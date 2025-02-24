Xiaomi 15 Ultra'nın çıkış tarihi resmen açıklandı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun çok yakında küresel pazara ulaşması bekleniyor. Bunu ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek. Son olarak Xiaomi CEO'su Lei Jun, Xiaomi 15 Ultra'nın tanıtım tarihini resmen duyurdu. Amiral gemisi model, çok yakında geliyor.

Xiaomi 15 Ultra'nın çıkış tarihi belli oldu

Bilmeyenler için Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro, geçtiğimiz yılın Ekim ayında piyasaya çıktı. Serinin amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra'nın ise bu zamana kadar tanıtılması bekleniyordu ancak hem Çin hem de global pazar için ertelendi. Bugün ise Xiaomi CEO'su Lei Jun, resmi Weibo hesabı üzerinden bu tarihe açıklık getirdi.

Xiaomi'nin duyurusuna göre Xiaomi 15 Ultra'nın 27 Şubat'ta Pekin saatiyle 19:00'da tanıtılması bekleniyor. Küresel lansman ise, bundan dört gün sonra 2 Mart'ta MWC Barselona'da gerçekleşecek. Ayrıca bu etkinlikte SU7 Ultra'nın ön izlemesi ve TWS kulaklıklar, akıllı saat ve elektrikli scooter da dahil olmak üzere birden fazla ürünün tanıtılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca yeni paylaştığı tanıtım görüntüsünde Lei Jun, telefonun tasarımına da açıklık getirdi. Ancak telefonun kamera sensörlerine veya yeteneklerine değinmedi.

Xiaomi SU7 Ultra için geri sayıma geçildi 12 sa. önce eklendi

Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler

Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 15 Ultra, dört taraftan mikro kavisli 6,73 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla gelecek. Ekran, 2K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü sunacak.Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak olan telefon, 100 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteğine sahip 6.000 mAh pil ile gelecek.

Xiaomi SU7 Ultra için geri sayıma geçildi 12 sa. önce eklendi

Xiaomi 15 Ultra'nın 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Cihazın arka kamera kurulumunda 1 inçl 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş, 50 MP kısa menzilli telefoto ve 200 MP uzun menzilli periskop kamera bulunacak.

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