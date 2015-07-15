Yakınlık tabanlı Wi-Fi Aware standardı kullanıma sunuluyor

Yıllarca WiFi yongaları ile sadece uyumlu ağ ekipmanlarına bağlanarak internete çıkışımızı sağlamıştık. Uçtan uca dosya paylaşımları ise Bluetooth standardına bırakılmıştı. Ancak WiFi Direct ile cihazlar arasında yüksek hızda doğrudan dosya paylaşımı başlayınca WiFi altyapısının büyük bir potansiyele sahip olduğu anlaşılmıştı. Şimdi o potansiyel biraz daha ortaya çıkıyor.





Son dönemin popüler trendi yakındaki cihaz ve servislerin tanınması artık WiFi yongaları ile de mümkün olacak. WiFi Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yakındaki cihaz ve servislerin iletişimine imkan tanıyacak Wi-Fi Aware standardı kullanıma sunuluyor.





Standardı taşıyan WiFi yongaları nabız atımına benzeyen aralıklı bir sinyal yayımı ile sürekli çevresini tarayacak ve uyumlu servisleri bulmaya çalışacak. Bir servis bulduğunda ise tam kapasiteye geçerek kullanıcısını uyaracak. Tarama sürecinde enerji tüketiminin en asgari seviyede olacağı belirtiliyor.





Noktadan noktaya iletişim esasına dayanan Wi-Fi Aware ile içerik paylaşacak, oyun oynayacak veya konum bilgilerine ulaşabilecek. Yakındaki ürün ve servisler için ise uyarılar alabilecek. Ayrıca uyumlu uygulamalar da bu standardı kullanarak yakındaki servislere bağlanacak ve temel anlamda veri değişimi yapabilecek. Kullanıcılar gizlilik ayarlarını kendisi belirleyebilecek.





Bir cihazın örneğin bir mağazaya girdiğinde yakınlık sensörleri tarafından algılanalarak çeşitli promosyon veya reklam fırsatlarının gönderilmesi gibi işlemler pazarlama sektörünün geleceği açısından önem taşıyor. Ayrıca müzelerde ziyaretçilerin bilgilendirilmesi de bu kapsam dahilinde.





Daha önce Apple ve Qualcomm Bluetooth 4.0 üzerinden, Philips ise ışık kaynaklı Li-Fi üzerinden bu tür yakınlık algılama uygulamaları geliştirdiklerini duyurmuştu. Wi-Fi Aware standardının avantajı ise daha geniş bir mesafe ve daha büyük bir bantgenişliği sunabilmesi olacak.





Wi-Fi Aware programı kapsamında Broadcom BCM4358, Intel Dual Band Wireless-AC 7260, Marvell Avastar 88W8897 802.11ac Wi-Fi, Realtek RTL8812AE 2x2 a/b/g/n/ac MiniCard gibi yonga ve kartlar şimdiden sertifika almış durumda. Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi uygulamalar da yakın zamanda programa dahil olacaklar. Ancak ilk olarak akıllı telefonların bu programdan faydalanacağı belirtiliyor.

http://hexus.net/tech/news/network/84665-wi-fi-aware-helps-discover-nearby-devices-services/