Yahoo, Internet Explorer 10'daki ''Do not track'' ayarını tanımayacağını açıkladı

Microsoft, Windows 8'de yer alacak olan Internet Explorer 10 ile birlikte ''Do not track'' özelliğini varsayılan ayar olarak sunacağını açıklamıştı. Açıklamayla birlikte içerik sağlayıcıları varsayılan ayar seçeneğinin kullanıcılara bırakılması gerektiğini belirtmişti.





Internet Explorer 10'un yayınlanmasının ardından içerik sağlayıcıları tarafında ''Do not track'' özelliğinin varsayılan ayar olarak sunulmasına gösterilen tepki eyleme dönüştü. İçerik sağlayıcılarından Yahoo ''Do not track'' ayarını tanımayacağını açıkladı. Bu karara gerekçe olarak ise standartların tam anlamıyla oluşturulmaması gösterilirken, varsayılan olarak sunulan bu ayarın kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Kullanıcıların güvenliğini korumak amacıyla sunulan ''Do not track'' özelliğini temelde desteklediğini belirten Yahoo, kamuoyunun halen özelliğe ilişkin bilgisiz olduğunu dile getirdi.





Microsoft'un bu hamlesine karşılık gösterdiği tepkiyi eyleme dönüştüren tek şirket Yahoo değil. Apache'nin kurucularından Roy Fielding de, Microsoft’un attığı bu adıma karşı internet sitelerinin %60'ının arkasındaki açık kaynak yazılım sunucusuna yama yazarak sitelerin ''Do not track'' özelliğini tanımasını engellemiş durumda.





Bu eylemler gerçekleştirilirken söz konusu özellikten çok kullanıcıların bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekildiği görülürken, Microsoft'un içerik sağlayıcılarının bu eylemlerini dikkate alıp almayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.ypolicyblog.com/policyblog/2012/10/26/dnt/