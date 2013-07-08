Yandex, tercih yapacak öğrencilere yönelik üniversite rehberini güncelledi





Üniversiteye giriş sınavını geride bıraktığımız bugünlerde, yeterli puan alan adaylar için üniversite seçim süreci de başlıyor. Bu dönemde öğrencilerin en çok ihtiyacı olan şeylerden birisi üniversitelerin tanıtımı ve bölümlere ait rehberler.





Ülkemizde resmi olarak faaliyet gösteren Yandex, aday öğrencilere yönelik üniversite tanıtım rehberini güncelledi.





http://uni.yandex.com.tr/ sayfasından yayın yapan hizmet, adaylara; şehirlerimizdeki üniversitelerin genel bilgileri, haritadaki konumu, fotoğrafları, fakülteleri ve meslek yüksek okulları, iletişim bilgileri gibi pek çok veri sunuyor.





Ayrıca fakülte ve meslek yüksek okullarının kontenjan sayısı, puan türü, taban puanı, tavan puanı, başarı sırası, eğitim şekli, burs durumu ve eğitim süresi bilgilerini de listeliyor. Hizmet dilerseniz bölüm adı ve şehir olarak da sıralama yapabiliyor.



