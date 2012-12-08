Yadex.Haritalar uygulaması, Windows Phone 8 kullanıcılarının beğenisine sunuldu

Haber Editörü
Ülkemizdeki Windows Phone 8'li akıllı telefonların varsayılan arama motoru olan Yandex, platform için geliştirdiği Yandex.Haritalar uygulamasını kullanıma sundu.Başta Türkiye olmak üzere; Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Kazakistan'a ait 300'den fazla şehrin ayrıntılı haritalarını Windows Phone 8 kullanıcılarının beğenisine sunan uygulama, sade tasarımı ile dikkat çekiyor. Uygulamada güncel trafik bilgisi, hızlı rota oluşturma ve adrese göre; eczane, kafe gibi yerlerin aranmasına imkan veriliyor. Normal kullanıcı haritası veya uydu haritasını olmak üzere iki farklı harita seçeneği sunan uygulamada toplu taşıma araçlarının durakları da görüntülenebiliyor. Ayrıca uygulama, Windows Phone 8'deki Türkçe dil desteğine paralel olarak Türkçe desteğini de bünyesinde barındırıyor.
Alternatif bir harita hizmeti arayan Windows Phone 8 kullanıcılarının göz önünde bulundurması gereken bir uygulama olan Yandex.Haritalar'a Windows Phone Store üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/yandex-haritalar/82781e98-b22e-4349-aaac-3b1cde739d07 Yorum Yaz Paylaş Tweetle