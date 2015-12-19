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Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı için yarışacak 9 film belli oldu

Bu yıl Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı için yarışacak filmlerin ön elemesi tamamlandı ve son 9 film belli oldu. Bu son 9 film arasında Fransa-Türkiye ortak yapımı Mustang de yer alıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı için yarışacak 9 film belli oldu
 Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da bir diğer adıyla Oscar Ödülleri, bu yıl 88. kez sahiplerini bulacak. Bu yıl Oscar Ödülleri için yarışacak adayların tam listesi 14 Ocak 2016'da düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak. Bu duyuru için meraklı bekleyiş devam ederken, Yabancı Dilde En İyi Film kategorisi için ön eleme süreci tamamlandı. Böylece, Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde Oscar'a aday gösterilecek 5 filmin aralarından seçileceği son 9 film belli oldu.
Bu yıl Oscar yarışında rakiplerini geride bırakarak son 9 film arasına girmeyi başaran filmler arasında Fransa, Almanya ve Türkiye ortak yapımı olan Mustang de yer alıyor. Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in ilk uzun metrajlı filmi olan Mustang, Fransa tarafından Oscar'a aday gösterilmişti. Türkiye'nin bu yıl Oscar yarışı için seçtiği Sivas filmi ise son 9 arasına girmeyi başaramadı.
İnebolu'da bir sahil kasabasında geçen Mustang, aile ve toplum baskısına karşı direnen ve özgürlükleri için mücadele eden beş kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Bu yıl birçok film festivalinden ödülle dönen ve Altın Küre Ödülleri'nde en iyi yabancı film kategorisinde adaylık kazanan Mustang'in Oscar yarışında da son 5 film arasında yer almasına bekleniyor.
  
Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı için yarışacak 9 film belli oldu
Mustang'in yanı sıra Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı için ön elemeyi geçmeyi başaran 9 film şu şekilde:
The Brand New Testament (Yeni Ahit) - Belçika
Embrace of the Serpent - Kolombiya
A War - Danimarka
The Fencer - Finlandiya
Mustang - Fransa
Labyrinth of Lies (Yalan Labirenti) - Almanya
Son of Saul (Saul'un Oğlu) - Macaristan
Viva - İrlanda
Theeb - Ürdün 

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Zuko 3 yıl en beğenilen
Fransa-Turkiye ortak yapimiymis. Ya git Allah askina, icinde Turk var diye Turkiye yapimi mi oluyor?

Allah'tan Nobel ulkelere degil de kisilere veriyor odulu, yoksa Aziz Sancar'i tanimiyorduk bile. Nobel kazandi hemen ulkeye davet edildi, kazanmadan once nerdeydiniz, ne yardimi yaptiniz?

Her seyden nemalanmaya calisan iki yuzlulerden igreniyorum.
Fransa-Turkiye ortak yapimiymis. Ya git Allah askina, icinde Turk var diye Turkiye yapimi mi oluyor?Allah'tan Nobel ulkelere degil de kisilere veri...
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fthkn 3 yıl
IhtiyarDelikanli
ford sponsormu oldu acep isim ne alaka

Clint Eastwood'un da otomobil adıyla bir filmi vardı şaşıracak bir durum yok bence. Gran Torino.
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fthkn 3 yıl
Zuko
Fransa-Turkiye ortak yapimiymis. Ya git Allah askina, icinde Turk var diye Turkiye yapimi mi oluyor? Allahtan Nobel ulkelere degil de kisilere veriyor odulu, yoksa Aziz Sancari tanimiyorduk bile. Nobel kazandi hemen ulkeye davet edildi, kazanmadan once nerdeydiniz, ne yardimi yaptiniz? Her seyden nemalanmaya calisan iki yuzlulerden igreniyorum.

Düşündüklerimin özetini yazdığınız için teşekkürler. Hep fırsatçılık menfaat üzerine yosa insan ve onu eğitip olgunlaştırmak kimsenin umrunda değil. Bu ülkeden nobel de çıkmaz oscar da. İran kaç tane oscar kazandı hepsini İran'dan kaçmış insanlar kazandı. Orhan Pamuk Nobel kazandı ona bile hala kulp takıyorlar. Bütün dünyanın bu ülke gibi saçma şeylerle uğtraştığını sanıyorlar. bütün ülke baksan siyasetçi ama cebinde 3 kuruş parası yok otobüse binecek.
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triplepen 3 yıl
İnsanlar anlamsız bir şekilde fransa ibaresine takılmış. Fransa- Türk yapımı demek; filmin bütçesinin fransa ve türkiyeden sağlandığı anlamına gelir. Filmin yönetmeni ve senaristi Deniz Gamze Ergüvendir.Yani bu filmi başarılı yapan ne varsa, bu o şahsa aittir. Herhangi bir ülkeye değil.
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sarpcore 3 yıl
mustang i izledim.eleştirirsin yerden yere vurursun ama bunu yaparken sağlam bir senaryo,saglam bir kurgulamayla iyi oyucularla yaparsın eyvallah derim.bu film ciddi anlamda kötü bir film.hep komplo teorileri kurmak zorunda bırakıyorlar insanı.bakıyorum iyi bir film olsa her türlü savunucam ama çok amatörce yapılmış bir film.nasıl aday olabiliyor oscara anlamak mümkün değil.tamamen siyasi bir düşüncenin adaylığı diye yorumluyorum.başka bir açıklama gelmiyor aklıma.
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caneycaney 3 yıl
Son of Saul tavsiyemdir
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Umutcan 3 yıl
Film Fransa'nın gözüküyor, Türkiye'nin girişi elenmiş. Oscar alsa Fransızlara atfedilecek biz niye seviniyoruz ki. Ülkenin olumlu yönden bir tanıtımı da olmayacaktır büyük ihtimalle.
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Zuko 3 yıl en beğenilen
Fransa-Turkiye ortak yapimiymis. Ya git Allah askina, icinde Turk var diye Turkiye yapimi mi oluyor?

Allah'tan Nobel ulkelere degil de kisilere veriyor odulu, yoksa Aziz Sancar'i tanimiyorduk bile. Nobel kazandi hemen ulkeye davet edildi, kazanmadan once nerdeydiniz, ne yardimi yaptiniz?

Her seyden nemalanmaya calisan iki yuzlulerden igreniyorum.
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drfree1 3 yıl
mustang a vermezler o ödülü kendi sitelerimiz bile 5 üzerinden 3 vermiş.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
ford sponsormu oldu acep isim ne alaka
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Seyrim 3 yıl
Bu bildiğimiz otomobil mi..
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koçari 3 yıl
hep izleyecem diyorum ama hiç izlemiyorum şu ödüllü filmleri
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jerry smith 3 yıl
Mustang??
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artenis 3 yıl
İneboluda çeşilen filmin konusu ile ülkemiz ne kadar zıt, BASKIYMIŞ hıh !
Türkiye'de baskının ö'sü bile yoktur
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