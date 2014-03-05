Yahoo, kendi servislerine Google ve Facebook hesapları üzerinden girilmesini engelleyecek

Marissa Mayer'in başa geçmesiyle köklü değişikler geçiren Yahoo, Reuters'ın haberine göre kısa zaman içerisinde kendi servislerine Google ve Facebook hesapları üzerinden girilmesini engelleyecek.





İlk olarak fantezi basketbol ligi servisi, daha sonra ise örneğin Flickr gibi popüler diğer bütün servislerde de kaldırılacağı belirtilen Google ile Facebook temelli giriş sistemi, bunun yerine herkesin Yahoo hesabı kullanmasıyla devam edecek ve Yahoo'ya göre bu şekilde en iyi kişiselleştirilmiş deneyim elde edilmiş olacak.





Yahoo'nun uzun zamandır sunulan Google ile Facebook temelli giriş sistemini değiştirmesinin altında, firma tarafından tam olarak açıklanmamış olsa da söylendiği kadarıyla servislerine duyduğu güven yatıyor.





http://mobile.theverge.com/2014/3/4/5472186/yahoo-will-block-google-and-facebook-accounts-from-accessing-its