"Xperia Z4 donanımı ile ses getirecek"

Haber Editörü
Sony'nin Eylül ayında lanse ettiği yeni amiral gemi modeli Xperia Z3 sonrasında gelecek yıl Mart ayı civarında tanıtılması beklenen Xperia Z4 modeli için de dedikodu çarkları dönmeye başladı.
Bir dönem Xperia Z3 için gündeme getirilen iddialar bu kez Xperia Z4'e göre uyarlanmaya başladı. Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Xperia Z4 modelinde döneminin en iyi donanım özellikleri bulunacak.
5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran sunacak olan Xperia Z4, Qualcomm'un tepe seviye 64-bitlik 8 çekirdekli yongaseti Snapdragon 810 ile birlikte gelecek. 64-bitlik mimariden tam olarak yararlanmak için 4GB RAM taşıyacak olan model 32GB depolama kapasitesine sahip olacak.
Kamera tarafında çeşitli iyileştirmeler içeren 20MP çözünürlükte yeni bir Exmor sensör yer alırken, daha iyi ses tecrübesi için stereo hoparlörler amplifikatör ile desteklenecek.
Bu haliyle Xperia Z4 en iyi amiral gemi akıllı telefonlarından birisi olacak diyebiliriz. Zira Xperia Z3'ün önceki modele göre büyük fark içermeyen donanımı hayal kırıklığı yaratmıştı ve Xperia Z4 modelinden beklentiler de bir hayli yukarı çıkmıştı.
Kaynakların verdiği diğer bir bilgi ise yılda iki adet amiral gemi stratejisinin Sony tarafından değerlendirmeye alındığı ve gelecek yıl bir amiral gemi modeli ile yetinilebileceği yönünde. Bunun sebebi tam olarak bilinemese de yılda iki amiral gemi modeli stratejisinin her modelde farklı bir yenilik sunma imkanını ortadan kaldırdığı düşünülüyor.
http://www.phonearena.com/news/Sony-to-pull-out-all-stops-with-the-Z4-tipster-claims-5.5-QHD-Snapdragon-810-amped-speakers-and-new-camera_id61875 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Z2'de denilene göre ilk ciktiginda camur gibi cekiyordu şuan çok iyi noktada. Adamlar 6 aya 1 amiral sıgdırmaktan yazılıma önem veremeyip sonradan guncellemelerle toparliyorlar telefonu.
Keske z2 ile odaklama hizini kiyaslasaydiniz. Merak ettim şimdi.
ani ve sert kararlar alıyorlar.
xperia sp,l,c gibi orta sınıf hattını kesip attılar.
Bir anda 6 ayda bir amiral gemisi çıkartmaya başladılar.
eskiyen amiral gemilerinin yeni orta sınıf olmasına karar verdiler.
şimdi tekrar yılda bir amiral gemisi çıkartmayı düşünüyorlar.
panik ataklarla karar vermeye başladılar.
Zamaninda incelemeden iphone 3G aldigimda bu telefonda video kayit yok yahu ne bicim bir telefon dedigimde millet "yahu video cekimine ne gerek var. Fotograf makineleri ne gune duruyor" diyordu. Şimdi de radyo konusunda ayni seyleri diyen var. Şunu kabul edin artik android tabani altinda bir cok marka(hepsi degil) iphone dan kat kat kaliteli ve dolu telefonlar cikariyor. Şuan g2 kullaniyorum, dün iphone 6 yi inceledim donanimhabere girdim full hd nin keskinligine o kadar alismisim ki yemin ederim pikseller sayiliyordu. Neymiş efendim stabilmiş. Ben hic bir zaman telefonumun kastigina denk gelmedim ki. Birisi 2500 tl digeri 1000 tl. Şarj konusuna hic girmeyim. Sinifimda iphone kullanan herkes ders aralarinda sarj etmekle meşgulken ben geceye kadar zor bitiriyorum.
Şu kafanizi yenileyin artik at gozlugu takmayin. Gelişen teknolojiyi kabullenin.
Not: 3 gün once bir telefoncu eleman iphone kullananlari keriz yerine koyan mesajlar atmisti nickini hatirlamiyorum. Banlıydım o ara rahatsiz olup ben şikayet ettim. Yani fanboy degilim :)