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Yapay fotosentez ile güneş ışınlarından hidrojen yakıt elde edildi

Brookhaven Ulusal Laboratuvarı ve Virginia Tech'te görevli bilim insanları, laboratuvar ortamında yapay fotosentez süreci yaratarak güneş ışınlarını yakıta çevirmeyi başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, yıllardır fotosentez sürecini laboratuvar ortamında yaratıp, bitkilerin yaptığı gibi güneş ışınlarını temiz enerjiye dönüştürmenin yollarını arıyor. Özellikle son yıllarda hız kazanan bu araştırmalar nihayet sonuç vermeye başladı.
ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Brookhaven Ulusal Laboratuvarı ve Virginia Tech'te görevli bilim insanlarından oluşan bir ekip, yapay fotosentez sürecinin oluşturulmasını sağlayacak supramoleküller geliştirdi. Araştırmanın başındaki isim olan Gerald Manbeck, iki yıl önce bu işlemi başarıyla gerçekleştirebilecek iki supramolekül geliştirdi. Bu supramoleküller fotosentez sürecinde olduğu gibi; güneş ışığını toplayıp, elektrik yükünü ayırıp, bitkilerin karbondioksiti glükoza çevirmek için kullandığı hidrojeni üretebiliyor.
Işık toplayan rutenyum (Ru) metal iyonlardan oluşan her iki supramolekül de bu süreci başarıyla gerçekleştiriyor olsa da birinin daha verimli çalıştığı anlaşıldı. Bunun üzerine ekip neden bir supramolekülün diğerinden daha verimli olduğunu anlamak için testler yapmaya başladı.
Bu testler sonucunda, 6 rutenyum metal iyona sahip supramolekülün, 3 rutenyum metal iyona sahip supramoleküle göre elektron bakımından daha zayıf olduğu ve bu yüzden fotosentez için gerekli elektronları almaya daha açık olduğu anlaşıldı.
Araştırmacılar tarafından ortaya çıkarılan bu yeni bilgiler sayesinde yapay fotosentez için daha verimli supramoleküller geliştirmek mümkün olacak. Eğer bu çalışmalar olumlu sonuç verirse, önümüzdeki yıllarda yakıt olarak kullanabileceğimiz miktarlarda hidrojen elde etmek için yapay fotosentez sistemleri kurulabilir.

https://www.engadget.com/2017/06/06/researchers-create-hydrogen-fuel-artificial-photosynthesis/ Yorum Yaz
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smart1978 2 yıl en beğenilen
Yapay fotosentez basarilmasi gercekten devrim diyebilirim...
Yillarca yayao fotosentezin yapilamayisini ilahi kudretin gostergesi gibi dolayli turlu turlu ifadeler yillardir heryerde gormekteyiz ...
Yapay fotosentez hayati cozumler ve yasanabilir alemler ozellikle uzayda ufkumuzu daha da genisletecektir .
Guzel gelismeler .
Amerika da olmasina hic sasirmadim.
Amerika batiyor Avrupa batiyor diyenler eminim simdi homurdaniyorlardir .
Kendi ulkende yapilamiyor diye yapici oz elestiri yapamazsan tabiki turlu turlu hatta medecenice tiye bile alanlar cikabilir ...
Sonuc olarak yapay fotosentezde verimlilik artiriliyor ...
Insanoglu insan oldugu surece gelisecektir . Insan olamayanlar ise geride kalip turlu turlu mevzularla mesgul kalmaya mahkum olacaktir MALESEF ...
Yapay fotosentez basarilmasi gercekten devrim diyebilirim...Yillarca yayao fotosentezin yapilamayisini ilahi kudretin gostergesi gibi dolayli turlu tur...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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IceRulez 2 yıl
hocam sakız çiğnemek orucu bozar mı
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savasserter 2 yıl
Şu an dünyanın yaşanılabilirliğinin sürdürülebilmesi için bu tür icatlara çok ihityacı var. Umarım kısa sürede başarıya ulaşırlar. Zira bu bir devrim.
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kralkarga 2 yıl
bilim ne güzel şey, bıkmadan, usanmadan çalışan insanların bu denli önemli şeyler başarması, insanlık için sınırları belli olmayan çabalara girmesi bence dünyadaki en değerli şey.
herkesin kendi uzmanlık alanında çaba gösterdiği ve engellenmediği toplumlarda bilimsel gelişmeler ne kadar önemli yol katediyor.torpille görev alan insanların yoğunlukta olduğu ülkelerde ise hiç bir gelişme yok.denklem çok basit aslında; uzmanı rahat bırak, çalışabilmesi için en iyi ortamı oluştur, konuda uzman olmayanı ise o konuyla ilgili
önemli noktalara yerleştirme.
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LORDTEK 2 yıl
Foto kısmı tamam ama sentez olayı yok. Yapay fotosentez ifadesi tamamen dikkat çekmek için. Çalışma dikkate değer, ama Güneş ışığı kullanarak hidrojen üretiyoruz deseler bunun kadar dikkat çekmeyeceğini veya anlaşılmasını kolaylaştırmak adına bu yolu seçmişler demek ki.
Tüm yorumcular süpermen (belki ben de dahil). Ama kimsenin dikkatini çekmemiş. 6 iyonlu molekül için 3 iyonlu moleküle göre elektron almaya daha elverişli denmiş. Çok ilerici süpermenler tabii böyle detaylarla ilgilenmezler. Onların derdi bizim milletçe çöp oluşumuzdur. Bazı hususlarda haklı olsalar da çok iyonlu molekülün elektron almaya yatkın olamayacağını önemsememişler çünkü eleştirdiklerine benzer şekilde kendileri de cahiller. Haberin kaynağına bakarsanız elektron almaya demiyor hidrojeni absorbe etmeye diyor. Hidrojen de +1 yüklüdür. -1 yüklü değildir. Anlamadınız değil mi? Boş verin, bizden bir halt olmaz diyerek bir nefes daha sigara çekin. Çünkü bu daha kolay...
1 Yanıt Yanıtla
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fuujitsu 2 yıl LORDTEK
LORDTEK
Foto kısmı tamam ama sentez olayı yok. Yapay fotosentez ifadesi tamamen dikkat çekmek için. Çalışma dikkate değer, ama Güneş ışığı kullanarak hidrojen üretiyoruz deseler bunun kadar dikkat çekmeyeceğini veya anlaşılmasını kolaylaştırmak adına bu yolu seçmişler demek ki.
Tüm yorumcular süpermen (belki ben de dahil). Ama kimsenin dikkatini çekmemiş. 6 iyonlu molekül için 3 iyonlu moleküle göre elektron almaya daha elverişli denmiş. Çok ilerici süpermenler tabii böyle detaylarla ilgilenmezler. Onların derdi bizim milletçe çöp oluşumuzdur. Bazı hususlarda haklı olsalar da çok iyonlu molekülün elektron almaya yatkın olamayacağını önemsememişler çünkü eleştirdiklerine benzer şekilde kendileri de cahiller. Haberin kaynağına bakarsanız elektron almaya demiyor hidrojeni absorbe etmeye diyor. Hidrojen de +1 yüklüdür. -1 yüklü değildir. Anlamadınız değil mi? Boş verin, bizden bir halt olmaz diyerek bir nefes daha sigara çekin. Çünkü bu daha kolay...

Çok iyonlu molekül niye elektron almaya yatkın olmasın ki.? Merak ettiğimden sordum sadece yanlış anlamayın.
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Public_Enemy 2 yıl
artık daha rahat doğayı katlederler
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BlindGuardianNN 2 yıl
Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, yıllardır fotosentez sürecini laboratuvar ortamında yaratıp, bitkilerin yaptığı gibi güneş ışınlarını temiz enerjiye dönüştürmenin yollarını arıyor. Özellikle son yıllarda hız kazanan bu araştırmalar nihayet sonuç vermeye başladı.
ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Brookhaven Ulusal Laboratuvarı ve Virginia Tech'te görevli bilim insanlarından oluşan bir ekip, yapay fotosentez sürecinin oluşturulmasını sağlayacak supramoleküller geliştirdi. Araştırmanın başındaki isim olan Gerald Manbeck, iki yıl önce bu işlemi başarıyla gerçekleştirebilecek iki supramolekül geliştirdi. Bu supramoleküller fotosentez sürecinde olduğu gibi; güneş ışığını toplayıp, elektrik yükünü ayırıp, bitkilerin karbondioksiti glükoza çevirmek için kullandığı hidrojeni üretebiliyor.
-ormanlar yakılınca iş başa düştü
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IceRulez 2 yıl
hocam sakız çiğnemek orucu bozar mı
1 Yanıt Yanıtla +4
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BlindGuardianNN 2 yıl IceRulez
aslında şekersiz olan falım var sade onlar bozmaz, sakızın içinde sıvı yok çiğnedikçe ağız sıvı üretiyor, zaten vücutta olan birşey yine ağızdan içeri girmiş oluyor
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aydogdu1453 2 yıl
America seviciler yine pr yapmaya gelmiş.İşinize bakın.
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smart1978 2 yıl en beğenilen
Yapay fotosentez basarilmasi gercekten devrim diyebilirim...
Yillarca yayao fotosentezin yapilamayisini ilahi kudretin gostergesi gibi dolayli turlu turlu ifadeler yillardir heryerde gormekteyiz ...
Yapay fotosentez hayati cozumler ve yasanabilir alemler ozellikle uzayda ufkumuzu daha da genisletecektir .
Guzel gelismeler .
Amerika da olmasina hic sasirmadim.
Amerika batiyor Avrupa batiyor diyenler eminim simdi homurdaniyorlardir .
Kendi ulkende yapilamiyor diye yapici oz elestiri yapamazsan tabiki turlu turlu hatta medecenice tiye bile alanlar cikabilir ...
Sonuc olarak yapay fotosentezde verimlilik artiriliyor ...
Insanoglu insan oldugu surece gelisecektir . Insan olamayanlar ise geride kalip turlu turlu mevzularla mesgul kalmaya mahkum olacaktir MALESEF ...
1 Yanıt Yanıtla +12
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SigSauer6 2 yıl smart1978
smart1978

Yapay fotosentez basarilmasi gercekten devrim diyebilirim...


Yillarca yayao fotosentezin yapilamayisini ilahi kudretin gostergesi gibi dolayli turlu turlu ifadeler yillardir heryerde gormekteyiz ...


Yapay fotosentez hayati cozumler ve yasanabilir alemler ozellikle uzayda ufkumuzu daha da genisletecektir .


Guzel gelismeler .

Amerika da olmasina hic sasirmadim.

Amerika batiyor Avrupa batiyor diyenler eminim simdi homurdaniyorlardir .

Kendi ulkende yapilamiyor diye yapici oz elestiri yapamazsan tabiki turlu turlu hatta medecenice tiye bile alanlar cikabilir ...




Sonuc olarak yapay fotosentezde verimlilik artiriliyor ...


Insanoglu insan oldugu surece gelisecektir . Insan olamayanlar ise geride kalip turlu turlu mevzularla mesgul kalmaya mahkum olacaktir MALESEF ...

Kardeşim millet paçandan tutup seni geri mi çekiyor. Çalış git yurt dışına sonra dön ülkene. Bu ülke ne Müslüman ne kemalistler yüzünden bu halde. Her şeyi DEVLETTEN bekleyenler yüzünden bu halde.
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