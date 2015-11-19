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Yandex artık CSS ve JavaScript kodlarını da algılayabiliyor

Rusya merkezli arama motoru Yandex, web sitelerine yönlenen botların artık CSS ve JavaScript taraması da yapabildiğini duyurdu. Bu gelişme web sitelerinin Yandex’teki sıralamasında etkili olabilir.
3 yıl
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6
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ülkemizde son yıllarda attığı adımlarla marka bilinirliğini ciddi anlamda yükselten ve yerelleştirilmiş hizmetler sunarak kullanım oranını yükseltmeye çalışan Yandex’ten bu kez arama motoru tarafına ilişkin bir açıklama geldi.

Rusça olarak paylaşılan bilgiye göre Yandex artık CSS ve JavaScript dosyaları da tanıyabiliyor. Sitelere gönderilen botlar ilgili dosyaları da algılayarak arama sonuçlarına dahil etmeye başladı. Bu sayede web sayfalarının daha iyi tanımlanabilmesi sağlanmış oluyor. Tabi bunun sonucunda önceden aşağılarda çıkan sayfaların daha yukarı tırmanması gibi bir sonuç ortaya çıkabilir.

Site yöneticilerinin ise Yandex Crawler’ların web sayfalarındaki CSS ve JavaScript erişimine kısıtlanmamış olduğundan emin olması gerekiyor. Crawler’ların web sayfalarını mdoern tarayıcılar gibi görmeye başlaması için özellikle Google önemli çalışmalar yapıyor. Yandex’in bu adımını Google ve Bing bir yıldan fazla süredir siteleri indekslerken zaten uyguluyordu. 
Yandex artık CSS ve JavaScript kodlarını da algılayabiliyor
 

http://webmaster.ya.ru/replies.xml?item_no=21369 Yorum Yaz
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javaprof 3 yıl en beğenilen
bakalım gerçekten anlıyor muymuş.


































cevap gelmedi.yalan haber.
bakalım gerçekten anlıyor muymuş.document.write("anladın mı yandex");
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yandex çok güzel nataşa bulur :)
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aspirin_00 3 yıl
e-okulu algılayamıyor ama son versiyon e-okula giriş yok sayfa tekrarı yapıyor :D
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BARIŞ55 3 yıl
Yandex önce tarayıcısına adam gibi şifre ve yer imleri aktarma aracı getirsin.

Firefox tan Yandex e geçiş yok. Firefox tan Chrome a oradan Yandex e.

Yandex hiç bir zaman istenilen yüzdelik dilime ulaşamaz o tutarsızlığıyla.
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bytradm 3 yıl
güvenli tarayıcı deyince ben yandex diyorum.
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byrd 3 yıl
Yaklaşık 1 ay önce Addblock belirsiz bi şirkete satıldı haberini gördükten kısa bi süre sonra addblock ve ghostery kullanmama rağmen bi sürü reklam görmeye başladım Google aramalarında ve Yandex'e geçtim.Şuan memnumum.Yüzde 70 yandex arama ihtiyaçlarıma cevap verebiliyor.Tatmin etmeyen aramalarda zaten sayfa altında bulunan Google ve Bing'de ara seçeneği ile göz atıyorum.İlerleyişleri güzel umarım güçlü kalırlar.
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javaprof 3 yıl
bakalım gerçekten anlıyor muymuş.


































cevap gelmedi.yalan haber.
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