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Yahoo, mevcut uygulamalarının yüzde 80'ine son verecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yahoo, mevcut uygulamalarının yüzde 80'ine son verecek



Yeni CEO'su Marissa Mayer ile yeniden yapılanma sürecine giren ve küçük de olsa yükseliş yaşamaya başlayan Yahoo, mobil alana daha çok özen göstereceğini açıklamıştı. Yeni uygulamalardan ziyade hepsi-bir-arada konsepti ile küçülmeyi planlayan firma pek çok uygulamasını sonlandıracağını açıkladı.

Goldman Sachs Technology and Internet konferansında konunşan Marissa Mayer, Yahoo tarafından geliştirilen 60-70 arasında uygulamaların mevcut olduğunu ve bunların yüzde 80'ini sonlandırarak 12 veya 15 tane çekirdek uygulama elde etmeyi planladıklarını aktardı. Böylece daha az sayıda ancak daha iyi yönetilebilen bir uygulama portföyü ortaya çıkacak. Flickr, Yahoo, Yahoo messenger, Yahoo Axis, Yahoo Fantasy Football gibi onlarca uygulama hali hazırda Yahoo'nun elinden çıkan uygulamalar arasında yer alıyor.

Bunun yanında firma bugün Alike adlı bir geliştirici girişimi de satın aldığını duyurdu. Girişim Alike Nearby adında lokasyon tabanlı teklif çözümleri sunan bir uygulamaya sahipti. Ekip Yahoo Mobile kadrosuna katılırken, Alike Nearby uygulaması da yayın hayatına son verdi.

http://readwrite.com/2013/02/12/yahoo-acquires-alike-location-startup-plans-to-cull-its-apps Yorum Yaz
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