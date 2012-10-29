Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yahoo, Internet Explorer 10'daki ''Do not track'' ayarını tanımayacağını açıkladı

6 yıl
2,1b
1
10
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, Windows 8'de yer alacak olan Internet Explorer 10 ile birlikte ''Do not track'' özelliğini varsayılan ayar olarak sunacağını açıklamıştı. Açıklamayla birlikte içerik sağlayıcıları varsayılan ayar seçeneğinin kullanıcılara bırakılması gerektiğini belirtmişti.

Internet Explorer 10'un yayınlanmasının ardından içerik sağlayıcıları tarafında ''Do not track'' özelliğinin varsayılan ayar olarak sunulmasına gösterilen tepki eyleme dönüştü. İçerik sağlayıcılarından Yahoo ''Do not track'' ayarını tanımayacağını açıkladı. Bu karara gerekçe olarak ise standartların tam anlamıyla oluşturulmaması gösterilirken, varsayılan olarak sunulan bu ayarın kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Kullanıcıların güvenliğini korumak amacıyla sunulan ''Do not track'' özelliğini temelde desteklediğini belirten Yahoo, kamuoyunun halen özelliğe ilişkin bilgisiz olduğunu dile getirdi.

Microsoft'un bu hamlesine karşılık gösterdiği tepkiyi eyleme dönüştüren tek şirket Yahoo değil. Apache'nin kurucularından Roy Fielding de, Microsoft’un attığı bu adıma karşı internet sitelerinin %60'ının arkasındaki açık kaynak yazılım sunucusuna yama yazarak sitelerin ''Do not track'' özelliğini tanımasını engellemiş durumda.

Bu eylemler gerçekleştirilirken söz konusu özellikten çok kullanıcıların bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekildiği görülürken, Microsoft'un içerik sağlayıcılarının bu eylemlerini dikkate alıp almayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.ypolicyblog.com/policyblog/2012/10/26/dnt/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sertacarslan 6 yıl en beğenilen
Haberi okuyan da zannedecek ki DNT kötü birşey ve Microsoft'un bu kötü niyetine karşı itirazlar çığ gibi büyüyor ve eyleme dönüşüyor.
DNT kullanıcı mahremiyetini ve güvenliğini koruyan bir özelliktir, Microsoft'un bunu default olarak açık hale getirmesi de kullanıcıların çıkarlarını koruyacak bir uygulama.
Haberin yanlış yorumlanmasının önüne geçilmesi adına haberde DNT ile ilgili kısa bir bilgi de verilmeliydi.
Haberi okuyan da zannedecek ki DNT kötü birşey ve Microsoft'un bu kötü niyetine karşı itirazlar çığ gibi büyüyor ve eyleme dönüşüyor.DNT kullanıcı mahremiy...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Farwynd 6 yıl
cagataykoroglu

Pyloge
sertacarslanHaberi okuyan da zannedecek ki DNT kötü birşey ve Microsoftun bu kötü niyetine karşı itirazlar çığ gibi büyüyor ve eyleme dönüşüyor.DNT kullanıcı mahremiyetini ve güvenliğini koruyan bir özelliktir, Microsoftun bunu default olarak açık hale getirmesi de kullanıcıların çıkarlarını koruyacak bir uygulama.Haberin yanlış yorumlanmasının önüne geçilmesi adına haberde DNT ile ilgili kısa bir bilgi de verilmeliydi.
Do Not Track özelliği belli açılardan kullanıyıcıyı koruyacaktır evet fakat neden? Firmaların bize daha doğru reklam göstermeleri için, kendi web sitelerinin analizlerini yapabilmeleri, sosyal ağlarda bütünlük için için takip ediliyoruz.DNT bizi devletlerin saçma müdahalelerine karşı korumayacak. Gün geldiğinde porno sitesine girdiğimiz için ceza yiyeceğiz. DNTnin bize faydası nolacak? Hiç bir şey. Sadece Google, reklamcılık pastasında en büyük dilime sahip olduğu için onu yaralayacak.Yoksa kullanıcıya hiç bir yararı yok.
Bilgilerimizi satıp köşeyi dönüyorlar. daha geçen hafta 1,2 milyon facebook kullanıcı bilgisi 5 dolara satılmadı mı? Bize ne reklamlardan, istatistiklerden? Senin de bu işten bir çıkarın olduğu gayet açık.


Benim bu işten ne çıkarım olabilir ki. Bahsettiğin olay tamamiyle kullanıcıların bilgisayara başlangıç seviyesinde davranmalarından dolayı gerçekleşti.
Haydi yüzünüze vurayım mı?
-Facebook'ta aylardır olan bir ayar yüzünden gerçekleşti bu olay. Eminim sen dahil neredeyse bütün kullanıcıların bu ayardan haberi yoktur.
"İnsanlar kullandıkları uygulamalarla senin bilgilerini nasıl paylaşır" ayarın adı bu. Açıklamasıda gayet AÇIKLAYICI "Bilgilerini görebilen Facebook kullanıcıları, bu bilgileri kullandıkları uygulamalara taşıyabilir. İnsanların taşıyabilecekleri bilgilerinin kategorilerini kontrol etmek için aşağıdaki ayarları kullan.".Yani bu ayardaki tikleri düzenlemezsen sen bir uygulamaya bilgilerini vermesen dahil bilgilerini görebilen bir arkadaşın bir uygulamaya izin verdiği zaman uygulama sahibi senin bilgilerini görebiliyor!
-Kullanmadığın uygulamaları siliyormusun? Tabiiki de hayır! Halbuki çok basit bir ayardan buna ulaşabiliyorsun. Dur ben sana söyleyeyim "Kullandığın uygulamalar".

Haa şimdi ayar verme sırası bir başkasına geldi.


LORDTEK

Pyloge
sertacarslanHaberi okuyan da zannedecek ki DNT kötü birşey ve Microsoftun bu kötü niyetine karşı itirazlar çığ gibi büyüyor ve eyleme dönüşüyor.DNT kullanıcı mahremiyetini ve güvenliğini koruyan bir özelliktir, Microsoftun bunu default olarak açık hale getirmesi de kullanıcıların çıkarlarını koruyacak bir uygulama.Haberin yanlış yorumlanmasının önüne geçilmesi adına haberde DNT ile ilgili kısa bir bilgi de verilmeliydi.
Do Not Track özelliği belli açılardan kullanıyıcıyı koruyacaktır evet fakat neden? Firmaların bize daha doğru reklam göstermeleri için, kendi web sitelerinin analizlerini yapabilmeleri, sosyal ağlarda bütünlük için için takip ediliyoruz.DNT bizi devletlerin saçma müdahalelerine karşı korumayacak. Gün geldiğinde porno sitesine girdiğimiz için ceza yiyeceğiz. DNTnin bize faydası nolacak? Hiç bir şey. Sadece Google, reklamcılık pastasında en büyük dilime sahip olduğu için onu yaralayacak.Yoksa kullanıcıya hiç bir yararı yok.
Ne kadar da saf bir bakış açısı... Gidin kendinizi DNT ayarını kapatarak ifşa edin veya kendi deyiminizle genel deneyimlerin anlaşılmasına katkı sağlayın. Bırakın da biz böyle gizli halimizi koruyalım, en azından korumaya çalışalım...


Hmm. Çk saf bakıyorum haklsn :(((
İnternette Facebook'u, Twitter'ı olan bir insanın asla gizliliği olmaz, olmayacaktır! Veya senin gibi aynı nickle bir kaç foruma, siteye üye olanların da olmayacaktır.
Ha gizlilikten bahsederken eğer sensen bu kadar basit bir açık bıraktığına inanamıyorum. Eğer doğruysa adının Ö ile başladığını biliyorum, tabii bu.... ile başlayan emailinide.
Beni takip eden edebilir, Facebook yeni bir site değil ki zaten takip ediyorlardı. DNT hakkında gerçek bu:
sosyalmedya.co/...

Ha illa tepki göstericekseniz TTNet'in Phorm sistemine tepki gösterin. Esas fişleyen bu.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LORDTEK 6 yıl
Pyloge
sertacarslanHaberi okuyan da zannedecek ki DNT kötü birşey ve Microsoftun bu kötü niyetine karşı itirazlar çığ gibi büyüyor ve eyleme dönüşüyor.DNT kullanıcı mahremiyetini ve güvenliğini koruyan bir özelliktir, Microsoftun bunu default olarak açık hale getirmesi de kullanıcıların çıkarlarını koruyacak bir uygulama.Haberin yanlış yorumlanmasının önüne geçilmesi adına haberde DNT ile ilgili kısa bir bilgi de verilmeliydi.
Do Not Track özelliği belli açılardan kullanıyıcıyı koruyacaktır evet fakat neden? Firmaların bize daha doğru reklam göstermeleri için, kendi web sitelerinin analizlerini yapabilmeleri, sosyal ağlarda bütünlük için için takip ediliyoruz.DNT bizi devletlerin saçma müdahalelerine karşı korumayacak. Gün geldiğinde porno sitesine girdiğimiz için ceza yiyeceğiz. DNTnin bize faydası nolacak? Hiç bir şey. Sadece Google, reklamcılık pastasında en büyük dilime sahip olduğu için onu yaralayacak.Yoksa kullanıcıya hiç bir yararı yok.

Ne kadar da saf bir bakış açısı... Gidin kendinizi DNT ayarını kapatarak ifşa edin veya kendi deyiminizle genel deneyimlerin anlaşılmasına katkı sağlayın. Bırakın da biz böyle gizli halimizi koruyalım, en azından korumaya çalışalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 6 yıl
Yahu do not track nedir, biri açıklasın ?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 6 yıl
Dnt felaketin bizzat kendisidir mic dışında hiç bir kurum kuruluş izlemesin diye yapılıyor Bing için kendi için okadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drdbre 6 yıl
cagataykoroglu
Pyloge
sertacarslanHaberi okuyan da zannedecek ki DNT kötü birşey ve Microsoftun bu kötü niyetine karşı itirazlar çığ gibi büyüyor ve eyleme dönüşüyor.DNT kullanıcı mahremiyetini ve güvenliğini koruyan bir özelliktir, Microsoftun bunu default olarak açık hale getirmesi de kullanıcıların çıkarlarını koruyacak bir uygulama.Haberin yanlış yorumlanmasının önüne geçilmesi adına haberde DNT ile ilgili kısa bir bilgi de verilmeliydi.
Do Not Track özelliği belli açılardan kullanıyıcıyı koruyacaktır evet fakat neden? Firmaların bize daha doğru reklam göstermeleri için, kendi web sitelerinin analizlerini yapabilmeleri, sosyal ağlarda bütünlük için için takip ediliyoruz.DNT bizi devletlerin saçma müdahalelerine karşı korumayacak. Gün geldiğinde porno sitesine girdiğimiz için ceza yiyeceğiz. DNTnin bize faydası nolacak? Hiç bir şey. Sadece Google, reklamcılık pastasında en büyük dilime sahip olduğu için onu yaralayacak.Yoksa kullanıcıya hiç bir yararı yok.
Bilgilerimizi satıp köşeyi dönüyorlar. daha geçen hafta 1,2 milyon facebook kullanıcı bilgisi 5 dolara satılmadı mı? Bize ne reklamlardan, istatistiklerden? Senin de bu işten bir çıkarın olduğu gayet açık.

Facebook kullanıcı bilgileri kullanıcıların hataları yüzünden 3. kişilerin eline geçti.
Tamam DNT iyi bir şey ama tercihi bence %100 kullanıcıya bırakılmalı.
Microsoft tamamen kendi çıkarlarına göre dikte ediyor DNT özelliğini. Yok microsoft öncelikli olarak kullanıcı güvenliğini düşünüyormuş vs. vs.
IE10 kapalı kaynak ve Microsoftun bizi izlemediğinin kanıtı da yok. Ya da Bing ile aramalar da DNT ile izlenip izlenmeyecek mi? O da belli değil.
Özet; Microsoft zorla bir şey uyguluyorsa bizim için değil kendi içindir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 6 yıl
kullanıcının kişisel güvenliğine saygı duymayan yahoo'yu da ben tanımayacağım. zaten gittikçe popularitesini kaybetmekte. yalnız google da aynı kafada. arka plana sessiz sedasız yerleşen googleupdate.exe'nin pek de masum bir yazılım olmadığı bilinen bir gerçek. bunlar yakışıksız hareketler. bir de "senin ne gizliliğin olacak takip edilsen ne olur" kafası yaşayanlar var ki asıl vahim tehlike takip edilmekten çok, takip edenleri yüreklendiren bu güruhun varlığı. takip edilmekten hoşlanan varsa do not track'ı deaktif eder. bu kadar basit. varsayılan olarak gelmesi kadar doğal bir şey yok. kullanıcısına saygı duyan her sitenin bunu anlayışla karşılaması gerekir. microsoft'u çok tutan biri değilim ancak fazlasıyla takdir ettim bu davranışı. son yıllarda yaptıkları ile saygımı yeniden kazanmaya başlamış bir firma. 2004 ten beri kesintisiz firefox kullanıcısıyım (daha öncesinde de opera). hatta her formattan sonra indirdiğim ilk yazılım mozilla firefox'tur. ancak internet explorer 10'a bir şans tanıyabilirim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
Pyloge
sertacarslanHaberi okuyan da zannedecek ki DNT kötü birşey ve Microsoftun bu kötü niyetine karşı itirazlar çığ gibi büyüyor ve eyleme dönüşüyor.DNT kullanıcı mahremiyetini ve güvenliğini koruyan bir özelliktir, Microsoftun bunu default olarak açık hale getirmesi de kullanıcıların çıkarlarını koruyacak bir uygulama.Haberin yanlış yorumlanmasının önüne geçilmesi adına haberde DNT ile ilgili kısa bir bilgi de verilmeliydi.
Do Not Track özelliği belli açılardan kullanıyıcıyı koruyacaktır evet fakat neden? Firmaların bize daha doğru reklam göstermeleri için, kendi web sitelerinin analizlerini yapabilmeleri, sosyal ağlarda bütünlük için için takip ediliyoruz.DNT bizi devletlerin saçma müdahalelerine karşı korumayacak. Gün geldiğinde porno sitesine girdiğimiz için ceza yiyeceğiz. DNTnin bize faydası nolacak? Hiç bir şey. Sadece Google, reklamcılık pastasında en büyük dilime sahip olduğu için onu yaralayacak.Yoksa kullanıcıya hiç bir yararı yok.

Bilgilerimizi satıp köşeyi dönüyorlar. daha geçen hafta 1,2 milyon facebook kullanıcı bilgisi 5 dolara satılmadı mı? Bize ne reklamlardan, istatistiklerden? Senin de bu işten bir çıkarın olduğu gayet açık.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 6 yıl
sertacarslan
Haberi okuyan da zannedecek ki DNT kötü birşey ve Microsoftun bu kötü niyetine karşı itirazlar çığ gibi büyüyor ve eyleme dönüşüyor.DNT kullanıcı mahremiyetini ve güvenliğini koruyan bir özelliktir, Microsoftun bunu default olarak açık hale getirmesi de kullanıcıların çıkarlarını koruyacak bir uygulama.Haberin yanlış yorumlanmasının önüne geçilmesi adına haberde DNT ile ilgili kısa bir bilgi de verilmeliydi.

Do Not Track özelliği belli açılardan kullanıyıcıyı koruyacaktır evet fakat neden?
Firmaların bize daha doğru reklam göstermeleri için, kendi web sitelerinin analizlerini yapabilmeleri, sosyal ağlarda bütünlük için için "takip ediliyoruz".
DNT bizi devletlerin saçma müdahalelerine karşı korumayacak. Gün geldiğinde porno sitesine girdiğimiz için ceza yiyeceğiz.
DNT'nin bize faydası nolacak? Hiç bir şey. Sadece Google, reklamcılık pastasında en büyük dilime sahip olduğu için onu yaralayacak.
Yoksa kullanıcıya hiç bir yararı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 6 yıl en beğenilen
Haberi okuyan da zannedecek ki DNT kötü birşey ve Microsoft'un bu kötü niyetine karşı itirazlar çığ gibi büyüyor ve eyleme dönüşüyor.
DNT kullanıcı mahremiyetini ve güvenliğini koruyan bir özelliktir, Microsoft'un bunu default olarak açık hale getirmesi de kullanıcıların çıkarlarını koruyacak bir uygulama.
Haberin yanlış yorumlanmasının önüne geçilmesi adına haberde DNT ile ilgili kısa bir bilgi de verilmeliydi.
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adam Lallana 6 yıl sertacarslan
sertacarslan
Haberi okuyan da zannedecek ki DNT kötü birşey ve Microsoft'un bu kötü niyetine karşı itirazlar çığ gibi büyüyor ve eyleme dönüşüyor.
DNT kullanıcı mahremiyetini ve güvenliğini koruyan bir özelliktir, Microsoft'un bunu default olarak açık hale getirmesi de kullanıcıların çıkarlarını koruyacak bir uygulama.
Haberin yanlış yorumlanmasının önüne geçilmesi adına haberde DNT ile ilgili kısa bir bilgi de verilmeliydi.

+1
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2095 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, microsoft ve Yahoo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Apple iPad Mini Tanıtım Videosu Türkçe Altyazılı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim