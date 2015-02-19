Xperia Z3 Lollipop sürümü Wifi sertifikasında görüldü

Kısa süre önce Htc M8 One ve Samsung Galaxy S5 modellerinin Android Lollipop 5.0 güncellemesi aldığını paylaşmıştık. Ortaya çıkan yeni detay ise kısa bir süre sonra Xperia Z3 sahiplerinin de sevineceğinin habercisi.

Wi-Fi Alliance (Wi-Fi ittifakı) organizasyonunun Xperia Z3 Lollipop 5.0 sürümü için 16 Şubatta verilen onay verdiği sertifikanın ortaya çıkması güncelleme için hazırlıkların son aşamaya geldiğini gösteriyor. Z3 için Şubat ayında güncellemeyi yayınlama sözü veren şirketin sözünü tutmak için yaklaşık 10 günlük süresi kalmış görünüyor ancak gelinen noktaya bakılırsa Şubat bitmeden güncelleme global anlamda yayınlanabilir.

Ayrıca şirke daha önce tüm Z serisine Lollipop 5.0 güncellemesi vereceğini açıklamıştı. Xperia Z3 modelinin güncellenmesinin arkasından çok geçmeden diğer cihazların da güncellemelerine kavuşacağı düşünülüyor.