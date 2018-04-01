Sizi gıda teröründen kurtaracak iki mobil uygulama

Teknoloji Editörü
Maalesef gıdaların maliyetini düşürüp daha ucuza daha çok ürün satmak için çeşitli koyucu ve renklendirici maddeler kullanıyor. Tüketmeyi düşündüğümüz gıdaların içerisinde ne kullanıldığını ancak içindekiler listesinden öğrenebiliyoruz. Burada bahsi geçen maddelerin size uygun olup olmadığını çoğu zaman bilemiyorsunuz. Kullanılan gıdaların size uygunluğunu bilseniz de bu sefer "E Kodlar" diye tabir edilen çeşitli kimyasal maddelerin kodları bulunuyor. Ancak bu kadların ne ifade ettiği konusunda birçok vatandaşın bilgisi yok.
Şimdi ki haberimizde gıdaların içerisinde vücuda zararlı alerjen maddeler, trans ya, doymuş yağ içerip içermediğini, organik, inorganik, haram, helal olup olmadıklarını öğrenebileceğiniz iki uygulamadan bahsedeceğiz.
KlikTag
Tüm paketli gıdaların üzerinde mutlaka çeşitli rakamlardan oluşan bir barkod bulunmakta. Aslında bu barkodlar firmaların envanter tutmalarında ve fiyatlandırma yapmalarında kullanılmakta. Aynı barkodu KlikTag ile okutursanız gıdanın içerisinde Palm, Kanola, Pamuk vb. bitkisel yağları, alerjen maddeleri, Trans yağ, doymuş yağ, şeker vb. bileşenleri, organik olup olmadığını, Gluten, Aspartam, MSG, Glikoz şurubu, Sülfit içerip içermediğini görebiliyorsunuz.
Aynı zamanda bu uygulamaya tüketim tercihlerinizi belirtirseniz, okuttuğunuz ürünün size uygun olup olmadığını sunabiliyor. Bu konuya şöyle açıklık getirelim. Örneğin; Kişniş, Yumurta, Kereviz gibi ürünlere alerjiniz varsa tüketmek istedğiniz ürünün size uygun olup olmadığını söyleyebilir.
E Kodları
Paketli ürünlerin içindekiler kısmını dikkate alanların birçoğunun "E" ile başlayan çeşitli kodlar dikkatini çekmiştir. Bu kodlar gıdaya dayanıklılık, yoğunluk, renk vermek için katılan maddelerin kodlarını içermektedir. E Kodları uygulaması ise bu kodların zararlı, haram, helal olup olmadığı bilgisini size sunuyor. Aynı zamanda E Kodlar'ın içeriğini açıklayarak olası yan etkileri konusunda da sizleri bilgilendirebiliyor.E Kodları uygulamasını şimdilik yalnızca Android işletim sistemine destek vermektedir. Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.
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Dürüst üretici ile faydalı olacak bir program denilebilir.
NOT:Bağımlılık yapar.
play.google.com/...
Eski insanların sizden daha sağlıklı yaşadığını düşünmüyor musunuz?
Teknolojiyi yerle bir edip ilkel yaşama dönmeliyiz.
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