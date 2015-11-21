Yahoo, reklam engelleyici yazılım kullananlara karşı önlem almaya başladı

Son yıllarda reklam engelleyici yazılımların kullanımı hızla artarken bu duruma en büyük tepki de reklam ağına sahip teknoloji şirketleri ve bu ağdan para kazanan sayfalardan geldi. Tepkiler ise genellikle bu durumun etik yönünü tartışırken çoğu zaman önemli yaptırımlar uygulanmadı. Yahoo ise sert bir tepkiyle bu geleneği değiştirmeye hazırlanıyor.

Bu tarz bir yazılım kullanan ve Yahoo Mail servisine erişmek isteyen kullanıcılar tarayıcı sayfasında "Yahoo mailine erişmene izin veremiyoruz, lütfen reklam engelleyici yazılımı kaldırarak Yahoo mail'i kullanmaya devam et" minvalinde bir mesaj ile karşılaşıyorlar. Kullanıcılar bu önlemi dikkate almadıkları sürece de mail adreslerine erişemiyorlar.

Ülkemizde de daha önceleri küçük ölçekli web sayfaları benzer şekilde önlem alıyordu ancak son zamanlarda orta-büyük ölçekli bazı web sitelerinde de benzer bir yaptırımın uygulandığını görüyoruz. Son verilere göre ise dünya üzerinde yaklaşık 200 Milyon aktif kullanıcı bu tarz yazılımlar ile reklamları engelliyor. Apple'ın da iOS 9 ile benzer bir filtreleme seçeneğini mobil Safari tarayıcısında sunmaya başlayarak konuya farklı bir yaklaşım getirdiğini hatırlatalım. Bu tarz hamleleri bir arada değerlendirdiğimizde ise konunun teknoloji camiasında büyük bir ikilem yarattığını söyleyebiliriz. Sizler bu ikilemde hangi tarafı destekliyorsunuz? Hizmetlerin para kazanması ve devam edebilmesi için reklam engelleyici yazılımlar ortadan kalkmalı mı? Yoksa kullanıcılar rahatsız oldukları reklamları engelleyebilmeli mi?

http://consumerist.com/2015/11/20/use-adblock-and-yahoo-may-block-you-from-reading-your-e-mail/