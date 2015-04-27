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Yahoo'nun yeni teknolojisiyle biyometrik kimlik doğrulama bütün dokunmatik ekranlı telefonlara geliyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo'nun yeni teknolojisiyle biyometrik kimlik doğrulama bütün dokunmatik ekranlı telefonlara geliyor
 
Biyometrik tanımlama / giriş sistemleri akıllı telefonlar için yeni bir teknoloji olmasa da sadece üst düzey modeller içerisinde aktif olarak yer alıyor. Bu noktada Yahoo araştırmacıları tarafından geliştirilen Bodyprint isimli yeni bir teknoloji, süreci bütün dokunmatik ekranlı akıllı telefonlara genişletmeyi hedefliyor.
Akıllı telefonların dokunmatik ekranlarını etkili bir görüntüleme sensörü haline getiren Yahoo'nun Bodyprint teknolojisi, mevcut modellerden (Örneğin parmak izi okuyabilen iPhone ya da Samsung modelleri) farklı olarak işitme organımız kulağı dahi algılama sürecine sokabiliyor. Ayrıca avuç içi, komple parmak ve el üstü gibi noktaları da direkt olarak ekranlar üzerinden tanımlayabilen sistem, bu sayede farklı parolalar yerine çok daha güvenli biyometrik unsuları kullanıyor.
Farklı içerikleri kilitlemek için de kullanılabilen Bodyprint teknolojisi, Yahoo tarafından belirtildiği kadarıyla şimdilik araştırma / geliştirme aşamasında bulunuyor. 12 kişi üzerinde yapılan testlerde vücut bölümlerini %99.98 doğruluk oranıyla algılayabilen sistem, yaygınlaşması halinde güvenlik harici birçok yaratıcı noktada da kullanılabilecek etkili bir alternatif oluşturuyor. Teknoloji hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/yahoo-researchers-turn-phone-touchscreens-into-biometric-sensors-27380877/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dehala 4 yıl
Kardeş tam olarak ne işe yarıyor şimdi bu anlamadım pek bişey?
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NeroWin 4 yıl
Güzel bir teknoloji ancak bu sistemin hızlı olması ve istikrarlı bir şekilde çalışması lazım. Yani donanım güzel yazılımlar mükemmel olabilir. Ama güzel bir yazılımla.
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Public_Enemy 4 yıl
böyle şeyleri duymak bile tüylerimi diken diken ediyor!!
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interwap 4 yıl
Uzmanlar çalan telefonu cevaplamadan kulağa Götürmeyin diyor. bunlar cevaplamak için kulağa görütüyor.
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Virinom 4 yıl
playstyle
parmak izinize kadar fişleneceksiniz daha bunun nesine seviniyorsunuz mal gibi !?

Hocam fişlesinler ya neden rahatsız olayım ki. Diyelim ki senin bütün parmak izini onu bunu neyin varsa biliyorlar sana ne zararı olacak ? Bırakın bilsinler. Sen hayatını kolaylaştırdığına bak.
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Public_Enemy 4 yıl Virinom
Virinom

playstyle

parmak izinize kadar fişleneceksiniz daha bunun nesine seviniyorsunuz mal gibi !?


Hocam fişlesinler ya neden rahatsız olayım ki. Diyelim ki senin bütün parmak izini onu bunu neyin varsa biliyorlar sana ne zararı olacak ? Bırakın bilsinler. Sen hayatını kolaylaştırdığına bak.

yarın çip takalım dediklerinde de böyle dersin. Zaten taa 10 sene once okuduğum bir yazıda, insanlara zorla çip takmayacaklar, kendileri isteyecek hatta para ödeyecek diyordu.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
parmak izinize kadar fişleneceksiniz
daha bunun nesine seviniyorsunuz
mal gibi !?
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Elsa 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
parmak izinize kadar fişleneceksiniz
daha bunun nesine seviniyorsunuz
mal gibi !?

Hastaneler alıyor zaten ayrıca ben suçlu değilim ki alsalar ne olacak
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Uçan Gergedan 4 yıl
Maekette görüyordum hep uygulamasını demek adamlarında bi bildiği varmış (biz dokunmatik ekrana parmak izi uygulaması yapalım nasıl olsa birgün dokunmatik ekranlar parmak izi okur dediler galiba)
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balcis 4 yıl
çok iyi olabilir kanaatindeyim, tek ihtiyacı olan şey dokunmatik ekran. ama her zaman şüpheyle yaklaşmak lazım, okuma hızı nedir, doğruluğu nedir (%99,98 dense de)?
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