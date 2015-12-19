Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı için yarışacak 9 film belli oldu

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da bir diğer adıyla Oscar Ödülleri, bu yıl 88. kez sahiplerini bulacak. Bu yıl Oscar Ödülleri için yarışacak adayların tam listesi 14 Ocak 2016'da düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak. Bu duyuru için meraklı bekleyiş devam ederken, Yabancı Dilde En İyi Film kategorisi için ön eleme süreci tamamlandı. Böylece, Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde Oscar'a aday gösterilecek 5 filmin aralarından seçileceği son 9 film belli oldu.

Bu yıl Oscar yarışında rakiplerini geride bırakarak son 9 film arasına girmeyi başaran filmler arasında Fransa, Almanya ve Türkiye ortak yapımı olan Mustang de yer alıyor. Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in ilk uzun metrajlı filmi olan Mustang, Fransa tarafından Oscar'a aday gösterilmişti. Türkiye'nin bu yıl Oscar yarışı için seçtiği Sivas filmi ise son 9 arasına girmeyi başaramadı.

İnebolu'da bir sahil kasabasında geçen Mustang, aile ve toplum baskısına karşı direnen ve özgürlükleri için mücadele eden beş kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Bu yıl birçok film festivalinden ödülle dönen ve Altın Küre Ödülleri'nde en iyi yabancı film kategorisinde adaylık kazanan Mustang'in Oscar yarışında da son 5 film arasında yer almasına bekleniyor.

Mustang'in yanı sıra Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı için ön elemeyi geçmeyi başaran 9 film şu şekilde:

The Brand New Testament (Yeni Ahit) - Belçika

Embrace of the Serpent - Kolombiya

A War - Danimarka

The Fencer - Finlandiya

Mustang - Fransa

Labyrinth of Lies (Yalan Labirenti) - Almanya

Son of Saul (Saul'un Oğlu) - Macaristan

Viva - İrlanda

Theeb - Ürdün