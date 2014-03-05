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Yahoo, kendi servislerine Google ve Facebook hesapları üzerinden girilmesini engelleyecek

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo, kendi servislerine Google ve Facebook hesapları üzerinden girilmesini engelleyecek
Marissa Mayer'in başa geçmesiyle köklü değişikler geçiren Yahoo, Reuters'ın haberine göre kısa zaman içerisinde kendi servislerine Google ve Facebook hesapları üzerinden girilmesini engelleyecek.

İlk olarak fantezi basketbol ligi servisi, daha sonra ise örneğin Flickr gibi popüler diğer bütün servislerde de kaldırılacağı belirtilen Google ile Facebook temelli giriş sistemi, bunun yerine herkesin Yahoo hesabı kullanmasıyla devam edecek ve Yahoo'ya göre bu şekilde en iyi kişiselleştirilmiş deneyim elde edilmiş olacak.

Yahoo'nun uzun zamandır sunulan Google ile Facebook temelli giriş sistemini değiştirmesinin altında, firma tarafından tam olarak açıklanmamış olsa da söylendiği kadarıyla servislerine duyduğu güven yatıyor.


http://mobile.theverge.com/2014/3/4/5472186/yahoo-will-block-google-and-facebook-accounts-from-accessing-its Yorum Yaz
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carter 5 yıl
Google'ın uyguladığı taktiği bunlar da uygulamaya başlamış. Tutar mı bilinmez, tutmazsa bacağına sıkmış olur.
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arel.gr 5 yıl
kapidan,bacadan lacka durum istemeyenlere bi tercih.
ciddiyet,onlem,guvenlik iyidir.
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kpln04 5 yıl
artık bir yere üye olmak işkence direk bağla facebook yada google hesabını ohh miss
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Virinom 5 yıl
Büyük cesaret örneği
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Parallel Killer 5 yıl
tam bir intihar olur, google microsoft apple bile birbirlerine karşı bunu yapmaya çekinirken sana ne oluyor yahoo!
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logitech_5 5 yıl
Isler zorlastirmaktan baska birsey degil. Yahoo eskisi kadar populer degil kimse ugrasmak istemez boyle seylerle.
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