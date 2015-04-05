Xperia Z3 ve Z3 Compact için Android 5.1 güncellemesi sertifikalarda görüldü

Sony'nin hali hazırda amiral gemisi modelleri Xperia Z3 ve Z3 Compact, Lollipop güncellemesine diğer markaların amiral gemisi modellerine göre biraz daha geç kavuşmuştu. Ancak görünen o ki Sony Android 5.1'e geçişte elini daha çabuk tutmak istiyor.

Sertifika programında görülen yeni güncelleme versiyonu 23.2.A.0.278 adına sahip. Ayrıca modellerin sertifika aldığı tarihe baktığımızda ise 3 Nisan'ı görüyoruz. Şimdilik yalnızca iki modelde yeni versiyon numarası görülürken cihazlar beklenenden daha kısa sürede yeni sürüme kavuşabilirler.

Android 5.1 sürümünün ne tür özellikleri beraberinde getireceğini öğrenmek isteyen kullanıcılar aşağıdan Erdi Özüağ'ın hazırladığı "Android 5.1'i inceledik" videosunu izleyebilirler.