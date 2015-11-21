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Yahoo, reklam engelleyici yazılım kullananlara karşı önlem almaya başladı

Uzun bir zamandır tartışılan reklam engelleyicilere bu kez Yahoo tepki gösterdi. Birçok servisi bulunan internet devi bu servislere erişecek kullanıcılarının reklam engelleyicileri kapatmasını istiyor
3 yıl
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24
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Yahoo, reklam engelleyici yazılım kullananlara karşı önlem almaya başladı
 
Son yıllarda reklam engelleyici yazılımların kullanımı hızla artarken bu duruma en büyük tepki de reklam ağına sahip teknoloji şirketleri ve bu ağdan para kazanan sayfalardan geldi. Tepkiler ise genellikle bu durumun etik yönünü tartışırken çoğu zaman önemli yaptırımlar uygulanmadı. Yahoo ise sert bir tepkiyle bu geleneği değiştirmeye hazırlanıyor.
Bu tarz bir yazılım kullanan ve Yahoo Mail servisine erişmek isteyen kullanıcılar tarayıcı sayfasında "Yahoo mailine erişmene izin veremiyoruz, lütfen reklam engelleyici yazılımı kaldırarak Yahoo mail'i kullanmaya devam et" minvalinde bir mesaj ile karşılaşıyorlar. Kullanıcılar bu önlemi dikkate almadıkları sürece de mail adreslerine erişemiyorlar.
Yahoo, reklam engelleyici yazılım kullananlara karşı önlem almaya başladı
 
Ülkemizde de daha önceleri küçük ölçekli web sayfaları benzer şekilde önlem alıyordu ancak son zamanlarda orta-büyük ölçekli bazı web sitelerinde de benzer bir yaptırımın uygulandığını görüyoruz. Son verilere göre ise dünya üzerinde yaklaşık 200 Milyon aktif kullanıcı bu tarz yazılımlar ile reklamları engelliyor. Apple'ın da iOS 9 ile benzer bir filtreleme seçeneğini mobil Safari tarayıcısında sunmaya başlayarak konuya farklı bir yaklaşım getirdiğini hatırlatalım. Bu tarz hamleleri bir arada değerlendirdiğimizde ise konunun teknoloji camiasında büyük bir ikilem yarattığını söyleyebiliriz. Sizler bu ikilemde hangi tarafı destekliyorsunuz? Hizmetlerin para kazanması ve devam edebilmesi için reklam engelleyici yazılımlar ortadan kalkmalı mı? Yoksa kullanıcılar rahatsız oldukları reklamları engelleyebilmeli mi?

http://consumerist.com/2015/11/20/use-adblock-and-yahoo-may-block-you-from-reading-your-e-mail/ Yorum Yaz
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Paul Klee 3 yıl en beğenilen
****er kullanmasak donanımhabere reklamlardan giremeyiz. Pcde nerdeyse 200e yakın engelleme yapıyor dh nasıl bir reklam alıyorsa artık her boşluğa reklamı çakmışsınız
****er kullanmasak donanımhabere reklamlardan giremeyiz. Pcde nerdeyse 200e yakın engelleme yapıyor dh nasıl bir reklam alıyorsa artık her boşluğa reklamı çakm...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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metinolmetin 3 yıl
Bu reklamlar yüzünden TV izlemeyi zaten bıraktık, internet olayına gelince ücretini ödeyip kotalı kotasız bağlantılara internete bağlanacağız, ücretini ödediğim internet bağlantısı üzerinden reklam seyredeceğim, para ile reklam seyredeceğim, yok böyle bir dünya. Reklam banner'ları AKN' mi, kotamı sömürecek, bağlantı hızımı düşürecek aman Donanım Haber zarar etmesin diyeceğiz öylemi? Bence sizin daha farklı para kazanma modelleri geliştirmenizin zamanı geldi de geçiyor bile. Yorumu biraz daha derinleştirecek olursam genel ağlâk kurallarını zorlamaya başlayacağım için bu kadar yorumun kâfi geleceği kanısındayım.
Bu reklamlar yüzünden TV izlemeyi zaten bıraktık, internet olayına gelince ücretini ödeyip kotalı kotasız bağlantılara internete bağlanacağız, ücretini ödediğim...
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Yanıtla +9
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Altaylılar 3 yıl
Şahsen reklam görmek istemiyorum firmalar batarsa batsın nabalım yani.
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DH Misafiri 3 yıl
yahoo bile karşı çıkıyor google amca durdur şu adblocku ya millet para kazanmak için yazıalr yazıyoı vdoelar çekiyosa eemğğinin karşılığını almalı sdece popup reklamlara karşı önlemler alınmalı reklam ücretleride arttırılmalı ki kullanıcı bir tıkından daha fazla kazanılsın ve site sahipleri popup reklamlara yönelmesin ;)
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yahoo nun gerçekten iflas etmesini canı gönülden istiyenlerdenim
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lido 3 yıl
South parkın güncel 19. Sezonunun son bölümünün konusu aklıma geldi yine güldüm :D
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Virinom 3 yıl
Kendileri kaybeder.
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EfeYakupKarahanlı 3 yıl
Aman çok üzüldük.
Canı isterse. Biz de gmail kullanırız.
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alemburda34 3 yıl
Wifi kullanirken engellemesin ama mobil datada gercekten ek data tuketmesi kabul edilemez.
1 Yanıt Yanıtla +4
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metinolmetin 3 yıl alemburda34
Reklamları bloklamazsan
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Reklamları bloklarsan
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bukadar basit.
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KillForYou! 3 yıl
Kimse reklam engelleyicilerden vazgeçmeyecektir ama pekâlâ Yahoo'dan vazgeçilebilir. Pop3 desteği için bile ekstra ücret talep eden bir firma. Çok da ciddiye alınacak bir hali kalmadı.
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erhanercan 3 yıl
Reklamların canları cehenneme şerefsiz herifler. Siz kim oluyorsunuz da zorla gözümüze reklam sokmaya çalışıyorsunuz be.
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alito 3 yıl
Taverna tabelası gibi reklam görmekten gına geldi artık. Ne yaparlarsa yapsınlar, orası olmazsa başka yere gider kullanıcı. Kendilerini bulunmaz hint kumaşı sanmasınlar.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
beter olsunlar
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metinolmetin 3 yıl EnemyDestroyeD
Farketmez, reklam filtre dosyası içine ekledinizmi görünen reklamlara görünmezlik iksiri içirmiş oluyorsunuz.
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