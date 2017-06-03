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Dünyanın en büyük yüzen solar tesisi Çin'de kuruldu

Yenilenebilir enerji kaynaklarına önemli yatırımlar yapmaya devam eden Çin, Huainan şehrinde kurulan dünyanın en büyük yüzen solar enerji tesisini faaliyete geçirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,7b
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19
Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünyada en çok karbon emisyonuna neden olan ülkelerin başında gelen Çin, bu durumu değiştirmek için alternatif enerji kaynaklarına önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Özellikle güneş enerjisi alanında önemli adımlar atan Çin, dünyanın en büyük yüzen solar enerji tesisini geçtiğimiz günlerde faaliyete soktu.
Sungrow Power Supply tarafından yapımı üstlenen bu devasa güneş enerjisi tesisi, Çin'in Anhui eyaletine bağlı Huainan şehrinde kuruldu. Geçtiğimiz ay şehrin elektrik şebekesine bağlanan tesis, 40 megawatt elektrik üretme kapasitesine sahip. Sungrow Power Supply'ın açıklamasına göre yüzen güneş enerjisi tesisi, Huainan'da yer alan 15 bine yakın evin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek.
Huainan'da kurulan bu yeni tesisin tam büyüklüğü açıklanmadı ancak bu yeni tesisin daha önce dünyanın en büyük yüzen solar enerji tesisi olarak kabul edilen yüzen çiftlikten iki kat daha büyük olduğu söyleniyor.
Dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi haline gelen Çin, 2016 sonunda güneş enerjisi kapasitesini 77.42 megawatt'a çıkarmıştı. Bu yeni eklentiler ile birlikte Çin güneş enerjisi üretiminde diğer ülkelerin daha da önüne geçecek. Ne var ki tüm bu yatırımlara rağmen güneş enerjisi Çin'in enerji ihtiyacının ancak yüzde 1'ini karşılayabiliyor.
Günümüzde enerji ihtiyacının yüzde 11'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Çin, eğer bu şekilde büyük yatırımlar yapmaya devam ederse kısa sürede önemli yol katedebilir. Ülkenin 2030 yılında enerji ihtiyacının yüzde 20'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmesi planlanıyor.

http://www.ibtimes.co.in/worlds-biggest-floating-solar-power-plant-china-can-power-15000-homes-729094 Yorum Yaz
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Siyah Nur 2 yıl en beğenilen
Yenilenebilir enerji iyi güzel hoş da o bölgedeki su altı varlıkları ve habitat ne olacak acaba?
3 Yanıt Yanıtla +11
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BlindGuardianNN 2 yıl
Dünyada en çok karbon emisyonuna neden olan ülkelerin başında gelen Çin, bu durumu değiştirmek için alternatif enerji kaynaklarına önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Özellikle güneş enerjisi alanında önemli adımlar atan Çin, dünyanın en büyük yüzen solar enerji tesisini geçtiğimiz günlerde faaliyete soktu.

Sungrow Power Supply tarafından yapımı üstlenen bu devasa güneş enerjisi tesisi, Çin'in Anhui eyaletine bağlı Huainan şehrinde kuruldu. Geçtiğimiz ay şehrin elektrik şebekesine bağlanan tesis, 40 megawatt elektrik üretme kapasitesine sahip. Sungrow Power Supply'ın açıklamasına göre yüzen güneş enerjisi tesisi, Huainan'da yer alan 15 bine yakın evin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek.
-1 tsunamiye bakar
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Captain_Ivy 2 yıl
Tusunamiye açık denizlerde yapmamışlardır diye ümit ediyorum. Malum, Çin..
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ozakin70 2 yıl
o suyu kaplayarak altında yaşayan canlılar başta olmak üzere çevredeki hayvanlar ne yapacak merak ediyorum.
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gun 2 yıl Siyah Nur
İyide bu yüzen sistemleri baraj göllerine insanlar tarafından oluşturulmuş alanlara yapıyorlar bu şekilde buharlaşmada önleniyor.
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Siyah Nur 2 yıl gun
gun
İyide bu yüzen sistemleri baraj göllerine insanlar tarafından oluşturulmuş alanlara yapıyorlar bu şekilde buharlaşmada önleniyor.

Bana böyle şeylerle gelin işte. Su altı ne olacak diye merak edip bilmediğim şeyi sormuşum insan gibi cevap vermişsiniz ne güzel.
Baraj göllerinde buharlaşma engeli için iyi bir sistem, Amerika'da da buharlaşmayı engellemek için plastik toplar kullanılıyordu bir aralar.
Ancak barajlarda su altı resif veya balık çeşitliliği deniz gibi değil, yok denebilir hatta. Denizde buharlaşma derdi de yok. İlla ki düşünmüşlerdir bir çözüm ama Çin gibi deniz ürünleri ticareti de iyi seviyede olan bir ülkede bunun yaygınlaşması deniz habitatını öldürmek gibi bişey olur bence. Düşünsenize Çin'in tüm deniz sahanlığının bu panellerle kaplı olduğunu
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Crauls 2 yıl
Bizdede Van gölünün küçük bir bölümünü bu yönde değerlendirseler civar illere çok katkısı olur.
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kadirirdem 2 yıl
Helal olsun,bundan bize de lazım...
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umut_baris 2 yıl
Birazdan omo nokloor doho oyo diyenler gelir.
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fuujitsu 2 yıl
Boş toprak mı kalmadı yaw adamlar sırf adımız duyulsun diye yapıyorlar bence.
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savasserter 2 yıl
Çok geniş bir alanı kaplıyor, denize düşen ışığı kestiği için deniz canlıları açısından sorun olabilir.
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eric13 2 yıl
Allahtan Cin moronlar tarafindan yonetilmiyor ...
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