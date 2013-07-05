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Yahoo, Xobni girişimini satın aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yahoo, Xobni girişimini satın aldı

Yaptığı art arda satın almalar ile teknoloji gündemine oturan Yahoo, Qwiki girişiminden sonra yeni bir satın almaya daha imza attı.

Firma bu hafta da Xobni adlı bir girişimi satın aldı. Xobni girişimi otomatik olarak bağlantılı rehberler oluşturabilen teknolojilere sahipti. Girişimin Android/iOS işletim sisteminde Smartr Contacts ve BlackBerry için de Xobni adlı bir uygulaması bulunuyordu.

Xobni teknolojilerinin özellikle Yahoo'nun email ve sosyal servislerini yeniden yapılandırırken işe yarayacağı tahmin ediliyor. Girişimin bu iki uygulaması şu anda uygulama mağazalarından çekildi ve ücretli servislere de yeni müşteri kabul edilmiyor. Girişim 2 Temmuz 2014 itibariyle hizmetlerine son verecek.

Yahoo'nun gençleşme hamleleri arasında yer alan Xobni satın alımında , masaya konan bedelin 60 milyon doların üzerinde olduğu iddia ediliyor.

http://blog.xobni.com/post/54534193175/oohay Yorum Yaz
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