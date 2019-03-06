Avrupa’daki yapay zeka girişimlerinin yüzde 40’ı yapay zeka kullanmıyor

Yapay zeka günümüzün en çok konuşulan terimlerinden biri halinde. Bu durumu sürekli olarak duymaya başladığımız yapay zeka girişimleri takip etti. Londra merkezli risk sermayesi şirketi MMC, 13 Avrupa ülkesinde bulunan 2830 yapay zeka girişimini baz alarak bir rapor hazırlamış. Raporun sonucunda en dikkat çekici nokta bu yapay zeka girişimlerinin yüzde 40’ının yapay zeka kullanmadığı oldu.

Yapay zeka yatırımcıların ilgisini çekiyor

Yapay zeka girişimi olarak sınıflanan şirketlerin çoğu kendisini bu şekilde tanımlamıyor. Genellikle üçüncü taraf analitik siteleri şirketlerin bu şekilde sınıflandırılmasından sorumlu. Yani yüzde kaçının yapay zeka terimi yardımıyla müşterilerini yanılttığı net olarak bilinmiyor.

Ancak raporun belirttiğine göre şirketler yanlış sınıflandırılsa da bu durumu göz ardı ediyorlar. Çünkü yapay zeka içeren girişimler diğerlerine kıyasla yüzde 15 ila yüzde 50 arasında daha fazla yatırım alabiliyor. Görünen o ki yapay zeka kavramı yatırımcıların ilgisini çekme konusunda önemli bir yer edinmiş. Araştırmanın sahibi David Kelnar şu açıklamada bulundu:

“Şirketlerin yüzde 40’ında yapay zeka ile ilgili hiçbir kanıta rastlamadık. İnsanların yapay zeka şirketi olduğunu düşündüğü çoğu şirket yapay zeka şirketi değil. Bence çoğu girişim yapay zeka girişimi olarak sınıflandırıldığını bilmesine rağmen bu durumu düzeltmek için bir şey yapmıyor.”

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MMC’ni raporuna göre geri kalan şirketler ise yapay zeka ve makine öğrenmesini basit şeyler için geliştiriyorlar. Örneğin şirketlerin yüzde 26’sı sohbet botlarında yapay zeka kullanıyor. Kısacası yapay zeka kavramı firmaların elinde neredeyse sahtekarlık aracına dönüşmüş.

https://www.theverge.com/2019/3/5/18251326/ai-startups-europe-fake-40-percent-mmc-report