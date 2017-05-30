Mazda ve rotary motor birlikteliği 50 yaşında!

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Wankel motoru olarak da bilinen rotary motor denince akla ilk gelen marka olan Mazda, motoru ilk aracında kullanışının 50. yılını kutluyor. Japon üreticinin ilk olarak bu motoru kullandığı 1967 yılında piyasaya çıkan Cosmo Sport, Japon pazarı dışında ise 110S adıyla satılmıştı.
Cosmo Sport o dönem toplamda yalnızca 1.176 adet üretilse de spor araba rotary motorun gelişimi için büyük bir basamak oldu. En son 2011 yılında piyasaya çıkan Japon pazarına özel RX-8 Spirit R ile son kez bir Mazda'da yer alan wankel motoru şu ana kadar toplamda 2 milyona yakın otomobilde yer aldı.
Mazda'nın bir süredir bıraktığı ipuçlarına göre ikonik motor içinde bulunduğumuz on yılın sonunda piyasaya geri gelebilir. Mazda'nın Zoom Zoom isimli resmi dergisinde yer alan bazı detaylara göre de marka motorun kendisinden ayrı kalamayacağı görüşünde. Gelen raporlara göre, Mazda RX-Vision konsepti bir üretim modeline dönüşecek ve yeni nesil bir rotary motora sahip olacak.
Aracın piyasaya çıkışı ve motorun geri dönüşü kesin olarak bilinmese de bu durumun gerçekleşmesi için en olası tarih olarak markanın 100. yılı olan 2020 gösteriliyor.
https://www.motor1.com/news/146960/mazda-celebrates-50-years-rotary/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Şimdi birileri gelir der ki, motor yağ yakıyor, ömrü yok, çok pahalı vs. 1.4 tsi 180 hp polo gti, sıkıştırıldığı zaman mazda rx8 kadar yağ yakıyor. Biri 180 hp bulabiliyor turbo desteğiyle, diğeri 240 hp atmosferik. İkisinin de hacmi hemen hemen aynı, hatta polonun 100 cc fazlası var.
Ömrü yokmuş, 90-100 binde motor bitiyormuş. Sıkıştırılarak kullanılan 180 lik 1.4 tsi kaç bin km gidiyor ? Hadi diyelim gidiyor, sonuçta gücü 180 hp. Çıkarsana modifiye ile gücünü 230 hp'ye. Öyle ömür testi yap.
1.4 tsi ile kıyasladım, çünkü yaklaşık aynı hacimde. Hacmine göre bu kadar yüksek güçte zorlanan başka motor da neredeyse yok o klasmanda. Fiesta red ile falan kıyaslayamam.
Motoru, gücüne göre, akranlarına göre değerlendirmen lazım. Rx8 'i , 2.0 atmosferik motorla kıyaslamak mantıksız.
Ayrıca dip not. Wankel kullanıcıları, aracı nasıl kullanacağını bilmiyor. Bunları yağı özel, öyle castrol koy geç yok, dexelia atacaksın, bakımı özel, kurum yapmaması için 3-4 bin çevirirken kontak kapatman lazım. Haftada bir motoru iyice ısıtıp kurum yakman lazım. Güzel benzin kullanman lazım.