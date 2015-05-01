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Yandex'e göre son dönemin en çok aranan oyunları

4 yıl
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2
Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yandex'e göre son dönemin en çok aranan oyunları
 
Uzun yıllardır ülkemizde de aktif olarak hizmet veren Rusya merkezli arama devi Yandex, son dönemin internette en çok aranan oyunlarını listeledi.
Oyun dünyasının özellikle eski ile yeni jenerasyon oyun konsollarından sonra bilgisayara gelen GTA 5'le hareketli bir dönem yaşadığı günümüzde, popüler arama motoru Yandex 2015'in başından bugüne kadar en çok aranan oyunları güzel bir liste haline getirdi. Yandex'in Türk oyuncularının ilgisini gözler önüne seren listesi şu şekilde sıralanıyor;
  1. Minecraft
  2. GTA V
  3. PES 2015 (Pro Evolution Soccer 2015)
  4. FIFA 15
  5. Dying Light
  6. Football Manager 2015
  7. H1Z1
  8. Battlefield Hardline
  9. Assassin’s Creed Unity
  10. Cities Skylines
Sizin de gördüğünüz üzere listenin başını Türkiye'de yasaklanma tartışmalarıyla uzun süre boyunca tartışılan Minecraft çekiyor. İkinci sırayı yayınlandığı bütün platformlarda kendini satın aldırmayı başaran dünyanın en çok gelir getiren oyunlarından GTA 5, üçüncü sırada ise ilginç olarak FIFA 2015'ü geride bırakan Konami'nin efsanevi futbol oyunu PES 2015 yer alıyor. 
Zombilere olan ilginin düşmediği oyun dünyasında Dying Light ile H1Z1 listenin 5 ve 7. sıralarını almayı başarırken, SimCity'nin boşluğunu dolduran şehir kurma oyunu Cities Skyline da ilk 10 içerisinde kendine son sıradan da olsa yer buluyor. Aldığı büyük eleştirilere rağmen Türk oyuncuları tarafından oldukça merak edilen Battlefield Hardline 8. sırada, suikastlere devam ettiğimiz Assassin’s Creed Unity 9. sırada, teknik direktörlüğün en iyi yansıtıldığı yapımlardan Football Manager 2015 ise 6. sırada dikkatleri üzerine çekiyor.

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GenkaNuan 4 yıl
Pes 15 nedir ya
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0quz28 4 yıl
bazı arkadaşlar kızabilir, ama bana bu liste bile bir kaç oyun dışında ne kadar boş oyun oynadıgımızı gösteriyor aslında bütün dünya oynuyor bu tür oyunları sanki bu aramaların çoğu korsan oyun indirmek için aranmış gibi geliyor. :) ve dikkatimi çeken birşey oldu online oyunlar çıkarıldı mı? listeden yoksa gerçekten ülkemizde oynanan wolfteam, lol gibi oynanan oyunlar yok mu ?
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