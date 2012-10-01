Yandex kendi Android uygulama mağazası Yandex.Store'u resmen duyurdu





Ülkemizdeki ilk yılını kısa süre önce geride bırakan Moskova merkezli Yandex, arama motoru servisine ek olarak yeni internet hizmetleri sunmaya, farklı sektörlere açılmaya devam ediyor. Geçen yıl SPB TV ve SPB Shell 3D gibi Google'ın açık kaynak kodlu platformu için hazırlanan içerikleriyle tanınan SPB Software firmasını satın alarak dikkatleri üzerine çeken internet firması, bugün Yandex.Store adını verdiği kendi Android uygulama mağazasını resmen duyurdu.

38,000'den fazla içeriğe sahip olduğu vurgulanan Yandex.Store, henüz hizmet vermeye başlamadan binlerce içeriği yapısında barındırmasını Opera ile yapılan ortaklık anlaşmasına borçlu. Halihazırda Yandex.Navigator, Yandex.Mail, Yandex.Taxi, Yandex.Metro, Yandex.Shell, Yandex.Disk ve Yandex.Maps uygulamalarıyla Android ekosistemi için önemli bir içerik portföyünü elinde bulunduran Rus arama motoru, kendi geliştirdiği arama teknolojisine sahip uygulama mağazasıyla hem Amazon ve diğer üçüncü parti mağaza geliştiricilerine rakip olacak hem de hizmet verdiği ülkelerde bu içeriklere daha kolay bir şekilde ulaşabilmeyi mümkün kılacak.

Elektronik para, kredi kartı veya faturalı ya da ön ödemeli telefon hizmetiniz ile içerik satın alabileceğiniz Yandex.Store, ülkemizde Android işletim sistemi için ücretli oyun ve uygulama satın alma işlemini oldukça kolay hale getirmiş olacak. Rusya'nın en büyük operatörlerinden MegaFon ile işbirliğine giderek iletişim şirketinin sattığı cihazlarda mağazasının kullanımını yaygınlaştıracak olan Yandex'in Çin ve diğer ülkelerde satılan, ancak Google Play Store'a erişim izni olmayan Android'li cihazlara içerik desteği sağlamayı planladığı bildiriliyor. Şimdiden PocketBook, texet ve 3Q gibi üreticilerle anlaşılmış. Böylece satılacak modellerde Yandex.Store ön yüklü olarak bulunacak ve böylece Yandex, yerel donanım üreticilerine fayda sağladığı gibi giriş yapmak üzere olduğu bu sektörde de hızlı bir başlangıç yapmış olacak.

Yandex.Store'a store.yandex.com adresinden ulaşılabilecek. Servisin Ekim ayı sonuna kadar bu siteden indirmeye sunulması ve resmen hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Uygulama mağazasına ait ilk resmi görüntüleri yukarıda bulabilirsiniz. Geliştiricilerin uygulamalarını developer.store.yandex.com 'dan açacakları hesap üzerinden Yandex.Store'da listeleyebilecekler. Ücretli uygulamalardan elde edilen gelirin %30'unu Yandex'in komisyon olarak aldığını belirtelim.

http://store.yandex.com/