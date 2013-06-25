Xperia Z Ultra modelinin Avrupa fiyatı belli oldu





Dünyanın en güçlü akıllı telefonu ve en ince tableti sloganıyla sahneye çıkan Sony'nin yeni Phablet modeli Xperia Z Ultra, fiyat bakımından da en'ler arasına girmeye aday.





Sony Hollanda tarafından yapılan bir açıklamada, Xperia Z Ultra modelinin 719 Avro fiyat etiketi ile ülkeye giriş yapacağı belirtildi. Firma modelin ne zaman satışa çıkacağını açıklamadı.





İngiltere'denin Three operatörü de modeli envanterine aldığını duyurdu. Ancak o da zaman ve fiyat konusunda net bir bilgi vermedi.





Özellikleri ile teknoloji dünyasının dikkatini çeken Xperia Z Ultra, fiyatıyla da el yakacağa benziyor. Genelde amiral gemi modellerinin 600 Avro fiyat seviyesinden Avrupa'da alıcı bulduğunu düşünürsek, Xperia Z Ultra 100 Avro'dan fazla bir fark atmış olacak.





Ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde 1800TL yaklaşık bir vergi öncesi fiyat ortaya çıkıyor. Vergilerle birlikte cihazın 2300-2500 bandına oturacağını tahmin edebiliriz.





Dünyada ABD merkez bankası başkanının tahvillerle ilgili yaptığı değerlendirme sonrası ekonomik çalkantılar devam ediyor. Ülkemizde de borsa düşerken dolar ve avro en yüksek seviyelerine çıktı. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak amiral gemi modellerinin TL fiyatlarının 1999TL psikolojik sınırı geçmek durumunda kalması bekleniyor. Xperia Z Ultra modeli de bu yükselişten payını alacak.





Xperia Z Ultra modeli 6.44 inçlik Full HD Triluminous destekli ekran, Snapdragon 800 MSM8974 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 3000mAh batarya, Android 4.2.2 işletim sistemi, su ve toza dayanıklılık gibi özellikler sunuyor.

http://www.slashgear.com/sony-xperia-z-ultra-price-confirmed-for-europe-25287846/