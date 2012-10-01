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Yandex tarayıcısı indirmeye sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,3b
1
74
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Arama motoru pazarında iddialı olmaya çalışan ve bölgesel anlamda lider konumda olan firmalar, kullanıcı sayısını artırmak için internet tarayıcı segmentine daha fazla yatırım yapmaya başladı. Bing-Internet Explorer, Google-Chrome, Baidu-Baidu Browser eşleşmelerinin yanına bu kez de Yandex eklendi.

Türkçe dahil 9 dile destek veren Yandex.Browser internet tarayıcısı indirmeye sunuldu. Chromium açık kaynak kodlarının üzerine inşa edilen Yandex tarayıcısı, farklı özelliklerle kullanıcıları cezbetmeye çalışacak.

Sade tasarım, favori sitelerinizi widget'lara atayabileceğiniz Tableau hızlı başlangıç sayfası, adres çubuğunda anlık arama önerileri sunan Smartbox, web sayfalarının Yandex güvenlik yazılımı ile kontrol edilmesi, hemşehrisi Kaspersky tarafından indirilen dosyaların taranması, önceki tarayıcıdaki tüm ayarların ve sık kullanılanların aktarılabilmesi; Yandex tarayıcının sunduğu özelliklerden bazıları.

Uygulama mağazasını da devreye sokan Yandex, internet tarayıcısı ile önemli bir adım daha atmış oldu. Mobil platformlarda Opera ile entegre özel bir sürüm kullanan Yandex'in, kendi mobil tarayıcısını geliştirmesi sürpriz olmayacaktır. Yandex tarayıcıyı kaynak linkinden edinebilirsiniz.
Yandex tarayıcısı indirmeye sunuldu
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http://browser.yandex.com/ Yorum Yaz
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$developer; 7 yıl en beğenilen
OverClocK1ng
Gladiotürk İndirdim kurdum. Çok Hızlı bir tarayıcı. Kullanacağım.
Hehe. Ne de olsa Googleın Chromium altyapısı üzerine kurulu.El şeyiyle gerdeğe girmek gibi...

O zaman framework'te kullanmayalım, herşeyi 0 dan kodlasınlar. Bu linux çekirdeğini kullananlarda anlamıyor demekki bu işten apple'ı google'ı ...
OverClocK1ngGladiotürkİndirdim kurdum. Çok Hızlı bir tarayıcı. Kullanacağım.Hehe. Ne de olsa Googleın Chromium altyapı...
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Virinom 7 yıl
Yandex her alanda gümbür gümbür geliyor.
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mugurgok 6 yıl
Amedra
bunlar yakında android gibi yeni işletim sistemi de cikartirlarsa hiç sasirmam.

adıda yandroid olur. Yan sanayi gibi
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montajelemani 7 yıl
Mesajım Dursun
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talsuv61 7 yıl
Türkçe desteği gelsin beğenirsem kullanırım beğenmezsem Maxthona devam.
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regaibyigit. 7 yıl
şuan girerseniz türkçe sürümü hala test aşamasında
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gcb1903 7 yıl
herkes chrome mod olmuş diyor ancak chrome mozilla altyapısını kullanıyor yani yandex'te mozilla altyapısını kullanıyor bu durumda insanlar neden chrome bişe demezken yandex'e diyor anlamadım. bence gayet güzel hızlı bir tarayıcı olmuş. tek eksiği türkçe yapamadım bir türlü
1 Yanıt Yanıtla +1
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Jacobıan 7 yıl
bi türlü ısınamadım yandexe ama bi deneyelim

edit: türkçesi yapım aşamasındaymış
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cengizhan1903 7 yıl
İndiririz bizde
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Aseudra 7 yıl
Tema aynı chrome'un temasına benziyor.
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neruda 7 yıl
Yandex davetiyeniz de benden olsun. tarayıcı entegrasyonuda var. 10 gb bedava alanda yanında ...tek seferde 2 gb dosya yüklemede yapabilirsiniz.
buyurun davetiyeniz...

disk.yandex.com.tr/...
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dBZerodealer- 6 yıl neruda
neruda

Yandex davetiyeniz de benden olsun. tarayıcı entegrasyonuda var. 10 gb bedava alanda yanında ...tek seferde 2 gb dosya yüklemede yapabilirsiniz.
buyurun davetiyeniz...

disk.yandex.com.tr/...

Senin referanslı linkinden üye olmak zorundamıyız. Sanki bi tek sen davet atınca üye olabiliyoruz
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Chromé 7 yıl
Yandex'i severim ama tarayıcısına pek alışamadım. Google Chrome'la yola devam.
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Volkanbaba 7 yıl
Chromium altyapısını kullanması ironik olmuş. Opera veya firefox ile birşeyler geliştirebilirdi.
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Tony 7 yıl
Chrome'dan Yandex'in tarayıcısına geçmek mantıklı mı?
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KaZooM 7 yıl
chromsu bi görünümü var
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hgwxx/7 7 yıl
Sonuna kadar yandex!
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dBZerodealer- 7 yıl
İndirdim kurdum çok eksiği var malesef. Ama daha çıkalı kaç gün olduki umarım chromedan daha iyi bir tarayıcı olur. Normalde chromeda smoothscroll(akıcı kaydırma) kullandığımdan bu tarayıcıyı 1 dakka kullanamadım bile
Böylece 4 büyük rakip olur buda bizim işimize yarar
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s.uzun 7 yıl
Hızlı erişimi beni benden aldı resmen, çok hoşuma gitti, google chrome eklentilerini de destekliyor, opera+chrome birleştirmişler ortaya yandex çıkmış ve çok güzel olmuş
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