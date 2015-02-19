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Xperia Z3 Lollipop sürümü Wifi sertifikasında görüldü

4 yıl
4,5b
1
30
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xperia Z3 Lollipop sürümü Wifi sertifikasında görüldü
Kısa süre önce Htc M8 One ve Samsung Galaxy S5 modellerinin Android Lollipop 5.0 güncellemesi aldığını paylaşmıştık. Ortaya çıkan yeni detay ise kısa bir süre sonra Xperia Z3 sahiplerinin de sevineceğinin habercisi.
Wi-Fi Alliance (Wi-Fi ittifakı) organizasyonunun Xperia Z3 Lollipop 5.0 sürümü için 16 Şubatta verilen onay verdiği sertifikanın ortaya çıkması güncelleme için hazırlıkların son aşamaya geldiğini gösteriyor. Z3 için Şubat ayında güncellemeyi yayınlama sözü veren şirketin sözünü tutmak için yaklaşık 10 günlük süresi kalmış görünüyor ancak gelinen noktaya bakılırsa Şubat bitmeden güncelleme global anlamda yayınlanabilir. 
Ayrıca şirke daha önce tüm Z serisine Lollipop 5.0 güncellemesi vereceğini açıklamıştı. Xperia Z3 modelinin güncellenmesinin arkasından çok geçmeden diğer cihazların da güncellemelerine kavuşacağı düşünülüyor. 

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doctor_bey 4 yıl
Tüm Z'lerin güncelleme alması sevindirici haber
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bugrayeyer 4 yıl
Açıkcası lolipop güncellemesi umrumda değil, çok önemsemiyorum bu tür şeyleri. Gelince yükleriz. Takıldığım nokta şu olacak benim. Lg G3, Samsun S5, htc M8, Sony Z2 arasında tercih yapıp Z2 aldım. Türkiyeye ne zaman geldiyse hemen aldım 2.199 tl verdim. Şimdi bu üç telefona güncelleme geldi fakat Z2 ye gelmedi. Yine söylüyorum yukarı da dediğim gibi önemi yok. Ama eğer z3 e gelir Z2 ye daha sonra vereceğiz derlerse, telefonu satıp yeni çıkan htc telefonunu gelince onu alıcam.
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colaker 4 yıl
sony'nin de suyu çıktı arkadaş en son telefonuna güncelleme daha verilmedi ki bütün z serisi alcak diyolardı

bi htc kaldı ona da böbreğimi satmam lazım
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DH Misafiri 4 yıl
T2 ultra icin 5.0 gelmeyecek mi??
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Teknode 4 yıl
Z3 yine donanımsal olarak sağlam ama ben en çok xperia z kullacılarının memnun kalmasını isterim lollipop dan.
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Xloud 4 yıl
Diğerleri gibi temel değişiklikler yerine tamamen yeni bir arayüz ile verecekler güncellemeyi. Gerçi bazıları için faydadan ziyade sürüm numarasındaki rakamın yüksekliği, sıra arkadaşı Berkecan'a hava atması için daha avantajlı.
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freudunpiposu 4 yıl
Samsung'u eleştiren Sony kullanıcıları bu konuda övünüyorlardı ki Samsung sorunsuz denilebilecek güncellemeleri verdi S4'e bile. Aynı zamanda çıkmış ama dengi olmayan z aynı dönemde çıkıp dengi olan z1 ne durumda bilmiyorum ama aldıkları güncellemelerle problem yaşadıklarını duymuştum. Sony bence Zxc modeliyle devam etmeli yüksek fiyatlı segmentte. Zaten Samsung'a yetişecekler bu gidişle model sayısında.
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Midnightmrt 4 yıl freudunpiposu
mrtrhn
Samsung'u eleştiren Sony kullanıcıları bu konuda övünüyorlardı ki Samsung sorunsuz denilebilecek güncellemeleri verdi S4'e bile. Aynı zamanda çıkmış ama dengi olmayan z aynı dönemde çıkıp dengi olan z1 ne durumda bilmiyorum ama aldıkları güncellemelerle problem yaşadıklarını duymuştum. Sony bence Zxc modeliyle devam etmeli yüksek fiyatlı segmentte. Zaten Samsung'a yetişecekler bu gidişle model sayısında.

Sony nin verdiği güncellemeden şikayet eden yok sadece kamera yazılımından şikayetçi olduğumuzu söyleyebilirim
Samsung ile sony nin arayüzünü kıyaslamak gerekirse s5 dahil gerçekten çok hantal ama sony z de bile sade ve hızlı
Yeni güncellemenin geç verilmesinin sebebi ise arayüzdeki değişiklikler
S4 ü uzun süre kullandım hala da duruyor lolipop yüklü fakat sadece bir tık gelişme söz konusu kasılmalar yine devam ediyor
Sony reklamını düzgün yapıp kamera yazılımına özen gösterseydi satışları çok daha fazla olurdu
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wolf silver 4 yıl
Tabi şimdi sony fanları köpürecek ve sinirlenecekler ancak amiral gemi modeli sınıfında ''Sony Lolipop güncellemesinde sınıfta kaldı''
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CorelDraw04 4 yıl wolf silver
Kesinlikle
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Janson Mandolin 4 yıl
@Photography_GT biraz geç olsunda sağlam olsun
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Photography_GT 4 yıl
Bu adımları ilk sony yapardı şimdi ise en son sony adım atıyor... Bekliyoruz z3 için lollipop hayırlısı...
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TroppX 4 yıl
Gelmedi mi daha ya
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Master_Evil 4 yıl
sıra z3e geldi
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