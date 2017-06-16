Yapay zekalı Pix Camera’nın yeni özellikleri tanıtıldı





Microsoft’un geçtiğimiz yaz indirmeye sunduğu kamera uygulaması Pix Camera güncellendi. Yapay zeka teknolojisini kullanarak çekilen fotoğrafların keskinliğini, pozunu ve hatta fotoğrafta çıkan kişilerin yüz ifadelerini inceleyerek en iyi fotoğrafı seçen mobil uygulama, bu güncellemeyle birlikte popüler kamera uygulamalarından birisi olan Prisma’nın filtrelerini andıran filtrelere kavuştu.

Filtrelerin yanı sıra uygulamaya “Pix Styles” isimli bir özellik de eklendi. Microsoft’un paylaştığı blog yazısında belirtilene göre özellik, bazı görselleri popüler sanat eserlerine benzer biçimde yeniden şekillendiriyor veya yanma efekti ekliyor. Microsoft, Pix Styles sayesinde Pix Camera’nın benzer uygulamalardan farklı olarak tekdüze efektler kullanmadığını iddia ediyor. Pix Styles’ta kullanılan efektler derin öğrenme yöntemi sayesinde uygulamaya eklenmiş.

İlk olarak uygulamaya eklenecek filtreler arasında Glass, Petals, Bacau, Charcoal, Heart, Fire, Honolulu, Zing, Pop, Glitter ve Ripples bulunuyor. Microsoft yeni filtrelerin de yolda olduğunu açıkladı.

Pix Camera, görsellere efekt eklendiği sırada yaşanan değişimi de video veya GIF formatında kaydedebilme özelliğine sahip. Pix Paintings adı verilen bu özellik, görsellere baştan çiziliyormuş havası katıyor. Josh Weisberg, geçmiş dönemlerden farklı olarak tüm bu özelliklerin eğlenceli olması için uygulanmaya eklendiğini açıkladı.

Microsoft Pix Camera, App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.