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Xperia Z3 ve Z3 Compact için Android 5.1 güncellemesi sertifikalarda görüldü

4 yıl
7,3b
1
32
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xperia Z3 ve Z3 Compact için Android 5.1 güncellemesi sertifikalarda görüldü
 
Sony'nin hali hazırda amiral gemisi modelleri Xperia Z3 ve Z3 Compact, Lollipop güncellemesine diğer markaların amiral gemisi modellerine göre biraz daha geç kavuşmuştu. Ancak görünen o ki Sony Android 5.1'e geçişte elini daha çabuk tutmak istiyor.

Sertifika programında görülen yeni güncelleme versiyonu 23.2.A.0.278 adına sahip. Ayrıca modellerin sertifika aldığı tarihe baktığımızda ise 3 Nisan'ı görüyoruz. Şimdilik yalnızca iki modelde yeni versiyon numarası görülürken cihazlar beklenenden daha kısa sürede yeni sürüme kavuşabilirler.
Android 5.1 sürümünün ne tür özellikleri beraberinde getireceğini öğrenmek isteyen kullanıcılar aşağıdan Erdi Özüağ'ın hazırladığı "Android 5.1'i inceledik" videosunu izleyebilirler.

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Midnightmrt 4 yıl en beğenilen NuKe_MaNia
NuKe_MaNia
Midnightmrt


NuKe_MaNia

büyük ihtimal 5.0.2 gelecek handsetdetection.com/...

Şu an gelen sürüm zaten 5.0.2
Serfitikada görünen 5.1

Sony bu kez ilk veren olmak istiyor

verdiğim linke baktın mı 23.2.A.0.270 5.0.2 yazıyor. sony 5.1 vermicek

Yahu laftan anlamıyor musun 5.0.2 yi zaten verdi

Adamlar daha önce onaylattıkları serfitikayı tekrar neden onaylatsınlar?
Şuan gelecek olan güncelleme 5.1 serfitikayı alıp Nisan sonu gibi dağıtıma başlayacak
NuKe_MaNiaMidnightmrtNuKe_MaNiabüyük ihtimal 5.0.2 gelecekhandsetdetect...
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Tesla Nikola 4 yıl
Ses yok
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El_domingo 4 yıl
Sertifa cıktıktan ne kadar sure sonra yeni guncellemeyi alabileceğiz..?
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ouzqan 4 yıl El_domingo
O iş Sony e bağlı hocam . Sertifika onayda iken yazılım güncellemesini verdiği olmuştu . Şu anda Z1 serisi Z serisi güncellemeyi almadı onları dağıttıktan sonra yayınlaması daha mümkün görünüyor .
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ttturabittt 4 yıl
Sony bu güncelleme konusunda gerçekten haylaz davranıyor
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okan_cehapelioglu 4 yıl
5.0 güncellemesiyle zaten telefonun içine ettiler
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Das Boot 4 yıl
Note 3 için ülkemize halen 5.0 güncellemesi beklemekteyiz
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EnverPasha 4 yıl
Xperia Z2 içingüncelleme ülkemize ne zaman gelir ???
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EnverPasha 4 yıl
Sony Xperia Z1 için ne zaman güncelleme geliyor ülkemize ???
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akustikcandir 4 yıl
İlk önce 5.0 ı tüm Z modellerine getirsinler de. Sonra 5.1 e geçeceklerse geçsinler. Hala bekliyoruz 5.0 ı.
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konsoldede 4 yıl
bende lg 3 3-4 ay oldu 5.1 vs güncellemesi alali
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St Batuhan 4 yıl
NuKe_MaNia
Zahmet edip linke baksaydın 23.2 iyi test edenlerin 5.0.2 kullandığını görürdün neyse haberi nerden aldılar bilmiyorum ama xperiablog bile 5.0.2 olduğunu doğruladı. Çıkınca görcez

XB tam olarak doğrulamadı, olmayabilir dedi. Ama söyle bir gerçek var, orada da geçmekte. 23.0 Android 4.4.4'ün temel, çıkıs hali. Sonrasında 23.0 ile gelenler bu sürümde yapılan iyilestirmeler. 23.1 ise suanki android 5.0.2'nin temel hali, 23.1 ile baslayacak herhangi bir sertifika 5.0.2'yi temel alan düzeltmeler olacak. 23.2 olunca ise yine sürüm değisimi yani 5.1 oluyor. Lakin su an sertifika görünmemekte global versiyonu için Z3'ün PTCRB'de. Bu da insanı düsünmeye sevk ediyor XB'daki haberle.
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NuKe_MaNia 4 yıl St Batuhan
St Batuhan

NuKe_MaNia
Zahmet edip linke baksaydın 23.2 iyi test edenlerin 5.0.2 kullandığını görürdün neyse haberi nerden aldılar bilmiyorum ama xperiablog bile 5.0.2 olduğunu doğruladı. Çıkınca görcez


XB tam olarak doğrulamadı, olmayabilir dedi. Ama söyle bir gerçek var, orada da geçmekte. 23.0 Android 4.4.4'ün temel, çıkıs hali. Sonrasında 23.0 ile gelenler bu sürümde yapılan iyilestirmeler. 23.1 ise suanki android 5.0.2'nin temel hali, 23.1 ile baslayacak herhangi bir sertifika 5.0.2'yi temel alan düzeltmeler olacak. 23.2 olunca ise yine sürüm değisimi yani 5.1 oluyor. Lakin su an sertifika görünmemekte global versiyonu için Z3'ün PTCRB'de. Bu da insanı düsünmeye sevk ediyor XB'daki haberle.

normalde öyle oluyor. ama bu sefer farklı görünüyor. sony in testerlarının kullandıkları şu hani benim linkini verdiğim yerde user agent kayıtlarından anlaşıacağı üzere 23.2 ler 5.0.2 görünüyor.

user-agent : Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; D5803 Build/23.2.A.0.270) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/37.0.0.0 Mobile Safari/537.36

handsetdetection.com/...
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efsane heathrow 4 yıl
Oğuz Bey benim kalemim kuvvetlidir, mobil teknolojiye de ilgi duyarım. Nereye başvurmalıyım?
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