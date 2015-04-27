Yahoo'nun yeni teknolojisiyle biyometrik kimlik doğrulama bütün dokunmatik ekranlı telefonlara geliyor

Biyometrik tanımlama / giriş sistemleri akıllı telefonlar için yeni bir teknoloji olmasa da sadece üst düzey modeller içerisinde aktif olarak yer alıyor. Bu noktada Yahoo araştırmacıları tarafından geliştirilen Bodyprint isimli yeni bir teknoloji, süreci bütün dokunmatik ekranlı akıllı telefonlara genişletmeyi hedefliyor.

Akıllı telefonların dokunmatik ekranlarını etkili bir görüntüleme sensörü haline getiren Yahoo'nun Bodyprint teknolojisi, mevcut modellerden (Örneğin parmak izi okuyabilen iPhone ya da Samsung modelleri) farklı olarak işitme organımız kulağı dahi algılama sürecine sokabiliyor. Ayrıca avuç içi, komple parmak ve el üstü gibi noktaları da direkt olarak ekranlar üzerinden tanımlayabilen sistem, bu sayede farklı parolalar yerine çok daha güvenli biyometrik unsuları kullanıyor.

Farklı içerikleri kilitlemek için de kullanılabilen Bodyprint teknolojisi, Yahoo tarafından belirtildiği kadarıyla şimdilik araştırma / geliştirme aşamasında bulunuyor. 12 kişi üzerinde yapılan testlerde vücut bölümlerini %99.98 doğruluk oranıyla algılayabilen sistem, yaygınlaşması halinde güvenlik harici birçok yaratıcı noktada da kullanılabilecek etkili bir alternatif oluşturuyor. Teknoloji hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/yahoo-researchers-turn-phone-touchscreens-into-biometric-sensors-27380877/