Avrupa’daki yapay zeka girişimlerinin yüzde 40’ı yapay zeka kullanmıyor

Yapay zeka yatırımcıların ilgisini çekiyor
Yapay zeka girişimi olarak sınıflanan şirketlerin çoğu kendisini bu şekilde tanımlamıyor. Genellikle üçüncü taraf analitik siteleri şirketlerin bu şekilde sınıflandırılmasından sorumlu. Yani yüzde kaçının yapay zeka terimi yardımıyla müşterilerini yanılttığı net olarak bilinmiyor.
“Şirketlerin yüzde 40’ında yapay zeka ile ilgili hiçbir kanıta rastlamadık. İnsanların yapay zeka şirketi olduğunu düşündüğü çoğu şirket yapay zeka şirketi değil. Bence çoğu girişim yapay zeka girişimi olarak sınıflandırıldığını bilmesine rağmen bu durumu düzeltmek için bir şey yapmıyor.”Ayrıca Bkz. "Yapay zeka ile diş fırçalamak | Akıllı ayna ile tansiyonu izlemek"
MMC’ni raporuna göre geri kalan şirketler ise yapay zeka ve makine öğrenmesini basit şeyler için geliştiriyorlar. Örneğin şirketlerin yüzde 26’sı sohbet botlarında yapay zeka kullanıyor. Kısacası yapay zeka kavramı firmaların elinde neredeyse sahtekarlık aracına dönüşmüş.
https://www.theverge.com/2019/3/5/18251326/ai-startups-europe-fake-40-percent-mmc-report Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Örneğin 2013 üretimi Canon marka giriş seviyesi bir fotoğraf makinesinde çekilen ortam veya cisimleri algılayıp (çiçekler, çocuklar, evcil hayvan, sahne ışığı, karlı hava, manzara vs.) ona göre otomatik mod ayarlama özelliği var ama cihazın hiçbir yerinde yapay zeka falan yazmıyor (o zamanlar bu kavramı uluorta kullanmak trend değildi)
Ancak yıllar sonra aynı özelliği sunan Huawei (diğer firmalar da yaptı) gibi firmalar bu özelliği Yapay Zeka!!!!!! Wuuuhuuu yapay zeka telefonlara geldi, inanabiliyor musunuz!! diye pazarlıyor.
Hayır ciddi bir fark olduğunu düşünüp "Yapay zeka mı bu şimdi?" diye sormuştum, adam akıllı cevap veren kimse olmadı. Birkaç fanboy ağlamıştı sadece.
Gel de kafayı yeme.