Yandex artık CSS ve JavaScript kodlarını da algılayabiliyor

Site yöneticilerinin ise Yandex Crawler’ların web sayfalarındaki CSS ve JavaScript erişimine kısıtlanmamış olduğundan emin olması gerekiyor. Crawler’ların web sayfalarını mdoern tarayıcılar gibi görmeye başlaması için özellikle Google önemli çalışmalar yapıyor. Yandex’in bu adımını Google ve Bing bir yıldan fazla süredir siteleri indekslerken zaten uyguluyordu.

http://webmaster.ya.ru/replies.xml?item_no=21369

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Ülkemizde son yıllarda attığı adımlarla marka bilinirliğini ciddi anlamda yükselten ve yerelleştirilmiş hizmetler sunarak kullanım oranını yükseltmeye çalışan Yandex’ten bu kez arama motoru tarafına ilişkin bir açıklama geldi.Rusça olarak paylaşılan bilgiye göre Yandex artık CSS ve JavaScript dosyaları da tanıyabiliyor. Sitelere gönderilen botlar ilgili dosyaları da algılayarak arama sonuçlarına dahil etmeye başladı. Bu sayede web sayfalarının daha iyi tanımlanabilmesi sağlanmış oluyor. Tabi bunun sonucunda önceden aşağılarda çıkan sayfaların daha yukarı tırmanması gibi bir sonuç ortaya çıkabilir.