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Avrupa’daki yapay zeka girişimlerinin yüzde 40’ı yapay zeka kullanmıyor

MMC tarafından yayınlanan bir rapora göre Avrupda’daki yapay zeka girişimlerinin yüzde 40’ı yapay zeka kullanmıyorlar. Araştırma 2830 yapay zeka girişimi üzerinde yapılmış.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Avrupa’daki yapay zeka girişimlerinin yüzde 40’ı yapay zeka kullanmıyor
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Yapay zeka günümüzün en çok konuşulan terimlerinden biri halinde. Bu durumu sürekli olarak duymaya başladığımız yapay zeka girişimleri takip etti. Londra merkezli risk sermayesi şirketi MMC, 13 Avrupa ülkesinde bulunan 2830 yapay zeka girişimini baz alarak bir rapor hazırlamış. Raporun sonucunda en dikkat çekici nokta bu yapay zeka girişimlerinin yüzde 40’ının yapay zeka kullanmadığı oldu.

Yapay zeka yatırımcıların ilgisini çekiyor

Yapay zeka girişimi olarak sınıflanan şirketlerin çoğu kendisini bu şekilde tanımlamıyor. Genellikle üçüncü taraf analitik siteleri şirketlerin bu şekilde sınıflandırılmasından sorumlu. Yani yüzde kaçının yapay zeka terimi yardımıyla müşterilerini yanılttığı net olarak bilinmiyor.

Ancak raporun belirttiğine göre şirketler yanlış sınıflandırılsa da bu durumu göz ardı ediyorlar. Çünkü yapay zeka içeren girişimler diğerlerine kıyasla yüzde 15 ila yüzde 50 arasında daha fazla yatırım alabiliyor. Görünen o ki yapay zeka kavramı yatırımcıların ilgisini çekme konusunda önemli bir yer edinmiş. Araştırmanın sahibi David Kelnar şu açıklamada bulundu:

“Şirketlerin yüzde 40’ında yapay zeka ile ilgili hiçbir kanıta rastlamadık. İnsanların yapay zeka şirketi olduğunu düşündüğü çoğu şirket yapay zeka şirketi değil. Bence çoğu girişim yapay zeka girişimi olarak sınıflandırıldığını bilmesine rağmen bu durumu düzeltmek için bir şey yapmıyor.”

Ayrıca Bkz. "Yapay zeka ile diş fırçalamak | Akıllı ayna ile tansiyonu izlemek"

MMC’ni raporuna göre geri kalan şirketler ise yapay zeka ve makine öğrenmesini basit şeyler için geliştiriyorlar. Örneğin şirketlerin yüzde 26’sı sohbet botlarında yapay zeka kullanıyor. Kısacası yapay zeka kavramı firmaların elinde neredeyse sahtekarlık aracına dönüşmüş.


https://www.theverge.com/2019/3/5/18251326/ai-startups-europe-fake-40-percent-mmc-report Yorum Yaz
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Infinitum 2 ay en beğenilen
Dillere sakız olan teknoloji kavramlarından biri bu da. Ve işin kötüsü sadece startup'lar değil koca firmalar bile aynı şeyi yapıyor.
Örneğin 2013 üretimi Canon marka giriş seviyesi bir fotoğraf makinesinde çekilen ortam veya cisimleri algılayıp (çiçekler, çocuklar, evcil hayvan, sahne ışığı, karlı hava, manzara vs.) ona göre otomatik mod ayarlama özelliği var ama cihazın hiçbir yerinde yapay zeka falan yazmıyor (o zamanlar bu kavramı uluorta kullanmak trend değildi)
Ancak yıllar sonra aynı özelliği sunan Huawei (diğer firmalar da yaptı) gibi firmalar bu özelliği Yapay Zeka!!!!!! Wuuuhuuu yapay zeka telefonlara geldi, inanabiliyor musunuz!! diye pazarlıyor.
Hayır ciddi bir fark olduğunu düşünüp "Yapay zeka mı bu şimdi?" diye sormuştum, adam akıllı cevap veren kimse olmadı. Birkaç fanboy ağlamıştı sadece.
Gel de kafayı yeme.
Dillere sakız olan teknoloji kavramlarından biri bu da. Ve işin kötüsü sadece startup'lar değil koca firmalar bile aynı şeyi yapıyor.Örneğin 2013 üretimi C...
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ahmethi 2 ay
Yapay zeka maalesef bir aldatma aracı oldu. Yapay zeka denen şey machine learning oda tamamen algoritma ve matematiğe dayalı bir sistem. yani bir hesap makinesinden hiçbir farkı yok. Yapay zeka denilen hiç bir program ne yaptığı hakkında en ufak fikre sahip değil , Ortada ZEKA falan yok sadece hesaplama var. General AI denen bir kavram var ne zaman AI hiç karşılaşmadığı bir problemi çözer o zaman zekadan bahsetmeye başlayabiliriz.
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Stack 2 ay yeni yorumcu ahmethi
Harika yorum.
Google AI Departmanı Başkanı: "Yapay Zekalar Fazlasıyla Geri Zekalı"
webtekno.com/...
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terimer 1 ay ahmethi
Aslinda yakin zamanda ana akim basina bile yansimis olarak bazi Generalized AI versiyonlari soylediklerinizden fazlasini yapti ve kapali kapilar arkdasinda da kamuoyuna aciklanandan cok daha ileri gitmis olanlari da var. Ornek vermek gerekirse 2 sene once Facebook'un AI destekli chatbot'lari kendi dillerini gelistirerek kendi aralarinda bu dille konusmaya baslamislardi:
forbes.com/...
Bu, buz daginin gorunen parcasi sadece.
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apulunas 2 ay
bir ara da nanoteknoloji çok modaydı, boyacılar bile nanoteknolojik boya diye reklam veriyorlardı tvlere. yerli ve millinin modası gibi olmadı ama hiçbiri.
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scorpion20 2 ay
yaparzekalı şirekt imajı yükseltiyor tabiki düşürmek istemezler
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Stack 2 ay yeni yorumcu
Bizim memleketteki yapay zekacılık oynayanların (Deep Learning' ciler) işine dönmüş. Bul dataseti, 2 satır Python koduyla ver Keras'a, Tensorflow' a tamam. GPU da güçlüyse tadından yenmez zaten.
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Infinitum 2 ay en beğenilen
Dillere sakız olan teknoloji kavramlarından biri bu da. Ve işin kötüsü sadece startup'lar değil koca firmalar bile aynı şeyi yapıyor.
Örneğin 2013 üretimi Canon marka giriş seviyesi bir fotoğraf makinesinde çekilen ortam veya cisimleri algılayıp (çiçekler, çocuklar, evcil hayvan, sahne ışığı, karlı hava, manzara vs.) ona göre otomatik mod ayarlama özelliği var ama cihazın hiçbir yerinde yapay zeka falan yazmıyor (o zamanlar bu kavramı uluorta kullanmak trend değildi)
Ancak yıllar sonra aynı özelliği sunan Huawei (diğer firmalar da yaptı) gibi firmalar bu özelliği Yapay Zeka!!!!!! Wuuuhuuu yapay zeka telefonlara geldi, inanabiliyor musunuz!! diye pazarlıyor.
Hayır ciddi bir fark olduğunu düşünüp "Yapay zeka mı bu şimdi?" diye sormuştum, adam akıllı cevap veren kimse olmadı. Birkaç fanboy ağlamıştı sadece.
Gel de kafayı yeme.
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WB 2 ay
Cakal her yerde cakal, avrupa arabistan farketmiyor
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