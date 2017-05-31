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Yandex'in otonom aracı gün yüzüne çıktı

Geçtiğimiz yıl otonom araç çalışmalarına başlayan Rus internet devi Yandex’e ait olan ulaşım şirketi Yandex.Taxi, bizzat Yandex tarafından geliştirilen otonom aracın sürüş videosunu paylaştı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Google’ın otonom araç çalışmalarına hız vermesinin ardından geçtiğimiz yıl Rus internet devi Yandex de bugüne kadar oluşturduğu gerçek zamanlı haritalama, navigasyon, bilgisayarla görme gibi teknolojilerin kullanılacağı ilk otonom aracı için kolları sıvamıştı. Şirket, ilk otonom araç prototipine dair görüntüleri paylaştı. Toyota Prius V model araca yerleştirilen Yandex’in otonom sistemi engellerle dolu bir parkurda ilerleyerek otonom yarışına rakiplerine kıyasla geç katılmış olsa da oldukça başarılı bir sürüş izlenimi sunuyor.

Yandex'in otonom aracı gün yüzüne çıktı
 

Yandex’e çatısı altında faaliyet gösteren ulaşım şirketi Yandex.Taxi’nin geliştirme safhasında büyük bir rol üstlendiği otonom araç, daha önce diğer üreticilere ait otonom araçlarda gördüğümüz gibi üst kısmında sensörler ve dört bir yanında kamera bulunduruyor. Yine Yandex’in paylaştığı videodan anlaşıldığı kadarıyla araçta veri işlenmesi için NVIDIA’nın donanımlarından kullanılmış.

Gelecek Yıl Sokaklarda Olacak 

Yandex’in otonom aracı şu an için sadece trafiğe kapalı alanlarda test sürüşlerini gerçekleştiriyor ancak araç gelecek yıldan itibaren halka açık alanlarda da testlere başlayarak Moskova sokaklarında kendisini gösterecek. Yandex.Taxi daha önce Tesla Model S ile taksicilik hizmeti sunuyordu şimdi ise bizzat Yandex tarafından geliştirilen otonom araçlarla hem araç portföyünü genişletecek hem de Tesla araçlar için harcadığı parayı farklı alanlarda kullanma şansına sahip olacak.

Prototip üzerinde çalışmaları halen sürdüren Yandex.Taxi’nin nihai hedefi, herhangi bir müdahale gerektirmeden yolculuk imkanı sunan 5.seviye otonom araç üretmek. Bu alanda çok fazla rakipleri olduğunu kabul eden ve düzinelerce şirketin otonom araç çalışmaları yaptığına dikkat çeken Yandex.Taxi Otonom Sürüş Projesi Başkanı Dmitry Polishchuk, kendi araçlarının arkasındaki güvenilir teknoloji ve algoritmalar, uzman mühendis ekibi ile sahip olduğu kaynakla birlikte ön plana çıkacağını düşünüyor. 

Yandex'in otonom aracına ait ilk sürüş videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
 

https://www.engadget.com/2017/05/30/yandex-self-driving-car/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 1 yıl
Otonom'a neredeyse her firma destek verecek gibi duruyor.Güzel rekabet ortamı olacak gibi.
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interwap 1 yıl
Pek stabil göremedim. Düz yolda direksiyonu sağ/sol/sağ/sol yapıyor.
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r0x 1 yıl interwap
interwap
Pek stabil göremedim. Düz yolda direksiyonu sağ/sol/sağ/sol yapıyor.

first demo diyor zaten, bunlar gayet olağan.
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Kerim5100 1 yıl
Ruslar işini biliyor, biz de daha 9-3 ü bitirelim...
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mehmednaim 1 yıl
Önüne beklenmedik bir engel çıktığında öncelikle manevra yaparak yola devam etmesi hoş olmuş.
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