Yapay fotosentez ile güneş ışınlarından hidrojen yakıt elde edildi

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, yıllardır fotosentez sürecini laboratuvar ortamında yaratıp, bitkilerin yaptığı gibi güneş ışınlarını temiz enerjiye dönüştürmenin yollarını arıyor. Özellikle son yıllarda hız kazanan bu araştırmalar nihayet sonuç vermeye başladı.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Brookhaven Ulusal Laboratuvarı ve Virginia Tech'te görevli bilim insanlarından oluşan bir ekip, yapay fotosentez sürecinin oluşturulmasını sağlayacak supramoleküller geliştirdi. Araştırmanın başındaki isim olan Gerald Manbeck, iki yıl önce bu işlemi başarıyla gerçekleştirebilecek iki supramolekül geliştirdi. Bu supramoleküller fotosentez sürecinde olduğu gibi; güneş ışığını toplayıp, elektrik yükünü ayırıp, bitkilerin karbondioksiti glükoza çevirmek için kullandığı hidrojeni üretebiliyor.

Işık toplayan rutenyum (Ru) metal iyonlardan oluşan her iki supramolekül de bu süreci başarıyla gerçekleştiriyor olsa da birinin daha verimli çalıştığı anlaşıldı. Bunun üzerine ekip neden bir supramolekülün diğerinden daha verimli olduğunu anlamak için testler yapmaya başladı.

Bu testler sonucunda, 6 rutenyum metal iyona sahip supramolekülün, 3 rutenyum metal iyona sahip supramoleküle göre elektron bakımından daha zayıf olduğu ve bu yüzden fotosentez için gerekli elektronları almaya daha açık olduğu anlaşıldı.

Araştırmacılar tarafından ortaya çıkarılan bu yeni bilgiler sayesinde yapay fotosentez için daha verimli supramoleküller geliştirmek mümkün olacak. Eğer bu çalışmalar olumlu sonuç verirse, önümüzdeki yıllarda yakıt olarak kullanabileceğimiz miktarlarda hidrojen elde etmek için yapay fotosentez sistemleri kurulabilir.

https://www.engadget.com/2017/06/06/researchers-create-hydrogen-fuel-artificial-photosynthesis/