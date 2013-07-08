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Yandex, tercih yapacak öğrencilere yönelik üniversite rehberini güncelledi

5 yıl
571
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14
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yandex, tercih yapacak öğrencilere yönelik üniversite rehberini güncelledi

Üniversiteye giriş sınavını geride bıraktığımız bugünlerde, yeterli puan alan adaylar için üniversite seçim süreci de başlıyor. Bu dönemde öğrencilerin en çok ihtiyacı olan şeylerden birisi üniversitelerin tanıtımı ve bölümlere ait rehberler.

Ülkemizde resmi olarak faaliyet gösteren Yandex, aday öğrencilere yönelik üniversite tanıtım rehberini güncelledi.

http://uni.yandex.com.tr/ sayfasından yayın yapan hizmet, adaylara; şehirlerimizdeki üniversitelerin genel bilgileri, haritadaki konumu, fotoğrafları, fakülteleri ve meslek yüksek okulları, iletişim bilgileri gibi pek çok veri sunuyor.

Ayrıca fakülte ve meslek yüksek okullarının kontenjan sayısı, puan türü, taban puanı, tavan puanı, başarı sırası, eğitim şekli, burs durumu ve eğitim süresi bilgilerini de listeliyor. Hizmet dilerseniz bölüm adı ve şehir olarak da sıralama yapabiliyor.


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gokhans19 5 yıl en beğenilen
Birde üniversite için para bulmayı gösteren olsa :D
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okan_cehapelioglu 5 yıl
helal olsun yandex ülkemize yatırım yapıyor yıllardır googledan böyle şeyler göremiyoruz
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Puzzles 5 yıl
Güzel gelişme.
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DH Misafiri 5 yıl
Yandex çok farklı bir pazar stratejisi izliyor bakalım ne kadar başarılı olacak.
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Jacobıan 5 yıl
ekrem71 ilk kez işime yarayan bir haberini görüyorum duygularımı anlatamam
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SEO-Uzmanı 5 yıl
bu yadaş motoruda bizim iç işlerimize fazla karışıyor gibime geliyor :D
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fuckulteli 5 yıl
Geçen senede aynı hizmeti vermişti ve Yandex'in tercih rehberiyle tercihimi yaptım (tercih kodlarını kılavuzdan seçtim) bu sene Yandex'i kullanacağım. Sadece, basit, hızlı, anlaşılır.. Hatta bi ara baktığımda güncel değildi mail attım sonra baktım ki zaten güncellemişler :)
Geçen senenin verileri olduğu için yeni açılacak bölümler olmayabilir, bu sene kapanan fakülteleri hâlâ gösteriyor olabilir. Son aşamada kılavuzdan kontrol edilmesi gerekli, zaten tercih kodlarını oradan alacaksınız:
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Fenomenon 5 yıl
bunu birkaç gün önce yanlışlıkla keşfettim. gerçekten çok güzel bir hizmet.
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aydemir__black 5 yıl
Aynı tutumu Google'ın sergilemesi dileğiyle.
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HectorBarbossa 5 yıl
Helal olsun.
Google Chrome facebook ve bir iki sitede çökünce , Yandex indirdim kurdum. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Hiç bir sorun yok.
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carter 5 yıl
Yandex faydalı işlere imza atıyor. Gerçi Lamborghini'nin bana çıkmamasından dolayı tarayıcıyı uzak diyarlara gönderdim.
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ByKodhan 5 yıl
Damardan vuruyor
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gokhans19 5 yıl en beğenilen
Birde üniversite için para bulmayı gösteren olsa :D
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batkent 5 yıl
İşte bu güzel olmuş
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