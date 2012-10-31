Yandex 2012 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı: 235.2 milyon dolar gelir, 74.2 milyon dolar kar





Kısa süre önce ülkemizde başlattığı yeni arama özellikleriyle ilgili reklam kampanyasıyla dikkatleri üzerine çeken Moskova merkezli Yandex, 2012 üçüncü çeyreğine ait mali sonuçlarını yayınladı. Yılın ikinci çeyreğinde 207.2 milyon dolar gelir ve 68.4 milyon dolar kar açıklayan internet devinin büyümesi üçüncü çeyrekte yavaşlamış olsa da gerçekleştirilen yeni yatırımlar sayesinde ilerleyen dönemlerde yükselişin tekrar aynı ivmeyle devam etmesi bekleniyor.

1997'den beri arama motoru olarak hizmet vermekte olan Rus yazılım şirketi, geçtiğimiz haftalarda Google'ın açık kaynak kodlu internet tarayıcısı projesi Chromium'dan yararlanarak oluşturduğu Yandex Browser ve Play Store'a erişim izni olmayan Android işletim sistemli mobil aygıtlar için Yandex.Store hizmetini kullanıma sunmuştu. Orta Asya ve uzak doğudaki tüketicileri hedef alan Android uygulama ve oyun mağazası sayesinde mobil sektördeki etkinliğini arttırmak isteyen Yandex, bulut depolama servisi Yandex.Disk'i de bu endüstri için erişilebilir hale getirdi.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde 235.2 milyon dolar gelir elde eden firmanın bu zaman dilimindeki karı 74.2 milyon dolar oldu. 2011'nin aynı dönemine oranla %43 daha fazla gelir ve %34 daha fazla kar açıklayan arama motoru devinin yürüttüğü faaliyetlerden edindiği gelir %43 artışla 82.3 milyon dolara ulaşmış. Büyümesi yavaşlayan Yandex'in dördüncü çeyrekte daha iyi bir tabloyla yatırımcılarının karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.