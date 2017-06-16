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Yapay zekalı Pix Camera’nın yeni özellikleri tanıtıldı

Microsoft’un yapay zekayı kullanan kamera uygulaması Pix Camera güncellendi. Mobil uygulamaya Prisma’da bulunanlara benzeyen filtreler eklendi. Detaylar haberimizde.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Microsoft’un geçtiğimiz yaz indirmeye sunduğu kamera uygulaması Pix Camera güncellendi. Yapay zeka teknolojisini  kullanarak çekilen fotoğrafların keskinliğini, pozunu ve hatta fotoğrafta çıkan kişilerin yüz ifadelerini inceleyerek en iyi fotoğrafı seçen mobil uygulama, bu güncellemeyle birlikte popüler kamera uygulamalarından birisi olan Prisma’nın filtrelerini andıran filtrelere kavuştu.
Yapay zekalı Pix Camera’nın yeni özellikleri tanıtıldı

Filtrelerin yanı sıra uygulamaya “Pix Styles” isimli bir özellik de eklendi. Microsoft’un paylaştığı blog yazısında belirtilene göre özellik, bazı görselleri popüler sanat eserlerine benzer biçimde yeniden şekillendiriyor veya yanma efekti ekliyor. Microsoft, Pix Styles sayesinde Pix Camera’nın benzer uygulamalardan farklı olarak tekdüze efektler kullanmadığını iddia ediyor.  Pix Styles’ta kullanılan efektler derin öğrenme yöntemi sayesinde uygulamaya eklenmiş.

İlk olarak uygulamaya eklenecek filtreler arasında Glass, Petals, Bacau, Charcoal, Heart, Fire, Honolulu, Zing, Pop, Glitter ve Ripples bulunuyor. Microsoft yeni filtrelerin de yolda olduğunu açıkladı.

Pix Camera, görsellere efekt eklendiği sırada yaşanan değişimi de video veya GIF formatında kaydedebilme özelliğine sahip. Pix Paintings adı verilen bu özellik, görsellere baştan çiziliyormuş havası katıyor. Josh Weisberg, geçmiş dönemlerden farklı olarak tüm bu özelliklerin eğlenceli olması için uygulanmaya eklendiğini açıkladı.

Microsoft Pix Camera, App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.



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SEO-Uzmanı 1 yıl
yapay zeka bir işi senden benden daha iyi yapar ve daha ucuza yaparsa !?
işini kaybedecek meslek gruplarının listesi
1. mühendislik
2. muhasebe işleri
3. otonom sürüş sistemleri ile şoförsüz araçlar
4. tarım otomasyon traktör ve diğer işler için kullanılan robotlar
ve liste böyle artıyor !
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yimmasabi 1 yıl
Bundan 15-30 yıl sonra gerçek yapay zekalar olunca bu haberlere çok güleceğiz. Hatta şimdiden gülelim Ha Ha Ha :D
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kadirirdem 1 yıl yimmasabi
:D :D :D
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Damenda 1 yıl
Uygulama çıkar Windows Phone yerine Ios'a at.
Şaşırtmadı yine şaşırtmadı yine.
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