Xperia Z4'e ait basın görsellerinin sızdırıldığı iddia ediliyor





Sony'nin 5 Ocak 2015 tarihindeki CES 2015 basın toplantısına geri sayım devam ederken, tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan Xperia Z4 serisi ile ilgili de yeni görseller gelmeye devam diyor. Bu kez serinin basın görselinin sızdırıldığı iddia ediliyor.





Daha önce internete sızan ilk görsellere benzediği görülen basın afişinde Xperia Z3 ile birlikte Xperia Z4 ve Xperia Z4 Ultra modelleri yanyana getirilmiş. Xperia ailesinde ilginç bir şekilde ilk kez yeni bir amiral gemi modeli bir öncekinden boyut olarak daha küçük bir yapıda olacak. Xperia Z4 Ultra ise Xperia Z3 ile aynı boyutta.





Sony'nin ekran çerçevesinde yaptığı inceltmelerle boyut konusunda gelişmeler yaşadığı tahmin ediliyor. Üstelik Xperia Z4 modelinin 5.4 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olacağı iddiasını da hatırlatmak gerek. Xperia Z4 Ultra ise 6 inçlik bir ekrana sahip ve 5.2 inçlik Xperia Z3 ile aynı boyutlarda. Sony'nin bu bakımdan iyi bir iş çıkardığını belirtmek gerek. Ancak bu görseller ne kadar gerçek şimdilik bununla ilgili bir bilgi yok. Zira ekran çerçeveleri pek inandırıcı gibi durmuyor.





Xperia Z4 ailesinin donanımı konusunda da sürekli değişen iddialar mevcut. Ekran çözünürlüğünün 2560x1440 piksel çözünürlükte olacağı iddiası ağırlık kazanırken, işlemcinin ise 64-bitlik Snapdragon 810 olabileceği konusundaki iddialar güçlenmeye başladı. Ancak Snapdragon 810 yongasetinin en erken bahar aylarında piyasaya çıkması beklendiği için böyle bir karar Xperia Z4 ailesinin gecikmesine sebep olabilir.





Seride ayrıca 4GB RAM, geliştirilmiş 20.7MP çözünürlükte sensör, 12-bit RAW görüntü desteği, Qi kablosuz şarj desteği ve 32GB depolama kapasitesi şeklinde özelliklerin olacağı da iddialar arasında. Bununla birlikte Sony hayranlarını üzecek bir gelişme de yaşanabilir zira Xperia Z4 serisinin artık microSD genişleme yuvasına yer vermeyeceği belirtiliyor. Yani kullanıcılar dahili bellekle yetinmek zorunda kalacak.

http://www.androidheadlines.com/2014/11/sony-xperia-z4-series-rumors-including-renders.html