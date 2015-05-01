Yandex'e göre son dönemin en çok aranan oyunları

Uzun yıllardır ülkemizde de aktif olarak hizmet veren Rusya merkezli arama devi Yandex, son dönemin internette en çok aranan oyunlarını listeledi.

Oyun dünyasının özellikle eski ile yeni jenerasyon oyun konsollarından sonra bilgisayara gelen GTA 5'le hareketli bir dönem yaşadığı günümüzde, popüler arama motoru Yandex 2015'in başından bugüne kadar en çok aranan oyunları güzel bir liste haline getirdi. Yandex'in Türk oyuncularının ilgisini gözler önüne seren listesi şu şekilde sıralanıyor;

Minecraft GTA V PES 2015 (Pro Evolution Soccer 2015) FIFA 15 Dying Light Football Manager 2015 H1Z1 Battlefield Hardline Assassin’s Creed Unity Cities Skylines

Sizin de gördüğünüz üzere listenin başını Türkiye'de yasaklanma tartışmalarıyla uzun süre boyunca tartışılan Minecraft çekiyor. İkinci sırayı yayınlandığı bütün platformlarda kendini satın aldırmayı başaran dünyanın en çok gelir getiren oyunlarından GTA 5, üçüncü sırada ise ilginç olarak FIFA 2015'ü geride bırakan Konami'nin efsanevi futbol oyunu PES 2015 yer alıyor.

Zombilere olan ilginin düşmediği oyun dünyasında Dying Light ile H1Z1 listenin 5 ve 7. sıralarını almayı başarırken, SimCity'nin boşluğunu dolduran şehir kurma oyunu Cities Skyline da ilk 10 içerisinde kendine son sıradan da olsa yer buluyor. Aldığı büyük eleştirilere rağmen Türk oyuncuları tarafından oldukça merak edilen Battlefield Hardline 8. sırada, suikastlere devam ettiğimiz Assassin’s Creed Unity 9. sırada, teknik direktörlüğün en iyi yansıtıldığı yapımlardan Football Manager 2015 ise 6. sırada dikkatleri üzerine çekiyor.