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Sizi gıda teröründen kurtaracak iki mobil uygulama

Günümüzde gıda üzerinde bir çok hile uygulanıyor. Nişasta bazlı şeker ve kimyasal zararları bulunan boya maddeleri bunlardan bir kaçı. Size gıdalar hakkında bilgi veren iki uygulamadan bahsedeceğiz.
1 yıl
18,5b
1
122
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Sizi gıda teröründen kurtaracak iki mobil uygulama
Maalesef gıdaların maliyetini düşürüp daha ucuza daha çok ürün satmak için çeşitli koyucu ve renklendirici maddeler kullanıyor. Tüketmeyi düşündüğümüz gıdaların içerisinde ne kullanıldığını ancak içindekiler listesinden öğrenebiliyoruz. Burada bahsi geçen maddelerin size uygun olup olmadığını çoğu zaman bilemiyorsunuz. Kullanılan gıdaların size uygunluğunu bilseniz de bu sefer "E Kodlar" diye tabir edilen çeşitli kimyasal maddelerin kodları bulunuyor. Ancak bu kadların ne ifade ettiği konusunda birçok vatandaşın bilgisi yok.
Şimdi ki haberimizde gıdaların içerisinde vücuda zararlı alerjen maddeler, trans ya, doymuş yağ içerip içermediğini, organik, inorganik, haram, helal olup olmadıklarını öğrenebileceğiniz iki uygulamadan bahsedeceğiz.

KlikTag

Sizi gıda teröründen kurtaracak iki mobil uygulama
 
Tüm paketli gıdaların üzerinde mutlaka çeşitli rakamlardan oluşan bir barkod bulunmakta. Aslında bu barkodlar firmaların envanter tutmalarında ve fiyatlandırma yapmalarında kullanılmakta. Aynı barkodu KlikTag ile okutursanız gıdanın içerisinde Palm, Kanola, Pamuk vb. bitkisel yağları, alerjen maddeleri, Trans yağ, doymuş yağ, şeker vb. bileşenleri, organik olup olmadığını, Gluten, Aspartam, MSG, Glikoz şurubu, Sülfit içerip içermediğini görebiliyorsunuz.
Aynı zamanda bu uygulamaya tüketim tercihlerinizi belirtirseniz, okuttuğunuz ürünün size uygun olup olmadığını sunabiliyor. Bu konuya şöyle açıklık getirelim. Örneğin; Kişniş, Yumurta, Kereviz gibi ürünlere alerjiniz varsa tüketmek istedğiniz ürünün size uygun olup olmadığını söyleyebilir.
KlikTag uygulamasını iOS için buradan, Android için buradan indirebilirsiniz.

E Kodları

Paketli ürünlerin içindekiler kısmını dikkate alanların birçoğunun "E" ile başlayan çeşitli kodlar dikkatini çekmiştir. Bu kodlar gıdaya dayanıklılık, yoğunluk, renk vermek için katılan maddelerin kodlarını içermektedir. E Kodları uygulaması ise bu kodların zararlı, haram, helal olup olmadığı bilgisini size sunuyor. Aynı zamanda E Kodlar'ın içeriğini açıklayarak olası yan etkileri konusunda da sizleri bilgilendirebiliyor.
E Kodları uygulamasını şimdilik yalnızca Android işletim sistemine destek vermektedir. Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.
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kankixx123 1 yıl
Bence editörler için de beğenme/beğenmeme butonu olması lazım. Beğendiğimiz arkadaşlar daha çok haber yapabilir. Mesela uzun zamandır donanım haberde (teknoloji kısmı dışında) bu kadar yararlı bir yazı okumamıştım. Elim beğen butonu aradı.
Bence editörler için de beğenme/beğenmeme butonu olması lazım. Beğendiğimiz arkadaşlar daha çok haber yapabilir. Mesela uzun zamandır donanım haberde (teknoloj...
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crashris 1 yıl
bilgilendiriciliği ve duyarlılığınız şahane. mükemmel bir haber teşekkürler
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themakina 1 yıl
E kodları uygulaması benim 1 buçuk yıldır kullandığım bir uygulama birçok maddenin kodları var. Bende Gıda Mühendisliği bölümü öğrencisiyim, tüm vatandaşların aldıkları ürünün arkasını çevirip bakmalarını tavsiye ederim. Bu ürün markalı deyip güvenmeyin içeriği gerçekten sıkıntılı olabiliyor. Aldığımız ürünlerde Helal Sertifikası arayalım lütfen. Özellikle GİMDES bu konuda çok sıkı bir firmadır. Araştırmanızı tavsiye ediyorum. Yahudiler bile her ürünü yemezken biz Müslüman olarak daha dikkatli olmalıyız. Biz farkında olmazsak Farkındalık oluşturulamaz.
E kodları uygulaması benim 1 buçuk yıldır kullandığım bir uygulama birçok maddenin kodları var. Bende Gıda Mühendisliği bölümü öğrencisiyim, tüm vatandaşların ...
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phorever 1 yıl
İceTea'de nişasta bazlı şeker görünmüyor. ama içinde acayip bir rahatlama hissi veriyor. Su gibi içiyorum bazen. NBŞ olup olmadığını kesin olarak nasıl öğrenirim?
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Mete Can Karahasan 1 yıl phorever
Öğrenmenize gerek yok: nişasta bileşik zincirli glukozdur. Onda zarar yok. Zararlı olanlar adı nişastaya ve glukoza benzer olan ama aslında içeriği öyle olmayanlar. İsoglucose, NBŞ aynı şey - sükroz ama sükrazla çözünmüşü; yani fruktoz içeriyor. Açken zararlı değil ama içecekleri genellikle keyif için içenler karaciğerlerini yağlandırıyor.
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aktassa 1 yıl
Uygulama olarak çok güzel birşey ama işin diğer tarafı da, tüketici tarafından beğenilmeyecek olan ürünlerin barkoduna bu zararlı, beğenilmeyecek maddeler eeklenmezise program da dolayısı ile bunu okuyamayacaktır.
Dürüst üretici ile faydalı olacak bir program denilebilir.
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imhotep_of_grudge 1 yıl
uygulamada oldukça şüpheli... benim A328 uyumsuz çıktı...
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macsimust 1 yıl
DH forumunda bu yıl gördüğüm tek işe yarar başlık. En azından içinde Tayyip Kılıçdaroğlu falan yok.
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emregk 1 yıl
Arkadaşlar merhaba Türk yapımı olan mobil oyunu indirerek destek olabilirsiniz.
NOT:Bağımlılık yapar.
play.google.com/...
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Burccoskunkan 1 yıl ProsesMuhendisi
Diş fırçalamak için forever bright diş macununu tavsiye ederim. Floruid ve mermerit tozu yok. Ayrıca aloevera ve arı propolisi içerir. Kendim de ailem de bunu kullanıyor.
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erkanuzum 1 yıl Burccoskunkan
Merhaba bu ürünü ilk defa aldım içeriğine baktığımda Sodium Lauryl Sulfate (SLS) maddesi var.Çok emin olmamakla beraber zararlı sanırım.
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Burccoskunkan 1 yıl jüpiter
Teşekkürler :)
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themakina 1 yıl
Hayır donanım haberin forum kısmını sık kullanan birisi değildim.
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Wheatley 1 yıl
Eski insanların sizden daha mutlu yaşadığını düşünmüyor musunuz?
Eski insanların sizden daha sağlıklı yaşadığını düşünmüyor musunuz?
Teknolojiyi yerle bir edip ilkel yaşama dönmeliyiz.
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01halil 1 yıl
Arkadaşlar uygulama yükler yüklemez çocuğumuza yedirdigimiz meşhur bebe bisküvisi tabi markasını yazmadım değerler aşağıda artık siz karar verin alip almamakta
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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