Xperia XZ3'ün merak edilecek yanı kalmadı: İşte Xperia XZ3'ün teknik detayları

MWC 2018'den sonra ikinci yarı yıl için yeni nesil amiral gemisi telefonlarını tanıtacak olan üreticiler IFA 2018'in kapısını çalacak. 30 Ağustos'ta başlayacak IFA fuarında stant açacak üreticiler, arasında yer alacak Sony de yeni amiral gemisi Xperia XZ3 ile sahneye çıkacak.

Xperia XZ3'ün daha önce birçok özelliği sızdırılsa da sumahoinfo isimli web sitesinin paylaştığı Xperia XZ3'e ait olduğu tahmin edilen teknik özellik sayfası, Xperia XZ3'ün birçok özelliğini ele verdi.

Xperia XZ3 neler sunacak?

5.7 inç büyüklüğünde 2160 x 1080p (Full HD+) çözünürlük sunan ve 18: 9 ekran görüntü formatına sahip bir ekranla gelecek olan Xperia XZ3; 153 x 72 x 10.1 mm boyutlarında ve 183 gram ağırlığında cam ve alüminyum birleşimi yekpare kasa ile karşımıza çıkacak.

Snapdragon 845 ve 6 GB RAM ile güçlendirilecek Xperia XZ3, 400 GB'a kadar microSD kart desteği sunan 64 ve 128 GB'lık dahili depolama birimlerine sahip olacak. Batarya tarafında ise USB (3.1) Type-C üzerinden şarj olan ve Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 3240 mAh batarya bulunacak.

İlk defa Xperia XZ2 Premium ile çift kamera konfigürasyonunu deneyen Sony, Xperia XZ3'de de çift arka kamera paketine yer verecek. Ana kamera 19 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram değerine sahipken, ikincil kamera ise 12 MP çözünürlüklü ve f/1.6 diyafram değerine sahip monokrom sensöre ev sahipliği yapıyor. Xperia XZ3'ün selfie tarafında ise 13 MP'lik (f/2.0) bir kamera sensörü bulunuyor.

Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan Xperia XZ3, Bluetooth 5.0, 4G LTE ve IP68 gibi özellikleri de bünyesinde barındıracak.

Xperia XZ3 ne zaman tanıtılacak?

Teknik detayları tamamladıktan sonra gelelim Xperia XZ3'ün fiyatına ve çıkış tarihine. 30 Ağustos günü Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan IFA 2018'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyuran Sony'nin bu etkinlikte Xperia XZ3 Compact, Xperia XZ3 ve Xperia XZ3 Premium ile sahneye çıkacağı tahmin ediliyor. Xperia XZ3'ün sızdırılan fiyat etiketi ise 850 Euro.

https://globemobiles.com/sony-xperia-xz3-specifications-leaked-ahead-of-official-launch-35172.html