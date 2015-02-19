Xperia Z3 Lollipop sürümü Wifi sertifikasında görüldü

Kısa süre önce Htc M8 One ve Samsung Galaxy S5 modellerinin Android Lollipop 5.0 güncellemesi aldığını paylaşmıştık. Ortaya çıkan yeni detay ise kısa bir süre sonra Xperia Z3 sahiplerinin de sevineceğinin habercisi.
Wi-Fi Alliance (Wi-Fi ittifakı) organizasyonunun Xperia Z3 Lollipop 5.0 sürümü için 16 Şubatta verilen onay verdiği sertifikanın ortaya çıkması güncelleme için hazırlıkların son aşamaya geldiğini gösteriyor. Z3 için Şubat ayında güncellemeyi yayınlama sözü veren şirketin sözünü tutmak için yaklaşık 10 günlük süresi kalmış görünüyor ancak gelinen noktaya bakılırsa Şubat bitmeden güncelleme global anlamda yayınlanabilir.
Ayrıca şirke daha önce tüm Z serisine Lollipop 5.0 güncellemesi vereceğini açıklamıştı. Xperia Z3 modelinin güncellenmesinin arkasından çok geçmeden diğer cihazların da güncellemelerine kavuşacağı düşünülüyor.
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bi htc kaldı ona da böbreğimi satmam lazım
Sony nin verdiği güncellemeden şikayet eden yok sadece kamera yazılımından şikayetçi olduğumuzu söyleyebilirim
Samsung ile sony nin arayüzünü kıyaslamak gerekirse s5 dahil gerçekten çok hantal ama sony z de bile sade ve hızlı
Yeni güncellemenin geç verilmesinin sebebi ise arayüzdeki değişiklikler
S4 ü uzun süre kullandım hala da duruyor lolipop yüklü fakat sadece bir tık gelişme söz konusu kasılmalar yine devam ediyor
Sony reklamını düzgün yapıp kamera yazılımına özen gösterseydi satışları çok daha fazla olurdu