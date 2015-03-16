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Yandex Türkiye seyahat servisini hizmete açtı

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Yandex Türkiye seyahat servisini hizmete açtı
 
Daha önce Yandex.Seferler servisi ile ulaşımı kolaylaştıran Yandex bu servisi yenileyerek oluşturduğu Yandex.Seyahat servisini kullanıma açtı. Türkiye'de ki ulaşım seferlerini tek bir çatı altında toplayan Yandex.Seyahat servisi ülke içerisinde seyahat edecek kişiler için büyük kolaylık sunuyor.
Toplamda 80 otobüs, 32 deniz yolu ve TCDD seferlerine yer veren uygulama bunun yanında yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için de bilgi almaya imkan veriyor. Seyahat edilecek rota ve ulaşım aracı seçilerek arama yapılabilen servis yolculuk süresi, fiyat bilgisi  kalkış ve varış saatleri gibi bilgileri de tek ekran üzerinde göstererek karşılaştırma olanağı sunuyor.
Ayrıca sisteme kayıtlı şirketlerin araçlarını canlı olarak harita üzerinde gösteren yeni servis bu araçlara tıklandığında detaylı bilgi de verebiliyor. Bu şekilde yolculuk eden bir kişinin hangi konumda olduğu da yine Yandex üzerinden izlenebiliyor. Servisi denemek isteyen kullanıcılar seyahat.yandex.com.tr adresinden ulaşabilirler.

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ALBAY 3 yıl
Android uygulaması olarak yok sanırım? Biraz inceledim harbi güzel olmuş.
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