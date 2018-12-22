"Yamuk" iPad Pro'lar ile ilgili Apple donanım şefinden açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde, internetten sipariş edilen birçok iPad Pro'nun, alüminyum kasasında hafif bir bükülme ve yamulmayla kutudan çıktığıyla ilgili bir haber yayınlamıştık. Kullanıcıların şikayetine kulak veren Apple'ın donanım şefi Dan Riccio konuyla ilgili açıklama yaptı.

Apple durumu normal karşılıyor

Apple'ın Donanım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dan Riccio, iddia edilen müşteri e-postasına, en son iPad Pro'nun tasarım ve hassasiyet kalite standartlarını "karşıladığını veya aştığını" iddia ederek yanıt verdi. Yani Apple'a göre durum gayet normal.

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Dan Riccio'nun konuyla ilgiliise şu şekilde: "Yeni iPad Pro ile ilgili atıfta bulunduğunuz soruna göre, benzersiz tasarımı, Apple'ın tüm yüksek kaliteli tasarım ve hassas üretim standartlarını karşılar veya aşar. Dikkatlice tasarladık ve üretim sürecinin her parçası tam olarak ölçülüp kontrol ediliyor. iPad Pro düzlüğü için şu andaki spesifikasyonumuz önceki nesillere göre daha dar olan 400 mikrona kadardır. Bu 400 mikronluk sapma yarım milimetreden daha azdır (veya en fazla dört yapraktan daha az kağıt genişliği) ve bu durum, ürünün kullanım ömrü boyunca normal kullanım sırasında değişmez. Not: Bu küçük farklılıklar cihazın işlevini hiçbir şekilde etkilemez."