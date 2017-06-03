Dünyanın en büyük yüzen solar tesisi Çin'de kuruldu

Haber Editörü
Dünyada en çok karbon emisyonuna neden olan ülkelerin başında gelen Çin, bu durumu değiştirmek için alternatif enerji kaynaklarına önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Özellikle güneş enerjisi alanında önemli adımlar atan Çin, dünyanın en büyük yüzen solar enerji tesisini geçtiğimiz günlerde faaliyete soktu.
Sungrow Power Supply tarafından yapımı üstlenen bu devasa güneş enerjisi tesisi, Çin'in Anhui eyaletine bağlı Huainan şehrinde kuruldu. Geçtiğimiz ay şehrin elektrik şebekesine bağlanan tesis, 40 megawatt elektrik üretme kapasitesine sahip. Sungrow Power Supply'ın açıklamasına göre yüzen güneş enerjisi tesisi, Huainan'da yer alan 15 bine yakın evin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek.
Huainan'da kurulan bu yeni tesisin tam büyüklüğü açıklanmadı ancak bu yeni tesisin daha önce dünyanın en büyük yüzen solar enerji tesisi olarak kabul edilen yüzen çiftlikten iki kat daha büyük olduğu söyleniyor.
Dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi haline gelen Çin, 2016 sonunda güneş enerjisi kapasitesini 77.42 megawatt'a çıkarmıştı. Bu yeni eklentiler ile birlikte Çin güneş enerjisi üretiminde diğer ülkelerin daha da önüne geçecek. Ne var ki tüm bu yatırımlara rağmen güneş enerjisi Çin'in enerji ihtiyacının ancak yüzde 1'ini karşılayabiliyor.
Günümüzde enerji ihtiyacının yüzde 11'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Çin, eğer bu şekilde büyük yatırımlar yapmaya devam ederse kısa sürede önemli yol katedebilir. Ülkenin 2030 yılında enerji ihtiyacının yüzde 20'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmesi planlanıyor.
http://www.ibtimes.co.in/worlds-biggest-floating-solar-power-plant-china-can-power-15000-homes-729094 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sungrow Power Supply tarafından yapımı üstlenen bu devasa güneş enerjisi tesisi, Çin'in Anhui eyaletine bağlı Huainan şehrinde kuruldu. Geçtiğimiz ay şehrin elektrik şebekesine bağlanan tesis, 40 megawatt elektrik üretme kapasitesine sahip. Sungrow Power Supply'ın açıklamasına göre yüzen güneş enerjisi tesisi, Huainan'da yer alan 15 bine yakın evin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek.
-1 tsunamiye bakar
Bana böyle şeylerle gelin işte. Su altı ne olacak diye merak edip bilmediğim şeyi sormuşum insan gibi cevap vermişsiniz ne güzel.
Baraj göllerinde buharlaşma engeli için iyi bir sistem, Amerika'da da buharlaşmayı engellemek için plastik toplar kullanılıyordu bir aralar.
Ancak barajlarda su altı resif veya balık çeşitliliği deniz gibi değil, yok denebilir hatta. Denizde buharlaşma derdi de yok. İlla ki düşünmüşlerdir bir çözüm ama Çin gibi deniz ürünleri ticareti de iyi seviyede olan bir ülkede bunun yaygınlaşması deniz habitatını öldürmek gibi bişey olur bence. Düşünsenize Çin'in tüm deniz sahanlığının bu panellerle kaplı olduğunu
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5652 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
güneş enerjisi, çin ve