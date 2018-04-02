Yapay zeka destekli bu uygulama kalan ömrünüzü hesaplıyor!

Ne zaman öleceğini bilmek insanlığın var oluşundan beri araştırma konusu olmuştur. Bunun farkında olan Gero isimli bir yazılım şirketi, günlük aktivitelerinizi, uyku durumunuzu beslenme alışkanlıklarınızı analiz ederek yaklaşık 37 günde bir sonuç çıkarıyor.

Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü uzmanlarının desteklediği ve yüksek tahmin oranını onayladığı Gero Lifespan isimli uygulama sizin kalan ömrünüzü hesaplayabiliyor. Tabi bunun için çeşitli verileri toplayacağı cihazlara ihtiyacı var. Uygulama şuan için iOS işletim sistemi ve Apple Watch ile çalışabiliyor. iPhone ve Apple Watch'dan aldığı bilgileri AI (yapay zeka)'sı sayesinde çeşitli algoritmalarla hesaplayarak sizlere kalan ömrünüz hakkında fikir sunuyor. Gero kullanıldıkça, şartlara göre de yeni algoritmalar üretip kalan ömrünüzü her 37 günde bir tekrar hesaplıyor.

Uygulamanın geliştirilme aşamasında ilk olarak değerlendirilen veriler arasında 2003-2006 ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'nden (NHANES) fiziksel aktivite kayıtları ve klinik verileri kullanılmış. Daha sonra 100.000'den fazla insan üzerinde yapılan çalışmada, makine öğreniminin ve Gero'nun yapay zeka yazılımı kullanılarak Gero'nun veri tabanında algoritmalar üretilmiş.

Uygulama ilk 37 günün sonunda oluşturduğu analiz raporu sonucunda bir daha ki 37 güne kadar çeşitli önerilerde bulunuyor. Bu önerileri değerlendirirseniz de ömrünüzün ne kadar uzayabileceği konusunda fikir sunuyor. Gero kullanıldıkça, şartlara göre de yeni algoritmalar üretip kalan ömrünüzü her 37 günde bir tekrar hesaplıyor.

Uygulamayı test eden Daily Mail muhabirlerinden Jack Flanagan 37 günün sonunda 68,9 yıl yaşayacağı verisi üzerine şok geçirdiğini, ancak tahminin doğru olabileceğini vurguladı. Flanagan; 'Abur cubur tüketimiyle dolu sağlıksız bir yaşam tarzı sürüyorum, Sizler akşamları içkinizi yudumlarken, gece geç saatlere kadar stresli bir işte çalışıyorum. Bu yüzden uygulamanın biçtiği yaşam ömrü gerçeklerden çok uzak değil.' dedi.

Yine Daly Mail gazetesinin sağlık muhabiri Alexandra Thompson 73,6 yıl yaşayacağı bilgisini aldı. Durumu değerlendirmek adına Thamson; 'Sonuçtan memnun değilim! Haftada üç kez 5km koşuyorum, sigara içmeyen ve sağlıklı beslenen biriyim vücuduma tek zararım var o da alkol tüketiyorum. Daha uzun yaşamayı beklerdim' dedi.

Uygulamanın esas amacının insanları sağlıklı bir yaşama teşvik edip, daha uzun ve daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak olduğunu özellikle vurgulayalım. Araştırmanın detayları ve bilimsel raporları Scientific Reports'da yayınlandı. Araştırma hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz Scientific Repors dergisine buradan göz atabilirsiniz.insanlarıyaşamalarını sağlamak olduğunu özellikle vurgulayalım.

Uygulama yukarıda da dediğim gibi yalnızca iOS işletim sistemini destekliyor. Gero Lifespan'ı buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5558987/The-app-tell-youll-die.html