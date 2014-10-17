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"Xperia Z4 donanımı ile ses getirecek"

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin Eylül ayında lanse ettiği yeni amiral gemi modeli Xperia Z3 sonrasında gelecek yıl Mart ayı civarında tanıtılması beklenen Xperia Z4 modeli için de dedikodu çarkları dönmeye başladı. 

Bir dönem Xperia Z3 için gündeme getirilen iddialar bu kez Xperia Z4'e göre uyarlanmaya başladı. Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Xperia Z4 modelinde döneminin en iyi donanım özellikleri bulunacak. 

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran sunacak olan Xperia Z4, Qualcomm'un tepe seviye 64-bitlik 8 çekirdekli yongaseti Snapdragon 810 ile birlikte gelecek. 64-bitlik mimariden tam olarak yararlanmak için 4GB RAM taşıyacak olan model 32GB depolama kapasitesine sahip olacak.

Kamera tarafında çeşitli iyileştirmeler içeren 20MP çözünürlükte yeni bir Exmor sensör yer alırken, daha iyi ses tecrübesi için stereo hoparlörler amplifikatör ile desteklenecek. 

Bu haliyle Xperia Z4 en iyi amiral gemi akıllı telefonlarından birisi olacak diyebiliriz. Zira Xperia Z3'ün önceki modele göre büyük fark içermeyen donanımı hayal kırıklığı yaratmıştı ve Xperia Z4 modelinden beklentiler de bir hayli yukarı çıkmıştı. 

Kaynakların verdiği diğer bir bilgi ise yılda iki adet amiral gemi stratejisinin Sony tarafından değerlendirmeye alındığı ve gelecek yıl bir amiral gemi modeli ile yetinilebileceği yönünde. Bunun sebebi tam olarak bilinemese de yılda iki amiral gemi modeli stratejisinin her modelde farklı bir yenilik sunma imkanını ortadan kaldırdığı düşünülüyor.  

http://www.phonearena.com/news/Sony-to-pull-out-all-stops-with-the-Z4-tipster-claims-5.5-QHD-Snapdragon-810-amped-speakers-and-new-camera_id61875 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
2015 yılında çıkacak bir telefon 2015 yılının tepe işlemcisini kullanacak. inanılır gibi değil rüyamda görsem inanmazdım.
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DH Misafiri 3 yıl
Merhabalar şimdiye kadar kullandığım en iyi telefon lumia 930 ve 925 windowsphone gerçekte çok akıcı öncelik arama mesaj yazma ve nette gezinme çok akıcı şiddet ile tavsiye ederim
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nohackmove 4 yıl
Anladığım kadarı ile hafıza kartı genişleme yuvası olmayacak. Ama yinede beklemeye değer bir model. Çıktığında mutlaka alırım.
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Technotronic 4 yıl
32-64gb lık hafıza olsun ,alt üst çerçeveler incelsin ,kapakçıklar daha sağlam olsun ,ekran çözünürlüğü yüklselsin ,foto çekimi daha iyi olsun , işlemci 64bit olsun ...Daha ne olsun böyle bir cihaz yapsın efsane olsun.
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Sefil_Arbaletçi 4 yıl
Dün z3 ve compactını inceleme fırsatım oldu.açık ve net söyliyeyim kamera beni gerçekten üzdü çoğu fotoğrafta g3 ün 13mp si daha netti.ve odaklamak için çok zaman harcıyordu ama genede facia değildi.ama tasarım ve zerafet olarak(tartışılır)bence en iyisi orda z3 tü.gerek ele oturuşu gerek inceliğiyle bu telefon olmuş dedim.ekran da gayet başarılıydı.hoparlör sesi biraz azalmış gibi geldi bana.ve biraz pahalı gibi geldi (tüm telefonlar çok pahalı diğer telefonlara göre değerlendiriyorum.).compact serisi çok daha iyi ve alınası bir seri.
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~Lion King~ 4 yıl Sefil_Arbaletçi
Sefil_Arbaletçi
Dün z3 ve compactını inceleme fırsatım oldu.açık ve net söyliyeyim kamera beni gerçekten üzdü çoğu fotoğrafta g3 ün 13mp si daha netti.ve odaklamak için çok zaman harcıyordu ama genede facia değildi.ama tasarım ve zerafet olarak(tartışılır)bence en iyisi orda z3 tü.gerek ele oturuşu gerek inceliğiyle bu telefon olmuş dedim.ekran da gayet başarılıydı.hoparlör sesi biraz azalmış gibi geldi bana.ve biraz pahalı gibi geldi (tüm telefonlar çok pahalı diğer telefonlara göre değerlendiriyorum.).compact serisi çok daha iyi ve alınası bir seri.

Z2'de denilene göre ilk ciktiginda camur gibi cekiyordu şuan çok iyi noktada. Adamlar 6 aya 1 amiral sıgdırmaktan yazılıma önem veremeyip sonradan guncellemelerle toparliyorlar telefonu.

Keske z2 ile odaklama hizini kiyaslasaydiniz. Merak ettim şimdi.
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Teknode 4 yıl
Apple can falan değil. Xperia kullandığım zaman normalde prof makine ile fotoğraf çekerdim telefona direk usb ile atardim instagram a koyardim cok basitti bu islem. Simdi i tunes bilmem ne boş isler. Kendine fotografi mail atacaksin da ordan telefona yukleyecek ordan da instagrama koyacaksin. Ölme esegim olme bombos aptal bir telefon markasindan baska bir sey degil. Android candir gerisi de bostur. Android'de de Sony den baska almam o da ayri bir konu.
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axiprens 4 yıl
Arkadaslar sizi z3 forumuna davet ediyorum, daha dün bir bugün iki.. Sikayet yapmaya basladı... Bosuna demiyorum, Apple candır... 😃
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antonidas 4 yıl
sony batıyor ne yapacaklarını şaşırdılar.
ani ve sert kararlar alıyorlar.
xperia sp,l,c gibi orta sınıf hattını kesip attılar.
Bir anda 6 ayda bir amiral gemisi çıkartmaya başladılar.
eskiyen amiral gemilerinin yeni orta sınıf olmasına karar verdiler.
şimdi tekrar yılda bir amiral gemisi çıkartmayı düşünüyorlar.
panik ataklarla karar vermeye başladılar.
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Sefil_Arbaletçi 4 yıl
Androidin sorunu ise google play bence.çocuk bile pc karşısına oturup google play e uygulama yapabiliyor.o uygulama ise işi bilinmeden yapıldığı için sistemi aşırı zorluyor sistem nekadar iyi olursa olsun.hadi çocukları geçtim büyük yazılımcılar bile bu hataya düşebiliyor.dikkat ettinizmi asphalt 8,modern combat4,fifa 14 gibi cihazlarda kasmayan cihazlar subway surfers de kasıyor???
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Sefil_Arbaletçi 4 yıl
Dediğim gibi,hatayı kabul etmek de bir erdemdir.lütfen şu kavgayı devam ettirmeyi kesin de başlık amacından daha fazla sapmasın.her başlıkta bir kavga
emin olun insanlarda kavgaları okumaktan usandı en baştan eğlenceli gibi görünsede
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~Lion King~ 4 yıl
Z3 le iphone 6 yı kıyaslayan bence tamamen fanatik kafadadır. Bir yerde hem donanim hemde yazilimsal anlamda dolu dolu olan teknoloji deyince ilk akila gelen bir firma(sony) diger tarafta bombos isletim sisteminden oturu tek ozelligi stabillik ve orta tusa basmak olan dunya capinda en cok satanlardan (apple).

Zamaninda incelemeden iphone 3G aldigimda bu telefonda video kayit yok yahu ne bicim bir telefon dedigimde millet "yahu video cekimine ne gerek var. Fotograf makineleri ne gune duruyor" diyordu. Şimdi de radyo konusunda ayni seyleri diyen var. Şunu kabul edin artik android tabani altinda bir cok marka(hepsi degil) iphone dan kat kat kaliteli ve dolu telefonlar cikariyor. Şuan g2 kullaniyorum, dün iphone 6 yi inceledim donanimhabere girdim full hd nin keskinligine o kadar alismisim ki yemin ederim pikseller sayiliyordu. Neymiş efendim stabilmiş. Ben hic bir zaman telefonumun kastigina denk gelmedim ki. Birisi 2500 tl digeri 1000 tl. Şarj konusuna hic girmeyim. Sinifimda iphone kullanan herkes ders aralarinda sarj etmekle meşgulken ben geceye kadar zor bitiriyorum.

Şu kafanizi yenileyin artik at gozlugu takmayin. Gelişen teknolojiyi kabullenin.

Not: 3 gün once bir telefoncu eleman iphone kullananlari keriz yerine koyan mesajlar atmisti nickini hatirlamiyorum. Banlıydım o ara rahatsiz olup ben şikayet ettim. Yani fanboy degilim :)
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