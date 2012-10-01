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Yandex kendi Android uygulama mağazası Yandex.Store'u resmen duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,9b
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27
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Ülkemizdeki ilk yılını kısa süre önce geride bırakan Moskova merkezli Yandex, arama motoru servisine ek olarak yeni internet hizmetleri sunmaya, farklı sektörlere açılmaya devam ediyor. Geçen yıl SPB TV ve SPB Shell 3D gibi Google'ın açık kaynak kodlu platformu için hazırlanan içerikleriyle tanınan SPB Software firmasını satın alarak dikkatleri üzerine çeken internet firması, bugün Yandex.Store adını verdiği kendi Android uygulama mağazasını resmen duyurdu.
38,000'den fazla içeriğe sahip olduğu vurgulanan Yandex.Store, henüz hizmet vermeye başlamadan binlerce içeriği yapısında barındırmasını Opera ile yapılan ortaklık anlaşmasına borçlu. Halihazırda Yandex.Navigator, Yandex.Mail, Yandex.Taxi, Yandex.Metro, Yandex.Shell, Yandex.Disk ve Yandex.Maps uygulamalarıyla Android ekosistemi için önemli bir içerik portföyünü elinde bulunduran Rus arama motoru, kendi geliştirdiği arama teknolojisine sahip uygulama mağazasıyla hem Amazon ve diğer üçüncü parti mağaza geliştiricilerine rakip olacak hem de hizmet verdiği ülkelerde bu içeriklere daha kolay bir şekilde ulaşabilmeyi mümkün kılacak.
Elektronik para, kredi kartı veya faturalı ya da ön ödemeli telefon hizmetiniz ile içerik satın alabileceğiniz Yandex.Store, ülkemizde Android işletim sistemi için ücretli oyun ve uygulama satın alma işlemini oldukça kolay hale getirmiş olacak. Rusya'nın en büyük operatörlerinden MegaFon ile işbirliğine giderek iletişim şirketinin sattığı cihazlarda mağazasının kullanımını yaygınlaştıracak olan Yandex'in Çin ve diğer ülkelerde satılan, ancak Google Play Store'a erişim izni olmayan Android'li cihazlara içerik desteği sağlamayı planladığı bildiriliyor. Şimdiden PocketBook, texet ve 3Q gibi üreticilerle anlaşılmış. Böylece satılacak modellerde Yandex.Store ön yüklü olarak bulunacak ve böylece Yandex, yerel donanım üreticilerine fayda sağladığı gibi giriş yapmak üzere olduğu bu sektörde de hızlı bir başlangıç yapmış olacak.
Yandex.Store'a store.yandex.com adresinden ulaşılabilecek. Servisin Ekim ayı sonuna kadar bu siteden indirmeye sunulması ve resmen hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Uygulama mağazasına ait ilk resmi görüntüleri yukarıda bulabilirsiniz. Geliştiricilerin uygulamalarını developer.store.yandex.com'dan açacakları hesap üzerinden Yandex.Store'da listeleyebilecekler. Ücretli uygulamalardan elde edilen gelirin %30'unu Yandex'in komisyon olarak aldığını belirtelim.

http://store.yandex.com/ Yorum Yaz
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çay 7 yıl en beğenilen Gannicus
Gannicus
tamam yandex güzelsin, hoşsun ama bu gereksiz bence

kontor ile içerik alma imkanı getirmiş
daha ne olsun
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slicer 7 yıl Batuist
Batuist

yandex önce şu jharita servisini daha da bir geliştirsin.. google maps ile aralarında dağlar kadar fark var...

Dağlar kadar fark var diyorsun da Google Türkiye'de street view hizmetini veriyor mu? Yandex veriyor ama..
Batuistyandex önce şu jharita servisini daha da bir geliştirsin.. google maps ile aralarında dağlar kadar fark var...D...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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YasinKsmG 7 yıl
Yandex gayet iyi ilerliyor umarım iyice büyür onu bu kadar desteklememin nedeni türkiye için yatıkları adamlar herşeylerine türkçe dili desteğini ekliyor daha ne olsun türklere önem veriyorlar.
Yandex gayet iyi ilerliyor umarım iyice büyür onu bu kadar desteklememin nedeni türkiye için yatıkları adamlar herşeylerine türkçe dili desteğini ekliyor daha n...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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smunknown 7 yıl
Yandex'in türkiye'ye vermis oldugu panaromik goruntuler hariç, genel anlamda google çok önde. Haritalar servisinden bahsediyorum tabiiki. Ama yandex iyi yoldasin, devam koçum.
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Tanarri 7 yıl
Gün gelicek yandex de bi işletim sistemi yapacak demedi demeyin :)
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Puzzles 7 yıl
Mantıklı bir hamle. Gittikçe büyüyor yandex.
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Silent Guardian 7 yıl
çay
Gannicus tamam yandex güzelsin, hoşsun ama bu gereksiz bence
kontor ile içerik alma imkanı getirmiş daha ne olsun

Harbiden çok iyiymiş.Helal olsun Yandex'e!
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darklord4 7 yıl
yandex disk,shell ve maps vazgeçemediğim uygulamalar çok iyi 3 ü de . özellikle harita neredeyse eksiksiz.
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acmtncy 7 yıl
erol1521
Googleı rakip olarak gören bir sirketsin neden telefonlar için işletim sistemi yazmıyorsun ki

işletim sistemi geliştirmek yandex'in boyunu aşar. türkiye'de harita desteği yüzünden çok popüler fakat google mapsin adam gibi harita desteği verdiği yerde yandex kullanılmaz. arama motorunu saymıyorum bile. şu anda android büyük bir ivmeyle yükseliyor. yapılabilecek en mantıklı hareket android'den destek alıp büyümek. işletim sistemi belki sonra.
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erol1521 7 yıl
Google'ı rakip olarak gören bir sirketsin neden telefonlar için işletim sistemi yazmıyorsun ki
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OverClocK1ng 7 yıl
Volkanbaba
Bu yandex değişik yahu. Adamlar en büyük rakiplerinin işletim sistemine tam destekle akıyorlar vallahi. Neyse biz kullanıcılara fayda getirecek herşey iyidir çalışşınlar çalışşınlar.

Apple gibi Google rakibi diye onun harita uygulamasını çıkartıp rezil olacağına Yandex rakibi olan Google'ın platformundan dahi para kazanmayı tercih ederek daha akıllıcasını yapıyor. Voleyi Google vuruyor ama golü Yandex atıyor.
Apple da mesela Google haritaları kaldırmak yerine kullanmaya devam etseydi kendi haritaları tam anlamıyla olgunlaşana kadar mis gibi geçinir rezil olmazdı. Hatta kendi haritalarını hazırlamayabilir ve ona yapacağı yatırım da cebinde kalırdı.
Amerika zaten keşfedilmiş. Sen niye 2. kez keşfediyorsun ki? Değil mi...
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Python 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Volkanbaba

Bu yandex değişik yahu. Adamlar en büyük rakiplerinin işletim sistemine tam destekle akıyorlar vallahi. Neyse biz kullanıcılara fayda getirecek herşey iyidir çalışşınlar çalışşınlar.


Apple gibi Google rakibi diye onun harita uygulamasını çıkartıp rezil olacağına Yandex rakibi olan Google'ın platformundan dahi para kazanmayı tercih ederek daha akıllıcasını yapıyor. Voleyi Google vuruyor ama golü Yandex atıyor.

Apple da mesela Google haritaları kaldırmak yerine kullanmaya devam etseydi kendi haritaları tam anlamıyla olgunlaşana kadar mis gibi geçinir rezil olmazdı. Hatta kendi haritalarını hazırlamayabilir ve ona yapacağı yatırım da cebinde kalırdı.

Amerika zaten keşfedilmiş. Sen niye 2. kez keşfediyorsun ki? Değil mi...


Burada bile apple dedin ya dostum vallahi helal olsun
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eScapeeXc 7 yıl
Borsada (uzun vadede) para vurmak icin tam sirasi. Hisseleri aciksa eger, almak lazim simdiden. 10 seneye cok rahat 100'e katlar boyle giderse.
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infom@n 7 yıl
Chrome altyapısını kullanmak belki kolay bir yöntem ama ben onaylamadım.
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Volkanbaba 7 yıl
Bu yandex değişik yahu. Adamlar en büyük rakiplerinin işletim sistemine tam destekle akıyorlar vallahi.
Neyse biz kullanıcılara fayda getirecek herşey iyidir çalışşınlar çalışşınlar.
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YasinKsmG 7 yıl
Yandex gayet iyi ilerliyor umarım iyice büyür onu bu kadar desteklememin nedeni türkiye için yatıkları adamlar herşeylerine türkçe dili desteğini ekliyor daha ne olsun türklere önem veriyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Guest-1A72C1774 7 yıl YasinKsmG
Warwiwor
Yandex gayet iyi ilerliyor umarım iyice büyür onu bu kadar desteklememin nedeni türkiye için yatıkları adamlar herşeylerine türkçe dili desteğini ekliyor daha ne olsun türklere önem veriyorlar.

aynen bize önem verene bizde önem veririz bastım artıya
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