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Yakınlık tabanlı Wi-Fi Aware standardı kullanıma sunuluyor

3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yakınlık tabanlı Wi-Fi Aware standardı kullanıma sunuluyor

Yıllarca WiFi yongaları ile sadece uyumlu ağ ekipmanlarına bağlanarak internete çıkışımızı sağlamıştık. Uçtan uca dosya paylaşımları ise Bluetooth standardına bırakılmıştı. Ancak WiFi Direct ile cihazlar arasında yüksek hızda doğrudan dosya paylaşımı başlayınca WiFi altyapısının büyük bir potansiyele sahip olduğu anlaşılmıştı. Şimdi o potansiyel biraz daha ortaya çıkıyor. 

Son dönemin popüler trendi yakındaki cihaz ve servislerin tanınması artık WiFi yongaları ile de mümkün olacak. WiFi Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yakındaki cihaz ve servislerin iletişimine imkan tanıyacak Wi-Fi Aware standardı kullanıma sunuluyor. 

Standardı taşıyan WiFi yongaları nabız atımına benzeyen aralıklı bir sinyal yayımı ile sürekli çevresini tarayacak ve uyumlu servisleri bulmaya çalışacak. Bir servis bulduğunda ise tam kapasiteye geçerek kullanıcısını uyaracak. Tarama sürecinde enerji tüketiminin en asgari seviyede olacağı belirtiliyor.

Noktadan noktaya iletişim esasına dayanan Wi-Fi Aware ile içerik paylaşacak, oyun oynayacak veya konum bilgilerine ulaşabilecek. Yakındaki ürün ve servisler için ise uyarılar alabilecek. Ayrıca uyumlu uygulamalar da bu standardı kullanarak yakındaki servislere bağlanacak ve temel anlamda veri değişimi yapabilecek. Kullanıcılar gizlilik ayarlarını kendisi belirleyebilecek. 

Bir cihazın örneğin bir mağazaya girdiğinde yakınlık sensörleri tarafından algılanalarak çeşitli promosyon veya reklam fırsatlarının gönderilmesi gibi işlemler pazarlama sektörünün geleceği açısından önem taşıyor. Ayrıca müzelerde ziyaretçilerin bilgilendirilmesi de bu kapsam dahilinde. 

Daha önce Apple ve Qualcomm Bluetooth 4.0 üzerinden, Philips ise ışık kaynaklı Li-Fi üzerinden bu tür yakınlık algılama uygulamaları geliştirdiklerini duyurmuştu. Wi-Fi Aware standardının avantajı ise daha geniş bir mesafe ve daha büyük bir bantgenişliği sunabilmesi olacak. 

Wi-Fi Aware programı kapsamında Broadcom BCM4358, Intel Dual Band Wireless-AC 7260, Marvell Avastar 88W8897 802.11ac Wi-Fi, Realtek RTL8812AE 2x2 a/b/g/n/ac MiniCard gibi yonga ve kartlar şimdiden sertifika almış durumda. Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi uygulamalar da yakın zamanda programa dahil olacaklar. Ancak ilk olarak akıllı telefonların bu programdan faydalanacağı belirtiliyor.  

http://hexus.net/tech/news/network/84665-wi-fi-aware-helps-discover-nearby-devices-services/ Yorum Yaz
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
wifiyi hayatımıza bu kadar sokmak bence çok tehlikeli , çünkü wifi alıcı ve vericilerinin yanında bir süre durunca insanda ciddi baş ağırısı ve halsizlik yapıyor. Ve bunun psikoloji ile ilgiside yok , heleki harici antenli modemlerin yanında durmak çok çok daha tehlikeli..
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Virinom 3 yıl Guest-BE73ABCD2
pcoyundelisi

wifiyi hayatımıza bu kadar sokmak bence çok tehlikeli , çünkü wifi alıcı ve vericilerinin yanında bir süre durunca insanda ciddi baş ağırısı ve halsizlik yapıyor. Ve bunun psikoloji ile ilgiside yok , heleki harici antenli modemlerin yanında durmak çok çok daha tehlikeli..

Hocam şahsen bu yorumunuza katılmıyorum. Öncelikle harici anten ile dahili anten arasında hiçbir fark yoktur sadece görsel açıdan anten plastik muhafazanın içerisinde yatay olarak yer almaktadır. Baş ağrısı konusu için çevremde baş ağrısına sebep olduğunu söyleyenler oldu fakat ben hiç yaşamadım sanıyorum bünye ile alakalı. Onun haricinde modemden yayılan elektromanyetik dalgaların insan vücuduna kanıtlanmış bir zararı bulunmamaktadır.
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balcis 3 yıl
bluetooth'u sadece kablosuz bağlanan cihazlarla sınırlayıp veri aktarımını tmamen üzerine alabilir. iyi bir şeyler çıkacak gibi duruyor.
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FightForBeer 3 yıl
Türkler için kısaca anlatıyorum : kızlara yürümenin yeni yolu.
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Umutcan 3 yıl FightForBeer
FightForBeer

Türkler için kısaca anlatıyorum : kızlara yürümenin yeni yolu.

6600 zamanında otobüs içinde bluetooth ile mesajlaşanlar vardı aklıma onu getirdin
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