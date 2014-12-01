Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xperia Z4'e ait basın görsellerinin sızdırıldığı iddia ediliyor

4 yıl
489
1
115
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xperia Z4'e ait basın görsellerinin sızdırıldığı iddia ediliyor

Sony'nin 5 Ocak 2015 tarihindeki CES 2015 basın toplantısına geri sayım devam ederken, tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan Xperia Z4 serisi ile ilgili de yeni görseller gelmeye devam diyor. Bu kez serinin basın görselinin sızdırıldığı iddia ediliyor. 

Daha önce internete sızan ilk görsellere benzediği görülen basın afişinde Xperia Z3 ile birlikte Xperia Z4 ve Xperia Z4 Ultra modelleri yanyana getirilmiş. Xperia ailesinde ilginç bir şekilde ilk kez yeni bir amiral gemi modeli bir öncekinden boyut olarak daha küçük bir yapıda olacak. Xperia Z4 Ultra ise Xperia Z3 ile aynı boyutta.

Sony'nin ekran çerçevesinde yaptığı inceltmelerle boyut konusunda gelişmeler yaşadığı tahmin ediliyor. Üstelik Xperia Z4 modelinin 5.4 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olacağı iddiasını da hatırlatmak gerek. Xperia Z4 Ultra ise 6 inçlik bir ekrana sahip ve 5.2 inçlik Xperia Z3 ile aynı boyutlarda. Sony'nin bu bakımdan iyi bir iş çıkardığını belirtmek gerek. Ancak bu görseller ne kadar gerçek şimdilik bununla ilgili bir bilgi yok. Zira ekran çerçeveleri pek inandırıcı gibi durmuyor. 

Xperia Z4 ailesinin donanımı konusunda da sürekli değişen iddialar mevcut. Ekran çözünürlüğünün 2560x1440 piksel çözünürlükte olacağı iddiası ağırlık kazanırken, işlemcinin ise 64-bitlik Snapdragon 810 olabileceği konusundaki iddialar güçlenmeye başladı. Ancak Snapdragon 810 yongasetinin en erken bahar aylarında piyasaya çıkması beklendiği için böyle bir karar Xperia Z4 ailesinin gecikmesine sebep olabilir. 

Seride ayrıca 4GB RAM, geliştirilmiş 20.7MP çözünürlükte sensör, 12-bit RAW görüntü desteği, Qi kablosuz şarj desteği ve 32GB depolama kapasitesi şeklinde özelliklerin olacağı da iddialar arasında. Bununla birlikte Sony hayranlarını üzecek bir gelişme de yaşanabilir zira Xperia Z4 serisinin artık microSD genişleme yuvasına yer vermeyeceği belirtiliyor. Yani kullanıcılar dahili bellekle yetinmek zorunda kalacak.  

http://www.androidheadlines.com/2014/11/sony-xperia-z4-series-rumors-including-renders.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Snapdragon 810 çıkmadan telefon almayacağım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
` quaD. 4 yıl
z4 böyle çıkarsa ve sd810 olursa o zaman çok iyi olur ve alırım. nokia x6dan kurtulmuş olurum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NedenAllahım 4 yıl
Bu tasarımla gelirse ve 4gb ram koyarsa ve sony arayüzünün stabilliğinde olursa yeme de yanında yat. Bunlar olursa iPhone yalan olur çoğu kullanıcı için
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafas42 4 yıl NedenAllahım
Tabii inşallah z4 de birde kasa acılıgı lens kayması ve kamerada pembeleşme sorunları olmaması gerekir. Bu sorunlar olduğu surece isterse ucak yapsın bir anlamı kalmıyor z3 ana konusuna bakıyourm özeliklerinin dışında degişme verdim degişim bekliyorum konularından başka birşey yok telefon yok gibi ortada kasa acıklıgı resimleri lens kayması kamrerada pembeleşme sorunları tartışılan hep bunlar özeliklerinden vs bahseden bile yok kaldı ki bu telefon Turkiye piyasına hatırı sayılır bir fiyattan girdi. Sony bu sorunları cozmesi gerekir z2 dede ayn sorunlar vardı bundada aynı sorunlar var sanki kronik bir yara gibi inşallah z4 de bu sorunlar gormeyiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nslookup 4 yıl
Z4 ultra resimdeki gibi çıksın cidden efsane olur, gerçekçi durmuyor orası doğru ama LG g3 e baktığımız zaman imkânsız da durmuyo olabilir yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
starkan 4 yıl
Bu tasarımla gelsin çarşı karışır z4 ultranin çerçevesi de süper olmuş.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 4 yıl
sony çok iyi reklam yapmaktan öteye artık geçemiyor devir ekonomi devri hangi şirket daha az maliyetle daha çok verimli işler yapabiliyorsa o benim için daha tercih edilir ki benim gözümde o şirket sony değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 4 yıl
Sony her zaman tercih ettiğim bir marka olmuştur. Yıllarca kullandığım her model hala ailenin diğer büyüklerinin elinde ömrünün üzerine ömür katarak çalışmaya devam ediyor.
Z serisinde ele oturan modeller tercihim olduğundan Z2 Compact fiyatının inmesini beklerken Z3 Compact çıkması aklımı karıştırmışken Z4 Compact çıkacak haberleri hepten beni benden aldı. Z2C şu an alınabilir fiyatı ile çook cazip. Z3C ise yıl sonuna kadar veya Z4 çıktıktan sonra bir hayli cazip olacak ki 1550 gibi bir fiyat hala cazip. Ama Z4C de çıkar ise özellikleri ile bunları katlayacağından alıcıya bir sene kadar daha sabırla beklemek düşüyor. Sanıyorum Z5'yi üç sene sonra çıkarırlar ise bunlar bir hayli iyi satar:))
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nslookup 4 yıl MonitörKertenkelesi
MonitörKertenkelesi
Sony her zaman tercih ettiğim bir marka olmuştur. Yıllarca kullandığım her model hala ailenin diğer büyüklerinin elinde ömrünün üzerine ömür katarak çalışmaya devam ediyor.
Z serisinde ele oturan modeller tercihim olduğundan Z2 Compact fiyatının inmesini beklerken Z3 Compact çıkması aklımı karıştırmışken Z4 Compact çıkacak haberleri hepten beni benden aldı. Z2C şu an alınabilir fiyatı ile çook cazip. Z3C ise yıl sonuna kadar veya Z4 çıktıktan sonra bir hayli cazip olacak ki 1550 gibi bir fiyat hala cazip. Ama Z4C de çıkar ise özellikleri ile bunları katlayacağından alıcıya bir sene kadar daha sabırla beklemek düşüyor. Sanıyorum Z5'yi üç sene sonra çıkarırlar ise bunlar bir hayli iyi satar:))

Z4 compact cikmiyacak hocam bu sene z4 ultra cikicak gecen seride de yani z3 te de ultra yoktu z3c vardı sanırım bu sekil sırayla devam edicekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zingfth 4 yıl
Sony her zaman tasarımda 1 numara olmuştur. Walkman serileri, K serileri xperia Arc S v.s.Ben z4 ultranın gerçekten bu kasada olacagına ınanıyorum.Hatta 2016 ya doğru sıfır çerçeve full cam ekran tasarımlı bir z5 ya da z6 görebiliriz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
giogo 4 yıl
xperia z ultra görseli geleceğin habercisi.1-2 sene sonra ekran çerçevesi bunun kadar olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihkan 4 yıl
Teknolojiye dair Türk kullanıcısı kendi terminolijisini yaratıyor. Şişen telefon diye bir şey var. Genellikle android platformuna yakıştırılıyor. Ben saçma buluyorum. İOS şişmiyor mu? Anlamadan kafanızda bir imaj oluşturuyırsunuz sadece. Hiçbir yorumunuz gerçekçi ve amaca uygun olmuyor bu yüzden. Kafanızdan İOS ya da android ile ilgili bütün imajları silin. Ne İOS sanıldığı kadar stabil ne de Android şişen bir sistem. Hiçbir şey bilmiyorsunuz aslında. Sadece deneyimleriniz size yön veriyor. Deneyimler ise çok değişkendir. Ayrıca gereksinimlerin doyurulması deneyimin olumlu y ada olumsuz olmasını doğrudan etkiliyor. Mesela ben android'den oldukça memnunum gereksinimlere cevap veriyor. O yüzden şişen telefon yorumunu yapmam mümkün değil. Android yavaşlıyor, uygulama hatası veriyor ama genel olarak çok yüksek deneyim veriyor. Aynı şekilde İOS da yavaşlıyor ve uygulama hatası verebiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahmat_78 4 yıl
Bknz. LG G3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
489 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Casper CLC 4030u Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme 4 yıl Türkiye dijital kamera pazarını konuştuk: Aynasız kameralar, DSLR'a karşı 4 yıl Roketsan'dan gelişmiş teknolojilere sahip yeni nesil seyir füzesi: SOM 4 yıl Taşınabilir Hoparlör Nokia MD-12 Test Masamızda 4 yıl FNSS Savunma Sistemleri ile konuştuk: Pars 6x6 ve otonom araçlar geliyor 4 yıl DH Özel Röportaj: Kaspersky, Varşova'da Cyber Security Weekend etkinliğini gerçekleştirdi 4 yıl Mobilite: Sony Xperia Z4, Nokia N1 Tablet, HTC Desire 620, Snapdragon 810'lu telefon ve dahası... 4 yıl Donanım Haber: "HTPC Bizim İşimiz" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim