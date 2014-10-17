"Xperia Z4 donanımı ile ses getirecek"





Sony'nin Eylül ayında lanse ettiği yeni amiral gemi modeli Xperia Z3 sonrasında gelecek yıl Mart ayı civarında tanıtılması beklenen Xperia Z4 modeli için de dedikodu çarkları dönmeye başladı.





Bir dönem Xperia Z3 için gündeme getirilen iddialar bu kez Xperia Z4'e göre uyarlanmaya başladı. Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Xperia Z4 modelinde döneminin en iyi donanım özellikleri bulunacak.





5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran sunacak olan Xperia Z4, Qualcomm'un tepe seviye 64-bitlik 8 çekirdekli yongaseti Snapdragon 810 ile birlikte gelecek. 64-bitlik mimariden tam olarak yararlanmak için 4GB RAM taşıyacak olan model 32GB depolama kapasitesine sahip olacak.





Kamera tarafında çeşitli iyileştirmeler içeren 20MP çözünürlükte yeni bir Exmor sensör yer alırken, daha iyi ses tecrübesi için stereo hoparlörler amplifikatör ile desteklenecek.





Bu haliyle Xperia Z4 en iyi amiral gemi akıllı telefonlarından birisi olacak diyebiliriz. Zira Xperia Z3'ün önceki modele göre büyük fark içermeyen donanımı hayal kırıklığı yaratmıştı ve Xperia Z4 modelinden beklentiler de bir hayli yukarı çıkmıştı.





Kaynakların verdiği diğer bir bilgi ise yılda iki adet amiral gemi stratejisinin Sony tarafından değerlendirmeye alındığı ve gelecek yıl bir amiral gemi modeli ile yetinilebileceği yönünde. Bunun sebebi tam olarak bilinemese de yılda iki amiral gemi modeli stratejisinin her modelde farklı bir yenilik sunma imkanını ortadan kaldırdığı düşünülüyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-to-pull-out-all-stops-with-the-Z4-tipster-claims-5.5-QHD-Snapdragon-810-amped-speakers-and-new-camera_id61875