Mi 5'in performansı kadar anca performans veriyor. Yani geçmeye değmeyecek gibi hissettiriyor hep. Mi 8 ise 3000 TL'nin üstünü görecek gibi.
Eğer Meizu 16 sızdırıldığı gibi 355 Euro fiyatla çıkarsa tekrar Meizu günlerime geri döneceğim galiba. Meizu MX4'ü 1.5 yıl kullandım sonra anneme verdim o kullanıyor hala ve deli gibi akıcı bir telefon aradan kaç yıl geçmesine rağmen...
Şu Mi A2'ye 4000 mah batarya koysaydınız ve aklımızda soru işareti kalmasaydı keşke. Mi Max 3 almaya kalksan Snapdragon 636 frenliyor, Mi A2 almaya kalksan 3000...
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2 Avatar Avatar
Mihmander 4 ay
arkadaslar,
bende mi a2 lite var. ama bende bir sorun var,
kilit ekranına sokamıyorum.
gücenlik düzeyi : parmak izi + desen
ama eski samsumg ta olduğu gibi yan taraftaki kapatma tuşuna basınca
kilit ekranı giriyordu (desen) xiaomi de girmiyor.
Android 9 ile kapatma tuşuna uzun basınca
Tam Gizlilik diye birşey çıkıyor ancak o zaman desen ekranı soruyor.
kapatma tuşuna basınca ve açınca direk desen gelsin istiyorum
bu sorun ile karşılaşan var mı?
Çözümü nedir?
Teşekkürler.
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MonsterMMORPG 6 ay
bu üründe sd kart var mı acil cevap
gsmarena da yok diyor kafam karıştı
en iyi telefon bu gibi şu anda F/P
urun.n11.com/...
hepsiburada.com/...
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kronik 8 ay
selamlar,
bildirim ledinin renk ayarlaması nasıl yapılıyor? (cevapsız aramada farklı renk, şarjda farklı renk gibi..)
Şarjı yüzde olarak göstermeyi nasıl yapıyoruz?
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DH Misafiri 9 ay
Az önce aldım mi A2 liste 4 GB ram 64 hafızalı Migros ta var 1699 kaçırmayın dolar böyleyken indirim olmaz
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alimmm78 9 ay DH Misafiri
Çok pahalı
O paraya daha iyi seçenekler var
1000 tl lik cihazı yapmışlar 1700 tl
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rayzmoon 9 ay
Az önce aldım mi A2 liste 4 GB ram 64 hafızalı Migros ta var 1699 kaçırmayın dolar böyleyken indirim olmaz
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aykutaktav 10 ay
Yıl oldu 20180 hala kameramız şöyle çok iyi böyle çok iyi oldu ayakları çekiyorlar. Yahu kardeşim şu devirde gündüz çekimini iyi yapamayan telefonu afaroz ediyorlar artık. Yazılım kısmında Google Camera olmadan yine gece çekimi sınıfta kalacak. Umuyorum tez zamanda Google kendi kamera uygulamasına telif atar da port görmekten kurtuluruz. Bu sayede telefon firmaları oturup eşek gibi optimize etmek zorunda kalır şu b.ktan yazılımlarlarını. Yukarıda ki arkadaşa katılıyorum. Hızla batma yolunda ilerliyorlar. Kullanıcının güveni çok sarsıldı bu sene. Arka arkaya çıkarttıkları telefonlar yüzünden 1 sene önceki telefonlarının yazılımsal eksikliklerini tamamlamak dursun, bildiğiniz daha da çöp ettiler. 2 bin küsür lira verip Mi 5 civarı olan cihazı şahsen ben de kullanmam. Kimse çıkıp kamerası şöyle imiş ekranı böyle imiş demesin.
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Ohol Oula 10 ay
3.5 senedir taş gibi olan Asus Zenfone 5'in yerini alabilir benim için. ah ulan ne telefon ama..
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Widget55 10 ay
Tahmini hepsiburada ithalatçı garantilisi kaç TL olur?
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mavizaman 10 ay
boyutları büyük bana göre.
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Kefelon 10 ay
Şu Mi A2'ye 4000 mah batarya koysaydınız ve aklımızda soru işareti kalmasaydı keşke. Mi Max 3 almaya kalksan Snapdragon 636 frenliyor, Mi A2 almaya kalksan 3000 mah batarya frenliyor.
İşin kötüsü mesela ben Mi 5 kullanıyorum 2 sene olacak neredeyse ve sıkıldım cihazdan. Yeni bir cihaza geçmek istiyorum. O zamanlar 1000 TL'ye almıştım Mi 5'i. Şimdi bütçemi 2000 TL'lere kadar yükseltmeme rağmen Mi A2, Mi Max 3 gibi cihazlar Mi 5'in performansı kadar anca performans veriyor. Yani geçmeye değmeyecek gibi hissettiriyor hep. Mi 8 ise 3000 TL'nin üstünü görecek gibi.
Eğer Meizu 16 sızdırıldığı gibi 355 Euro fiyatla çıkarsa tekrar Meizu günlerime geri döneceğim galiba. Meizu MX4'ü 1.5 yıl kullandım sonra anneme verdim o kullanıyor hala ve deli gibi akıcı bir telefon aradan kaç yıl geçmesine rağmen...
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