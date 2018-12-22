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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Yamuk" iPad Pro'lar ile ilgili Apple donanım şefinden açıklama geldi

Birçok kullanıcının internetten sipariş ettiği iPad Pro'ların, kutudan tabiri caizse yamuk bir şekilde çıktığını sizlere duyurmuştuk. Konuyla ilgili Apple cephesinden açıklama geldi.
5 ay
22,7b
1
57
iPad
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz günlerde, internetten sipariş edilen birçok iPad Pro'nun, alüminyum kasasında hafif bir bükülme ve yamulmayla kutudan çıktığıyla ilgili bir haber yayınlamıştık. Kullanıcıların şikayetine kulak veren Apple'ın donanım şefi Dan Riccio konuyla ilgili açıklama yaptı.

Apple durumu normal karşılıyor

Apple'ın Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dan Riccio, iddia edilen müşteri e-postasına, en son iPad Pro'nun tasarım ve hassasiyet kalite standartlarını "karşıladığını veya aştığını" iddia ederek yanıt verdi. Yani Apple'a göre durum gayet normal.
Dan Riccio'nun konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde: "Yeni iPad Pro ile ilgili atıfta bulunduğunuz soruna göre, benzersiz tasarımı, Apple'ın tüm yüksek kaliteli tasarım ve hassas üretim standartlarını karşılar veya aşar. Dikkatlice tasarladık ve üretim sürecinin her parçası tam olarak ölçülüp kontrol ediliyor. iPad Pro düzlüğü için şu andaki spesifikasyonumuz önceki nesillere göre daha dar olan 400 mikrona kadardır. Bu 400 mikronluk sapma yarım milimetreden daha azdır (veya en fazla dört yapraktan daha az kağıt genişliği) ve bu durum, ürünün kullanım ömrü boyunca normal kullanım sırasında değişmez. Not: Bu küçük farklılıklar cihazın işlevini hiçbir şekilde etkilemez."

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Cute Hentai 5 ay en beğenilen
Kutudan çıkan ürünleri geçtim, Apple'ın sergilediği davranış yamukluğun önde gideni.
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32aslan 5 ay
Zamanında telefonu yanlış tutuyorsunuz demişlerdi, şu ios ve osx i başka firmalarada satsalarda kurtulsak şunların bu kendini beğenmişliğinden artık.
1 Yanıt Yanıtla +45
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dnz59 5 ay
Parayla rezil olma item'ı
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1 Avatar
DH Misafiri 4 ay
Burda ipad pro ile alakalı ilk çıktığında yapılan habere yorum yazanları göremiyorum. Nerdeler ?
İphone kullanıcıları ile abi yol yaptı yaaa zihniyetine sahip insanların tutumu aynı ?? Yahu paranla kazıklanıyorsun ötesi varmı ??????
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aozgec 4 ay
kılıf mılıf da yaramaz buna
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Redunay 4 ay
Uzaydan gelmişler gibi siz dünyalılar anlamazsınız diyen ve kullanıcılara tepeden bakan bir firma
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carloska 4 ay
kibirliliklerinden sorunu görmezden geliyorlar.. sonları iyi değil düzelmezlerse..
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DPLALİ 4 ay
Ben bu mesajı ne ara yazdım yahu?
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Bay Robot 4 ay
Lojistik firmalarının suçunu apple’a yıkmak...
He canım tabi apple çalışanları kutuya koymadan önce inelik olsun diye büküp büküp kutuya koyuyorlardır...
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DH Misafiri 4 ay
yanlış açıklama olmuş bu appleın eşsiz benzersiz yeni smart iblend teknolojisi diyeceklerdi ve herkes vay be teknolojiye bak diye alkışlayacaktı pazarlama hatası var apzarlama müdürünü kovardım bu açıklamadan sonra ben
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9unkarekoku 4 ay
İyi ki çıkıpta yanlış bakıyorsunuz dememiş :-D
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barsahin 4 ay
"bükülen tablet değil biziz" şeklinde "matrix"vari bir açıklama yapsa daha iyi olurmuş, madem kullanıcıyı enayi yerine koyup dalga geçeceksin, ciddi görünmene gerek yoktu.
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sdbz 4 ay
Tencere dibin kara; ulan senin ki kapkara @(
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