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Xperia Z Ultra modelinin Avrupa fiyatı belli oldu

5 yıl
1,7b
1
51
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z Ultra modelinin Avrupa fiyatı belli oldu

Dünyanın en güçlü akıllı telefonu ve en ince tableti sloganıyla sahneye çıkan Sony'nin yeni Phablet modeli Xperia Z Ultra, fiyat bakımından da en'ler arasına girmeye aday.

Sony Hollanda tarafından yapılan bir açıklamada, Xperia Z Ultra modelinin 719 Avro fiyat etiketi ile ülkeye giriş yapacağı belirtildi. Firma modelin ne zaman satışa çıkacağını açıklamadı.

İngiltere'denin Three operatörü de modeli envanterine aldığını duyurdu. Ancak o da zaman ve fiyat konusunda net bir bilgi vermedi.

Özellikleri ile teknoloji dünyasının dikkatini çeken Xperia Z Ultra, fiyatıyla da el yakacağa benziyor. Genelde amiral gemi modellerinin 600 Avro fiyat seviyesinden Avrupa'da alıcı bulduğunu düşünürsek, Xperia Z Ultra 100 Avro'dan fazla bir fark atmış olacak.

Ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde 1800TL yaklaşık bir vergi öncesi fiyat ortaya çıkıyor. Vergilerle birlikte cihazın 2300-2500 bandına oturacağını tahmin edebiliriz. 

Dünyada ABD merkez bankası başkanının tahvillerle ilgili yaptığı değerlendirme sonrası ekonomik çalkantılar devam ediyor. Ülkemizde de borsa düşerken dolar ve avro en yüksek seviyelerine çıktı. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak amiral gemi modellerinin TL fiyatlarının 1999TL psikolojik sınırı geçmek durumunda kalması bekleniyor. Xperia Z Ultra modeli de bu yükselişten payını alacak.

Xperia Z Ultra modeli 6.44 inçlik Full HD Triluminous destekli ekran, Snapdragon 800 MSM8974 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 3000mAh batarya, Android 4.2.2 işletim sistemi, su ve toza dayanıklılık gibi özellikler sunuyor. 

http://www.slashgear.com/sony-xperia-z-ultra-price-confirmed-for-europe-25287846/ Yorum Yaz
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elkun35 5 yıl
Plastik Samsung ilk 3 e bile giremez artik. İ phone 5, HTC ONE ve Ataga kalkan Sony ile birlikte plastik çöp bidonlarinin yeri ancak bunlarin arkasi olur.
1 Yanıt Yanıtla +10
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arman atilgan 5 yıl
Bu cihazın 2000tl üzerinden girmesi bizim sonumuz olur. Baktı üreticiler 2500ede satılıyor telefon bundan spnra 2000+ dan telefon satmaya başlar. 2000tl veren millet 2500de verir sonuçta ama o telefonun olması gereken fiyatı 1500.
Bu cihazın 2000tl üzerinden girmesi bizim sonumuz olur. Baktı üreticiler 2500ede satılıyor telefon bundan spnra 2000+ dan telefon satmaya başlar. 2000tl veren m...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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matrix22 5 yıl
Bedava dan biraz pahalı bence 2000+ 3000- olduğu sürece sıkıntı yok para trip



artık parasına susamış biri ön inceleme yapar 1 sene sonrada biz alır son incelememizi yaparız bu defterde kapanır ...bu iş böyle devam eder birileri bu cihazlara bu paraları verdiği sürece bu adamlar satacaklar.....
Bedava dan biraz pahalı bence 2000+ 3000- olduğu sürece sıkıntı yok para tripartık parasına susamış biri ön inceleme yapar 1 sene ...
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uygar2580 5 yıl
Sony degilmi hemen düşer fiyatları. Zaten led lambası yok 4K video kayıtta yok büyük diye de tutmayacak geri kalan özellikler süper
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eceroz10 5 yıl
Tablete o kadar para vermem. Telefon niyetine zaten kullanmam.
Sony kalitesini tartışmam ama bu parayı vermem.
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uygar2580 5 yıl
Sony degilmi hemen düşer fiyatları. Zaten led lambası yok 4K video kayıtta yok büyük diye de tutmayacak geri kalan özellikler süper
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Power Engineering 5 yıl
X peria için değer
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uygar2580 5 yıl
Sony degilmi hemen düşer fiyatları. Zaten led lambası yok 4K video kayıtta yok büyük diye de tutmayacak geri kalan özellikler süper
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sabremetric 5 yıl
Yeni öğrendiğim kötü bir haber! Kalitesiz üretimin sonuçlarıda diyebiliriz. Koreli firmaların sadece kazançlarını düşündükleride açıkça görülüyor.
Samsung Galaxy S3 Genç Kızın Cebinde Patladı!
İsviçre’de yaşayan 18 yaşındaki bir genç kızın cebinde Samsung’un bir önceki amiral gemisi Galaxy S3 patladı! Yaşanan bu patlamadan dolayı kazazede, bacağından ağır yaralı!
Samsung Galaxy S3 Genç Kızın Cebinde Patladı!

Samsung Galaxy S3 kızın cebinde nasıl patladı? İsviçre'de gerçekleşen bu olayda Fanny Schlatter, cebinde bulunan Samsung Galaxy S3 telofonunun cebinde patlaması ile yaralandı.
Samsung Galaxy S3 kızın cebinde nasıl patladı? İsviçre'de gerçekleşen bu olayda Fanny Schlatter, cebinde bulunan Samsung Galaxy S3 telofonunun cebinde patlaması ile yaralandı.
İsviçre'li genç kız Samsung'a dava açacağını da belirtti. Genç kızın bacağının ikinci ve üçüncü derece de yanıklar bulunuyor.
Olay sonrası sağ uyluğunda hissizlik oluştuğunu iddia eden Fanny, Samsung hakkında bir suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Le Matin isimli gazetenin belirttiği üzere Fanny, patlama gerçekleştiği sırada stajyer boyacı olarak çalışıyordu.
Ayrıca Schlatter'ın patlayan ve yanan Galaxy S3'ü tanınmaz halde.
Şu an sağ kalçasını hissetmeyen Schlatter'a 15 Ağustos'a kadar sağlık raporu verilmiş.
Galaxy S3'ün patlaması vakası, Schlatter'dan önce de yaşanmıştı. "vizionx1208" kullanıcı isimli bir Reddit kullanıcısı, Mayıs ayında bir gece yarısı "yüksek bir gürültü ve garip bir tiz sesle" uyandığını söylemişti. Telefonundan duman fışkırdığını söyleyen vizionx1208, çok kötü bir kokunun da dumana eşlik ettiğini paylaşmıştı.
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cenkcolak 5 yıl
bildiğimiz mini tablet işte... yanına telefon ozelliğinide koymuşlar....bakalım kimler alıp kullanacak...sahsen ben yanımda telefondan başka bişi taşımıyorum...bunu telefon olarak kullanacağımıda sanmam...
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Créw 5 yıl
Ülkemizdeki talep nasıl olur acaba ?
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Evolution 5 yıl
Bu telefonu bi hevesle alanlar kisa surede satar.Gercekten boyutunu sorun etmeyecek kullanici varsa ikinci el almaya baksin.
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CEO 5 yıl
Çok sağlam olur bunun fiyatı.
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GoldPunch 5 yıl
Sony Turkiye hic bir zaman fiyati sisirmez. 1999tl den girer ulkemize.
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Virinom 5 yıl
Phablet nedir ya her gün yeni kelime türetiyorsunuz aynı bizim Türk şirketlerinin yaptığı kelime oyunları gibi.
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