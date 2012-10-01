Yandex tarayıcısı indirmeye sunuldu

Arama motoru pazarında iddialı olmaya çalışan ve bölgesel anlamda lider konumda olan firmalar, kullanıcı sayısını artırmak için internet tarayıcı segmentine daha fazla yatırım yapmaya başladı. Bing-Internet Explorer, Google-Chrome, Baidu-Baidu Browser eşleşmelerinin yanına bu kez de Yandex eklendi.





Türkçe dahil 9 dile destek veren Yandex.Browser internet tarayıcısı indirmeye sunuldu. Chromium açık kaynak kodlarının üzerine inşa edilen Yandex tarayıcısı, farklı özelliklerle kullanıcıları cezbetmeye çalışacak.





Sade tasarım, favori sitelerinizi widget'lara atayabileceğiniz Tableau hızlı başlangıç sayfası, adres çubuğunda anlık arama önerileri sunan Smartbox, web sayfalarının Yandex güvenlik yazılımı ile kontrol edilmesi, hemşehrisi Kaspersky tarafından indirilen dosyaların taranması, önceki tarayıcıdaki tüm ayarların ve sık kullanılanların aktarılabilmesi; Yandex tarayıcının sunduğu özelliklerden bazıları.





Uygulama mağazasını da devreye sokan Yandex, internet tarayıcısı ile önemli bir adım daha atmış oldu. Mobil platformlarda Opera ile entegre özel bir sürüm kullanan Yandex'in, kendi mobil tarayıcısını geliştirmesi sürpriz olmayacaktır. Yandex tarayıcıyı kaynak linkinden edinebilirsiniz.





http://browser.yandex.com/