Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xperia XZ3'ün merak edilecek yanı kalmadı: İşte Xperia XZ3'ün teknik detayları

Sony Xperia XZ3'ün tüm teknik özellikleri sızdırıldı. Yenilenen tasarımıyla karşımıza çıkacak olan Xperia XZ3, çift kamera, 6 GB RAM ve Snapdragon 845 gibi donanımlara ev sahipliği yapacak.
9 ay
14b
1
28
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MWC 2018'den sonra ikinci yarı yıl için yeni nesil amiral gemisi telefonlarını tanıtacak olan üreticiler IFA 2018'in kapısını çalacak. 30 Ağustos'ta başlayacak IFA fuarında stant açacak üreticiler, arasında yer alacak Sony de yeni amiral gemisi Xperia XZ3 ile sahneye çıkacak. 
Xperia XZ3'ün daha önce birçok özelliği sızdırılsa da sumahoinfo isimli web sitesinin paylaştığı Xperia XZ3'e ait olduğu tahmin edilen teknik özellik sayfası, Xperia XZ3'ün birçok özelliğini ele verdi.
Xperia XZ3'ün merak edilecek yanı kalmadı: İşte Xperia XZ3'ün teknik detayları
 

Xperia XZ3 neler sunacak?

5.7 inç büyüklüğünde 2160 x 1080p (Full HD+) çözünürlük sunan ve 18: 9 ekran görüntü formatına sahip bir ekranla gelecek olan Xperia XZ3; 153 x 72 x 10.1 mm boyutlarında ve 183 gram ağırlığında cam ve alüminyum birleşimi yekpare kasa ile karşımıza çıkacak. 
Snapdragon 845 ve 6 GB RAM ile güçlendirilecek Xperia XZ3, 400 GB'a kadar microSD kart desteği sunan 64 ve 128 GB'lık dahili depolama birimlerine sahip olacak. Batarya tarafında ise USB (3.1) Type-C üzerinden şarj olan ve Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli 3240 mAh batarya bulunacak.
İlk defa Xperia XZ2 Premium ile çift kamera konfigürasyonunu deneyen Sony, Xperia XZ3'de de çift arka kamera paketine yer verecek. Ana kamera 19 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram değerine sahipken, ikincil kamera ise 12 MP çözünürlüklü ve f/1.6 diyafram değerine sahip monokrom sensöre ev sahipliği yapıyor. Xperia XZ3'ün selfie tarafında ise 13 MP'lik (f/2.0) bir kamera sensörü bulunuyor.
Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan Xperia XZ3, Bluetooth 5.0, 4G LTE ve IP68 gibi özellikleri de bünyesinde barındıracak. 

Xperia XZ3 ne zaman tanıtılacak?

Teknik detayları tamamladıktan sonra gelelim Xperia XZ3'ün fiyatına ve çıkış tarihine. 30 Ağustos günü Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan IFA 2018'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyuran Sony'nin bu etkinlikte Xperia XZ3 Compact, Xperia XZ3 ve Xperia XZ3 Premium ile sahneye çıkacağı tahmin ediliyor. Xperia XZ3'ün sızdırılan fiyat etiketi ise 850 Euro.

https://globemobiles.com/sony-xperia-xz3-specifications-leaked-ahead-of-official-launch-35172.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
damn2u 9 ay en beğenilen
10mm kalınlık + 3200mAh batarya.
1 Yanıt Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 ay
10.1 mm den sonrasını okumama gerek yok.
Bu Sony telefon mu yoksa takoz firması mı merak ediyorum.
Çüş Sony. Samsung bile geri zekalı Touchwiz i yapan adamı çıkartıp leğen üretmeyi bırakıp titredi ve kendine geldi.
Sen şu kalın çerçeve ve takoz sevdasından bi vazgeçmedin...
10.1 mm den sonrasını okumama gerek yok.Bu Sony telefon mu yoksa takoz firması mı merak ediyorum.Çüş Sony. Samsung bile geri zekalı Touchwiz i yapan ad...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 9 ay
Artık bu saatten sonra telefon falan alınmaz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Exterminio 9 ay
Sony'i anlamak mümkün değil. Bu cihaz, bulunduğu segmentteki rakiplerinin üzerine hiçbir avantaja sahip değil. Aksine ciddi dezavantajları var. Hal böyle olunca albeni yaratılabilecek iki alan kalıyor: fiyat ve tasarım. Ama bu ikisinde de Sony'nin yıllardır çuvalladığını (ön yüzde çerçevesiz ekran yarışında çok geride kaldıkları için) hesaba katarsak, gayet boş bir cihaz olacağını çıkartabiliriz.
Tüm yeniliklerden geri kalırken, fiyatı yükseltme trendine katılır ve 1000 dolar bandına yaklaşırlarsa çok gülerim. Gerçi hemen hemen her halukarda, bunun yarı fiyatına Snapdragon 845'li ve daha dolu bir cihaz alınabilecek ama neyse...
Ayrıca şuraya yazıyorum: çözünürlük düşüşüne rağmen yine Amoled görmeyeceğiz ve gülüp geçeceğiz bu cihaza
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Six Feet Under. 9 ay
850 euro yaklaşık 6600 yapıyor bir de vergiler girince 8-9 binlik telefon. İyiymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 9 ay
7 bin tl den daha pahalı. zaten alamıyoruz bu saatten sonra.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 ay
buna para veren olcak mı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 ay DH Misafiri
Öyle deme. Adam Tırcıysa hem telefona hem takoza ayrı para vermek yerine tercih edebilir.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gageracer 9 ay
Normal versiyonların hiçbir albenisi yok Compact ları hala piyasada rakipsiz ama onlar da Türkiye'ye gelmiyor. Sonra ağla niye satmıyoruz diye Sony. XZ2 Compact olsa şimdi taksitsiz alacağım ama yok abicim baya.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 ay
10.1 mm den sonrasını okumama gerek yok.
Bu Sony telefon mu yoksa takoz firması mı merak ediyorum.
Çüş Sony. Samsung bile geri zekalı Touchwiz i yapan adamı çıkartıp leğen üretmeyi bırakıp titredi ve kendine geldi.
Sen şu kalın çerçeve ve takoz sevdasından bi vazgeçmedin...
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terimer 9 ay OverClocK1ng
Yine bir Sony haberi ve yine bir OverClock1ng yorumu

Cidden, yorulmuyor musun her Sony haberine cevap yazmaktan ?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 9 ay
Bu telefonu niye 10mm yapıyorsun, yaptın madem niye 3200mah batarya koyuyorsun? Bu adamları anlamak çok zor, değişik bir kafa yapıları var.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eyildiz 9 ay
Ne kadar çok firma o kadar rekabet o kadar ucuza telefon unutmayın.
Bu fiyatlar telefon için çok uçuk, daha dünün korelisi 1000 usd ye telefon satıyor. Bunun sebebi ciddi rakipleri yok. Güçlü LG, Sony ve HTC olsa fiyatlar çok düşecek.
Sony pazarlama ve dağıtım hataları yaptı yoksa her modeli rakiplerinden üstün. Dizayn göreceli bir konu kimi düz beğenir kimi yuvarlak. Bakın bu yazımı unutmayın bir kaç yıl içinde katlanabilir telefonların yanında bugünkü düz olmayan telefonlar daha çok sevilecek.
Örneğin şu an yazdığım telefon 2014 model Sony 6.44 inç. Aldığımda herkes fırıncı küreği diyordu. Bugün 4 yıl sonra note 9 kaç inç acaba.
Örnek 2;Apple sağ parmak reklamı yapıyordu küçük olsun diye hatırlayın note 5 te şimdi ip x 6.4 inç yapıyor.
Şu an popüler olan düz ve çerçevesiz tasarım yakında bırakılır ve bence yuvarlak tasarıma geçilir. İnanın çok daha rahat.
Oppo f1 mesela çok güzel tasarım ama dayanıklılık testi zayıf
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 9 ay
Kısaca çift kameralı daha ince xz2
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 9 ay
Sony bir çekilmedi şu telefon pazarından. Fiyatına göre kötü telefonlar ürettiği yetmiyor üstüne 6 ayda bir amiral gemi çıkarıyor. Xz2 daha nisanda satışa çıktı şimdi xz3 geliyor. Şişko telefona gitmiş 3200 mah batarya koymuş. 350 euroya ekranda parmak izi okuyan meizu 16 duyuruldu be ayıptır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13972 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, xperia xz3 ve
7 etiket daha xperia xz3 özellikleri sony xperia xz3 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay İran, ABD yüzünden ülkedeki faaliyetlerini durduran Peugeot'dan tazminat istiyor 9 ay Samsung yeni kablosuz şarj standı Wireless Charger Duo'yu tanıttı 9 ay Spotify ücretsiz kullanıcıların reklamları geçmesine izin verebilir 9 ay Meizu 16X geliyor 9 ay Yapay zeka destekli robot bulmacalarda çocuklardan daha başarılı 9 ay 2018 İtibariyle PlayStation 4'te Mutlaka Oynanması Gereken 10 Oyun 9 ay Nvidia Founders Edition kartları çift fan ile gelebilir 9 ay MIT'den siber suçlarla mücadelede şeffaflık hamlesi 9 ay Qualcomm, Tayvan'la anlaştı: 774 milyon dolarlık cezayı ödemeyecek 9 ay CANLI: NASA, Güneş'e uzay aracı gönderiyor (Ertelendi) 9 ay Orta üst seviye telefonlarda ekrana entegre parmak izi okuyucular yaygınlaşacak 9 ay Dünyanın ilk grafen kaplı uçağı tanıtıldı 9 ay Yerli kripto para borsaları hacim rekoru kırdı 9 ay iPhone X, Galaxy Note 9'u geride bıraktı! 9 ay AMD ekran kartlarında önemli oyun hediyeleri 9 ay 10 yıl sonra konsol oyunlarını televizyondan oynayacağız 9 ay Samsung Galaxy Note 9'u test ettik: Rakipleriyle performans kıyaslaması 9 ay Sony, Eylül ayında altı Xperia modeli için Android Pie güncellemesi yayınlayacak 9 ay Honda Forza 250'nin Türkiye fiyatı belli oldu 9 ay Microsoft'un su altı veri merkezi kameralarla takip edilecek 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Xperia XZ3'ün merak edilecek yanı kalmadı: İşte Xperia XZ3'ün teknik detayları Sonraki Apple Pay kullanıcı sayısı dünya genelinde 253 milyona ulaştı 9 ay YouTube artık en iyi video izleme deneyimi sunan telefonları listeliyor 9 ay Galaxy Note 9 parçalarına ayrıldı 9 ay Evinizin daha güzel kokması için pratik çözümler 9 ay Kısırlık tedavisinde ne zaman başlanılmalı? 9 ay Tesla'nın deneyimli mühendisi artık Apple'ın otonom araç projesinde çalışacak 9 ay Yerli elektroşok silahı Wattozz'un ilk görselleri ortaya çıktı 9 ay Note 9'un fiyatı artacak mı? Samsung Pay ve Bixby dijital asistana ne oldu? 9 ay Genç girişimciler bunları yapmadan girişim yapmayın 9 ay SK Hynix 4D-NAND belleklere geçiyor 9 ay Bitcoin ödemeleri sms ile yapılabilecek 9 ay Yanlış Beslenme Alışkanlıkları ve Sonuçları 9 ay İlk Palm akıllı telefon görselleri geldi 9 ay Japon robot uzmanı 10 yaşındaki çocuğa benzeyen robot geliştirdi 9 ay Netflix, Ant-Man and the Wasp ile Marvel'e veda edecek 9 ay Xiaomi Mi 8X sertifika onayından geçti 9 ay Hayatta kalma oyunlarına yeni bakış açısı Blastlands 9 ay WhatsApp'ta güvenlik açığı tespit edildi 9 ay Samsung Galaxy Watch ön inceleme 9 ay Samsung Galaxy Note 9 nasıl olmuş? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim