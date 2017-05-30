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Mazda ve rotary motor birlikteliği 50 yaşında!

Mazda'nın spor otomobillerinde yer verdiği wankel motorunun 50. yılını kutluyor. Japon üretici kutlamalar kapsamında motorun yer aldığı bütün modellerini tek bir karede toplamış.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
1
30
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Wankel motoru olarak da bilinen rotary motor denince akla ilk gelen marka olan Mazda, motoru ilk aracında kullanışının 50. yılını kutluyor. Japon üreticinin ilk olarak bu motoru kullandığı 1967 yılında piyasaya çıkan Cosmo Sport, Japon pazarı dışında ise 110S adıyla satılmıştı.
Cosmo Sport o dönem toplamda yalnızca 1.176 adet üretilse de spor araba rotary motorun gelişimi için büyük bir basamak oldu. En son 2011 yılında piyasaya çıkan Japon pazarına özel RX-8 Spirit R ile son kez bir Mazda'da yer alan wankel motoru şu ana kadar toplamda 2 milyona yakın otomobilde yer aldı.
Mazda'nın bir süredir bıraktığı ipuçlarına göre ikonik motor içinde bulunduğumuz on yılın sonunda piyasaya geri gelebilir. Mazda'nın Zoom Zoom isimli resmi dergisinde yer alan bazı detaylara göre de marka motorun kendisinden ayrı kalamayacağı görüşünde. Gelen raporlara göre, Mazda RX-Vision konsepti bir üretim modeline dönüşecek ve yeni nesil bir rotary motora sahip olacak.
Aracın piyasaya çıkışı ve motorun geri dönüşü kesin olarak bilinmese de bu durumun gerçekleşmesi için en olası tarih olarak markanın 100. yılı olan 2020 gösteriliyor.

https://www.motor1.com/news/146960/mazda-celebrates-50-years-rotary/ Yorum Yaz
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BekirHan 2 yıl en beğenilen senersongur
senersongur

50 senedir şu motora arge yapmayıp geliştirmek de büyük kazmalık.

AR-GE > ARaştırma GEliştirme
senersongur50 senedir şu motora arge yapmayıp geliştirmek de büyük kazmalık.ARaştırmaGEliştirme...
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Yanıtla +24
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msansertekin 2 yıl
Efsane motor. Profesyonel motorsporlarının çoğunda yasaklı, fazla güçlü diye.
Şimdi birileri gelir der ki, motor yağ yakıyor, ömrü yok, çok pahalı vs. 1.4 tsi 180 hp polo gti, sıkıştırıldığı zaman mazda rx8 kadar yağ yakıyor. Biri 180 hp bulabiliyor turbo desteğiyle, diğeri 240 hp atmosferik. İkisinin de hacmi hemen hemen aynı, hatta polonun 100 cc fazlası var.
Ömrü yokmuş, 90-100 binde motor bitiyormuş. Sıkıştırılarak kullanılan 180 lik 1.4 tsi kaç bin km gidiyor ? Hadi diyelim gidiyor, sonuçta gücü 180 hp. Çıkarsana modifiye ile gücünü 230 hp'ye. Öyle ömür testi yap.
1.4 tsi ile kıyasladım, çünkü yaklaşık aynı hacimde. Hacmine göre bu kadar yüksek güçte zorlanan başka motor da neredeyse yok o klasmanda. Fiesta red ile falan kıyaslayamam.
Motoru, gücüne göre, akranlarına göre değerlendirmen lazım. Rx8 'i , 2.0 atmosferik motorla kıyaslamak mantıksız.
Ayrıca dip not. Wankel kullanıcıları, aracı nasıl kullanacağını bilmiyor. Bunları yağı özel, öyle castrol koy geç yok, dexelia atacaksın, bakımı özel, kurum yapmaması için 3-4 bin çevirirken kontak kapatman lazım. Haftada bir motoru iyice ısıtıp kurum yakman lazım. Güzel benzin kullanman lazım.
Efsane motor. Profesyonel motorsporlarının çoğunda yasaklı, fazla güçlü diye.Şimdi birileri gelir der ki, motor yağ yakıyor, ömrü yok, çok pahalı vs. 1.4 ...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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Batistuta 2 yıl
Efsaneler efsanesi şampiyon Mazda 787b fotosu atalım gran turismo 4'ten. Arada 1-2 tur atıyorum kulakların pasını alıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Efsaneler efsanesi şampiyon Mazda 787b fotosu atalım gran turismo 4'ten. Arada 1-2 tur atıyorum kulakların pasını alıyor....
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1 Yanıt Yanıtla +13
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baltalı_ilah 2 yıl
Rotary baska bir evrende cok basarili olabilecek bir muhendislik ama bizim evrende kusura bakmasin yeri yok. Zaten terkedilen bir teknoloji oldu. Kompressor teknolojisi gibi.
Muhendislik olarak harika birsey. Ancak bu onu basarili yapmaya yetmez.
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Şıh Hazretleri 2 yıl
Ayriyetten not düşeyim, Wankel motorun geliştirilmesinde Türk mühendisler de görev almıştır, hatta prototip olarak üretilen Anadol Çağdaş'da yerli Wankel motor kullanılması planlanmıştı.
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interwap 2 yıl
Wankel genelde performans sürüşü, spor aracı, yarış araçları gibi yakıtın pekte en ön planda olmadığı alanlarda kullanılıyor.
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FRAPS_TR 2 yıl
Bu motor malesef halk arabalarının içine gitemedi, aşılamayan problemleri var. Çalışma yapısı buna neden oluyor.
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serafon 2 yıl
Efsaneler, ancak elektrikli motor çıkar tümü biter. Mekanik motorla çözülemeyen birçok sorun elektrikli motorla halledilebilir.
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tempestatem 2 yıl
Wankel motorun güç eğrisi, kesinlikle şehir ıçı kullanimina uygun değil, düşük devirde güç uretmiyor gibi bir sey.
Aksini iddia edebilen ciksin karsima.
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darkaura 2 yıl
ayni 4 zamanli motorun farkli enjeksiyon sistemi icin senelerce arge yapip tamamliyamaya butcesi yetmedigi icin projeyi baska firmalara satan otomabil ureticileri var.en temel prensibinden farkli bir motorun argesini yapip uretmek cok buyuk is.burda mazdanin hakkini vermek gerek. wankel motorunun talihsizligi jet motorunun icadidir. jet motoru olmasiydi agirlik guc oraniyla ucaklarda kullanilan standart motor haline gelmisti, uzerinde cok daha fazla arge yapilacagi icin standart 4 zamanli motorun yerine gecme sansi bile olabilirdi.
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aycibin 2 yıl
787b...şunu duyup da tüyleri diken diken olmayan varmı?

0-100: 2,5sn
0-200: 6sn
0-300: 13sn
0-350: 23sn
700bg'lik motorun performansı.bugatti chiron ile aynı değerler ama bugatti'de 800bg ilave var ve bu ses yok
1 Yanıt Yanıtla +5
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DSG1 2 yıl aycibin
Orijinalden alıntı: aycibin
787b...şunu duyup da tüyleri diken diken olmayan varmı?

0-100: 2,5sn
0-200: 6sn
0-300: 13sn
0-350: 23sn
700bg'lik motorun performansı.bugatti chiron ile aynı değerler ama bugatti'de 800bg ilave var ve bu ses yok


Bu aracın performansı bu kadar uçuk değil muhtemelen yanlış,motor çok performanslı olabilir ancak yazmışsınız 700 beygir güç üretiyormuş yani 700 beygir kadar performanslı 700 beygir olup 1500 beygirden daha fazla performans vermesi mümkün değil tabiki de, belki tork değerine bakılır ama o da çok düşük (608 nm) peki neden aynı ivmelenmeye sahip çünkü bu araç 830 kilo ağırlığında muhtemelen uzay kafes üzerine fiberglass panel bir yarış arabası yani tek derdi hızlanmak ve virajlar, Bugatti Chiron ise 2 ton ağırlığında lüx süper otomobil kalkışından duruşuna her şeyin yasal sınırılar içinde olması kullanıcıyı azami şekilde koruması gerekiyor.
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atilgan26 2 yıl
Otto çevrim verimi %30
Diesel çevrim verimi %40 (Ottoya göre %33 daha iyi)
Wankel çevrim verimi %50 ( Dizel' göre %25 Ottoya göre %66 daha iyi)
Verimlilik çok yüksek fakat ömrü kısa.
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suti0 2 yıl
1.3 litrelik wenkel motorunun hacmini geleneksel sıralı ya da v tipi motorların hacmine oranlamak gerekirse 3 ile çarpmak gerekir. Çünkü pistonlu motorlarda tek yanma odası bulunuyor. Wenkel ise 3 farklı hacim etrafında dönüyor.
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